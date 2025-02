Andalucía, tercera región española con más empresas biotecnológicas

Las llamadas 'biotech' o empresas del sector biotecnológico han experimentando un fuerte crecimiento tras la pandemia y el avance de las políticas de sostenibilidad, que se extienden al sector farmacéutico, alimentario, aguas... En España hay 862 'biotech' y el 14,27% de ellas están radicadas ... en Andalucía, lo que sitúa a la región en el tercer puesto del ranking nacional, aunque su facturación sólo representa el 4,5% del total, lo que deja al descubierto el talón de Aquiles de este sector en la comunidad autónoma, según el informe elaborado por la Asociación Española de Bioempresas (Asebio). Cataluña lidera el número de empresas biotech en España, con más del 24% del total y el 45% de la facturación, seguida de Madrid, con 151 sociedades y el 17,52% de los ingresos totales de las compañías del sector.

Entre las empresa de biotecnología que hay en Andalucía se citan Vaxdyn, Grupo Vitro, Limno Pharma, Universal DC, Biotechnology Assets, Nanomateriales y Polímeros, Pevesa, Vircell, Telrad, Biothink Technologies, Biosearch, Biomedal o Plus Vitech. Desde 2021, muchas de ellas han captado financiación mediante rondas de financiación, como Universal DX (14 millones de euros) o Biorizon Biotech (10 millones), o a través de operaciones en Bolsa, como Biotechnology Assets (12 millones). Algunas de ellas han cambiado de manos, como la granadina Biosearch, que en 2021 fue adquirida por 126,9 millones por la irlandesa Kerry, o la malagueña Telrad, el operador de tele-radiología que fue comprada en 2018 por Atrys Health por 4,8 millones de euros, según fuentes de Asebio. Este año, la cadena de supermercados Covirán ha concedido un préstamo participativo a Limnopharma, que desarrolla productos contra la degeneración de retina.

Ion Aracena, CEO de la Asociación Española de Bioempresas ABC

Ion Aracena, CEO de Asebio, indica que Andalucía está en el pódium de las regiones con más biotech, «lo cual es positivo, sobre todo teniendo en cuenta su tejido productivo. Cataluña destaca en ese ranking por la tradición empresarial de su industria farmacéutica, albergando las principales empresas españolas del sector y muchas 'spin off' que surgen de hospitales y sectores privados de investigación, lo que explica que tenga un 'pool' de talento que alimenta esa capacidad de innovación. La composición de empresas biotecnológicas en Madrid es diferente, ya que en su mayoría son filiales de grandes compañías multinacionales. Todo ello explica que esas dos regionales acumulen el 42% de la facturación de las empresas del sector»

«La tercera comunidad en ese ranking es Andalucía, que ha demostrado gran dinamismo en la creación de biotech. A pesar de no tiene tradición en el sector biofarmacéutico, sí cuenta con compañías de biotecnología aplicada a la alimentación. Sin embargo, detectamos que ha reducido el ritmo de creación de empresas biotech en últimos años, por lo que habrá que vigilar a qué obedece ese enfriamiento en el ecosistema biotecnológico andaluz», explica Aracena, quien recuerda que «Andalucía fue pionera en 2003 al regular la investigación con células madres embrionarias y terapias génicas celulares avanzadas, por lo que en ese aspecto ya hay un 'Know how'. A su juicio, «Andalucía debe continuar apostando para que sus micropymes crezcan, alcancen volumen y puedan ser competitivas».

Asebio destaca que una de claves para el desarrollo de las empresas de biotecnología es el acceso a la financiación «porque se trata de empresas con un ciclo de maduración a largo plazo. Por otra parte, se trata de un sector en el que el I + D + i está muy regulado. La investigación es cara y en el caso del sector farmacéutico, los ensayos clínicos valen millones de euros, por lo que se requiere que haya accionistas con vocación de permanencia para generar rentabilidades. Los frutos son a largo plazo y hace falta creérselo y ser perseverante».

Por otra parte, Ion Aracena destaca que se trata de «un sector con un alto riesgo, por lo que se requiere un ecosistema de inversión dinámico, especializado y capaz de atraer volúmenes importantes de financiación. En este país falta una apuesta por la biotecnología, quizá porque no hay un convencimiento de que se trata de un sector estratégico. Es necesario arbitrar ayudas públicas para priorizar este sector y que atraiga inversión privada, ya que la colaboración pública-privada es decisiva». El CEO de Asebio subraya que aunque «tenemos un margo de incentivos a la I + D + i generoso, encontramos dificultades para aplicar las deducciones fiscales, lo que no sólo supone una carga administrativa para las pymes, sino una inseguridad jurídica para muchas empresas».

