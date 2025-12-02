Suscríbete a
Andalucía supera los 3,5 millones de cotizantes en noviembre y ve caer el paro en casi 7.000 personas

La región encaja una bajada del desempleo en todos los sectores con los servicios y la agricultura a la cabeza

Sevilla cierra un buen mes de noviembre con 4.100 empleos nuevos y 2.240 parados menos

Elena Martos

Andalucía lideró la caída del desempleo en España durante noviembre en términos absolutos con 6.934 demandantes menos (-1,15%), lo que aleja a la región de la barrera de los 600.000 (se ha quedado concretamente en 595.328). La cifra total dista ... mucho de la registrada hace justo un año cuando los servicios públicos de empleo atendía a unos 50.000 usuarios más, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

