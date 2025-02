En Andalucía quedaron desiertas 120 obras públicas por 67 millones en 2023

En 2023 salieron a licitación en Andalucía obras públicas por 2.049 millones de euros, aunque finalmente se adjudicaron contratos con un valor de 1.758 millones, un 11,3% a la baja sobre el precio de licitación, según Fadeco Contratistas. Del total de ... obras adjudicadas, un 42% corresponde al Estado, otro 42% a los ayuntamientos y el 16%, a la Junta de Andalucía. Entre esas obras hay carreteras, hospitales, colegios o residencias.

La provincia andaluza que más cantidad de dinero recibió en concepto de obras licitadas fue Cádiz, con 406 millones de euros, lo que supone el 23% del total. Le siguen Málaga (289 millones), Sevilla (237), Almería (210), Granada (187), Córdoba (148) y Jaén (116).

Por otra parte, quedaron desiertas 120 obras por 67 millones de euros, lo que obedece -según esta patronal- a que su precio estaba por debajo de mercado. De las obras desiertas, fueron los ayuntamientos las que más registraron (53,6 millones), seguida del Estado (12,3 millones. En la Junta sólo quedaron desiertas obras por 1,2 millones, que no llega ni al 1% del total adjudicado. Las provincias donde se registraron mayor cantidad fue Cádiz, con 18 millones, seguida de Málaga (13,3), Granada (12), Sevilla (10), Córdoba (6), Almería (3), Huelva (2,9) y Jaén (1).

Empresas andaluzas y no andaluzas

Las empresas andaluzas lograron obras por 1.049 millones de euros, lo que supone el 60% del total. El otro 40% se lo repartieron empresas no andaluzas con sede en la región (536 millones) y otras con oficina en la comunidad (96 millones). De las 3.042 obras adjudicadas, 2.482 fueron para empresas andaluzas, 208 para empresas no andaluzas con sede en la región y 232 para empresas no andaluzas.

Rafael Sánchez Alcalá, presidente de Fadeco Contratistas, la patronal regional del sector de la construcción de Andalucía, lamenta que se hayan quedado desiertas 120 obras en la región, «entre otras cosas porque han salido por debajo del precio de mercado, lo que explica que no haya ofertas para adjudicárselas». En cuanto al hecho de que las obras adjudicadas lo hayan sido con 11% de baja sobre el precio de licitación, indica que «muchas constructoras no tienen más remedio que ofertar porque tienen que trabajar, aunque sea a resultado cero o a pérdidas controladas, porque la alternativa es cerrar a empresa».

Revisión de precios

La tasa de obras desiertas ha sido, no obstante, inferior a la registrada en 2021 y 2022, ha señalado Sánchez Alcalá, y lo achaca al hecho de que la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía haya revisado hasta 82 precios en el primer semestre de 2023.

En lo que respecta a las obras de 2021 y 2022, para las que los contratistas solicitaron revisión de precios a las administraciones, el presidente de Fadeco lamenta que «haya diputaciones y ayuntamientos que no lo hayan hecho, lo que explica que nos encontremos con obras abandonadas o en stand-by a la espera de esa negociación, o bien se hayan cancelado contratos».

Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Sánchez Alcalá asegura que «eso no nos afecta porque el convenio del sector está por encima del SMI, algo que se negoció a finales de 2023. Afecta más -dice- a las compañías de mantenimiento, que tienen contrato a dos, tres y cuatro años, a las que además las administraciones no revisa los precios».

Por contra, sí afectará al sector la reducción de jornada laboral pactada por PSOE y Podemos. «Nuestra jornada de 40 horas es en realidad de 38,5 horas, descontado los tiempos de descansos. Si vamos a las 37 horas, la jornada real efectiva será de 35. Y nos encontramos con un problema importante, como es la falta de personal en la construcción, que ahora se agravará».