Bacterias super resistentes

Juanjo José Infante, CEO de Vaxdyn ABC

Idéntica opinión a Asebio tiene Juanjo José Infante, CEO de la sevillana Vaxdyn, una empresa cofundada por Michael McConnell, un bacteriólogo que trabajó en el Instituto Biomedicina de Sevilla. Infante lamenta que «el capital riesgo en España y Andalucía no llega al sector de fármacos, a diferencia de lo que ocurre en Barcelona. Sólo una de cada diez empresas de biotecnología logra el retorno de la inversión. En Andalucía no hay tradición de invertir en un sector de alto riesgo y en el que el retorno de la inversión es largo plazo. Los empresarios no se fían en Andalucía de los científicos, por lo que deberían asesorarse para distinguir qué proyectos son sólidos».

La firma desarrolla ahora una vacuna contra bacterias resistentes a los antibióticos, para lo que lleva a cabo sus ensayos en Madrid y La Coruña, y las pruebas de fabricación en Montreal (Canadá) y Barcelona (Laboratorios Reig Jofre). En un año espera probarla en humanos, que sería el primer hito preclínico de esta empresa, que abrirá para ello una ronda de financiación de 16 millones de euros. «Se trata de una de las seis bacterias resistentes a antibióticos. Nosotros hemos desarrollado la vacuna contra cuatro de esas seis bacterias y la que tenemos más avanzada es la de 'klebsiella pneumoniae'», añade Infante. Las patentes de Vaxdyn están compartidas entre la empresa, la Universidad y el Servicio Andaluz de Salud.

«Somos una empresa típica de desarrollo de fármacos, nuestras inversiones son de alto riesgo, pero si sale bien y vendemos la vacuna, el retorno de la inversión es bárbaro, ya que una vacuna se puede vender por mil millones de euros», explica Infante bioquímico y microbiólogo. Forman parte del accionariado sus fundadores, su CEO, el fondo de capital riesgo portugués Bionova Capital, el grupo tecnológico Arquimea, Mind the Gap (Fundación Botín) y el inmunólogo Francisco León.

El principal financiador de Vaxdyn es Carb-x, una organización sin ánimo de lucro de Boston (EE.UU.), que se dedica a apoyar proyectos contra bacterias resistentes a antibióticos y aportará a la sociedad sevillana 8,5 millones de euros. Carbi-x tiene un fondo de 500 millones de euros, financiando por la fundación de Bill Gates, la organización Wellcome Trust y los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. «Somos la única empresa española financiada por Carb-x», subraya Infante, quien puntualiza que su ayuda es a fondo perdido, «financian la investigación hasta la primera prueba en humano y no entran en el capital».

Enfermedades neurodegenerativas

Ángel Cebolla, CEO de Biomedal y Olavide Neuron STX ABC

El doctor Ángel Cebolla, con más de 20 años de experiencia en el sector 'biotech', acaba de entrar en Olavide Neuron STX, una 'spin off' de la Universidad Pablo Olavide, y que cuenta con una patente de una molécula antienvejecimiento cuyo uso se está investigando para enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Huntington o Parkinson. «Ya hemos superado la fase 1, que demuestra que no es tóxica en humanos, y nos falta ahora estudios de eficacia en enfermos, con pruebas en más de cien personas, para lo cual estamos buscando financiación: 3,4 millones de euros para cada enfermedad a la que puede destinarse», indica Cebolla, quien tiene un 15% de esta biotech, así como el 85% de Biomedal.

Este investigador lamenta la lentitud con la que se desarrolla este sector en Andalucía. «Se crean muchas 'biotech' en Cataluña porque hay muchos directivos que conocen el tema y mucho capital riesgo dispuesto a invertir. Cataluña nos lleva veinte años de adelanto en el sector empresarial biotecnológico. Allí hay un ecosistema, con grupos de excelencia, hospitales con clínicos que colaboran con startup y fondos que han hecho dinero y reinvierten en el sector, además de que tiene una gran tradición en crowfunding».

