Andalucía supera los 3,5 millones de cotizantes en noviembre y ve caer el paro en casi 7.000 personas

Andalucía lideró la caída del desempleo en España durante noviembre en términos absolutos con 6.934 demandantes menos (-1,15%), lo que aleja a la región de la barrera de los 600.000 (se ha quedado concretamente en 595.328). La cifra total dista ... mucho de la registrada hace justo un año cuando los servicios públicos de empleo atendía a unos 50.000 usuarios más, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Eso ha tenido un impacto directo en las cotizaciones a la Seguridad Social que crecen en 15.796 personas (+0,45%). Andalucía supera los 3,5 millones de afiliados y empieza a recortar distancia con Cataluña y Madrid de las que lo separan poco más de 300.000 cotizantes, según la información del Ministerio de Inclusión Social.

El sector servicios es el que más ha tirado del empleo, sacando del paro a 4.371 personas. En este caso, las provincias de interior como Córdoba, Jaén, Granada y especialmente Sevilla son las que más han visto aumentar la oferta laboral vinculada a esta actividad económica. Le sigue la agricultura, gracias a campañas como la de la aceituna, los cítricos y algunos frutos secos que se recolectan en estas fechas que han reducido el desempleo en otras 1.214 personas. En este caso, la provincia que destaca es Jaén por la gran superficie de olivar que posee.

Aunque a gran distancia, la industria y la construcción también han tenido un buen mes con reducciones de 639 y 418 desempleados, respectivamente. Incluso el colectivo de demandantes sin experiencia laboral se ha contraído en casi 300.

Por sexos, el dato más relevante es la brecha de género en el desempleo registrado en Andalucía. Las mujeres representan cerca de dos tercios (61,87%) del total de personas paradas en la región. El número de desempleadas (368.285) es aproximadamente 1,6 veces superior al de hombres en paro(227.043). Esta disparidad es un rasgo significativo del mercado laboral andaluz, donde el desempleo afecta estructuralmente más a la población femenina.

Respecto a la contratación, el mes pasado se registraron un total de 288.673 contratos en Andalucía, lo que mostró una tendencia a la baja tanto a nivel mensual como anual. La caída fue del 5,78% respecto a noviembre del año anterior. Los que más la acusaron fueron los indefinidos, que se contrajeron en un 10,37% interanual, con 13.795 contratos menos que en el mismo periodo de 2024. Los contratos temporales también mostraron un descenso anual, aunque menos pronunciado, quedándose un 2,26% por debajo.