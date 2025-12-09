Suscríbete a
ABC Premium

ESPECIAL I+D+I

Andalucía tiene un largo camino por recorrer para ganar competitividad con Inteligencia Artificial

El tejido productivo regional está lejos de los porcentajes de uso de nuevas tecnologías en relación a comunidades como Madrid y Valencia. Ámbitos como la Salud pueden ser tractores del uso y adopción de estas innovaciones

Sevilla Tech Park
Sevilla Tech Park Junta de Andalucía
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía está lejos de las posiciones de cabeza en España en la implantación de la inteligencia artificial (IA) y además se encuentra por debajo de la media de las empresas que las usan en el conjunto del territorio nacional. Una explicación a este fenómeno se ... encuentra en que existe una mayor propensión a usar IA en las empresas a medida que aumenta su tamaño. De esta manera, existe una brecha de hasta 44,9 puntos porcentuales entre las que más la usan (las grandes, con un 58,2%) y las que menos lo hacen (las microempresas, con 13,4%).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app