El CEO de Neuron y Biomedal lamenta que «en Andalucía no haya capital riesgo para biotecnología. Este sector no está siendo tratado en Andalucía como estratégico, por lo que la Junta debería comprometerse más. Sólo hay que ver el papel protagonista que han tenido en el Covid estas empresas para darse cuenta de su importancia. Faltan investigadores básicos que atraigan dinero de empresas. Además, faltan fondos de capital riesgo dispuestos a invertir en 'biotech' andaluzas y que los 'business angel' pierdan el miedo a este sector»

Por otra parte, indica que «los fondos de capital riesgo que acaban de constituirse en Andalucía no apuestan por las 'biotech' porque prefieren negocios validados y escalables y no de alto riesgo. Estamos hablando de compañías que facturan poco o nada en la época de ensayos, pero cuando tienen resultados se venden rápidamente por cantidades multimillonarias. En Andalucía hace falta una empresa biotecnológica que triunfe en su desarrollo farmacéutico para que sirve de referencia y anime a los inversores».

Test para detectar cáncer de colon

Juan Martínez Barea, fundador y CEO de Universal DX raúl doblado

Universal DX, una empresa sevillana creada en 2012 y que ha captado ya 50 millones de euros en distintas rondas para el desarrollo de un test de detección de cáncer de colon, está iniciando el proceso de aprobación de la FDA, la agencia del medicamento de Estados Unidos, para la venta al por mayor de su producto. «Para nosotros el mercado estadounidense es prioritario porque es enorme y más fácil de abordar que Europa, que es un mercado fragmentado», declara Juan Martínez Barea, fundador de Universal DX, quien explica que «ahora estamos cerrando los marcadores en sangre, lo que permitirá tener el algoritmo matemático para decir su una persona está enferma o sana».

Las oficinas de Universal DX están repartidas entre Madrid, Boston (EE.UU.) y Liubliana (Eslovenia), contando un plan de 60 trabajadores. El empresario explica que «por ahora no hay nadie en el mercado con un producto similar para detectar cáncer de colon mediante un análisis de sangre. Este test servirá también en un futuro para detectar cáncer de pulmón, páncreas, estómago o hígado». Para ello, ya prevé abrir otra ronda de financiación en Europa y Estados Unidos con el fin de captar otros 50 millones de euros.

Explica que la ubicación de las 'biotech' no es determinante, salvo que estés en Silicon Valley. En su opinión, «se trata de un sector con un gran potencial de impacto, aunque muy complejo, donde los inversores necesitan estar especializados para entender de biomarcadores o epigenética. Son empresas que necesitan un período de maduración de proyectos largo porque buscar el cáncer en un tubo es como buscar una aguja en un pajar».

Martínez Barea cree que «España y Andalucía tienen que apostar por este sector porque no podemos seguir siendo consumidores pasivos de lo que hagan los americanos. Tenemos que crear ciencia aquí». Universal DV ya tiene varias patentes registradas en Estados Unidos y Europa, como son los biomarcadores».

Diagnóstico de Covid

Francisco Javier Fernández López, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vitro ABC

Con una plantilla de 260 personas, la compañía granadina Vitro es otra de las empresas biotecnológicas andaluzas. Cuenta con dos líneas de productos: una de biología molecular, centrada en una plataforma de diagnóstico automatizada de cribado para Covid (los PCR le aportaron ingresos por 14 millones de euros en 2021), que se ha validado también para el virus del papiloma humano y otras enfermedades infecciosas, lo que se complementa con una plataforma de genotipado; y otra de anatomía patológica, donde se encuadra su negocio tradicional de reactivos, al que ahora agrega un software (Anapath).

«Este software es un programa de gestión para laboratorios que permite gestionar todos sus activos y manejar herramientas de Inteligencia Artificial, lo cual es algo disruptivo, ya que permite automatizar el trabajo de patología para aumentar la capacidad de diagnóstico de enfermedades , sobre todo de tumores sólidos. Este software ya se ha instalado en el Hospital San Cecilio de Granada, lo que le convierte en el más avanzado de España y Europa en patología computacional», según su vicepresidente ejecutivo, Francisco Javier Fernández López, que subraya que la firma invierte casi el 20% de su facturación en I+D+i .

Además, «Vitro ha logrado la validación de un 'inmunoteñidor', un aparato que automatiza el uso de reactivos para laboratorios de anatomía patológica. En el mundo sólo tres grandes compañías dominan el mercado de este hardware: Roche, Leica y Dako», indica este directivo de Vitro, empresa cuyo 90% está en manos del fondo GED Strategic Partnerships, participad por GED Capital, Glendower, Argentum, Newbury y Headway desde marzo de 2022 y que tiene sus instalaciones de producción entre Sevilla y Granada. Acaba además de abrir una filial en Turquía, que se suma a la que ya tenía en Portugal. Actualmente, el 65% de sus ingresos proceden de España y el 35% del mercado exterior, proporción que espera invertir cuando comience a comercializar su nuevo software, hardware y la plataforma de cribado para enfermedades infecciosas.