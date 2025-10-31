Suscríbete a
encuentro deloitte y abc

Andalucía busca capital alternativo para sus empresas

La Junta subvencionará parte de los costes del debut en Bolsa y ayudará a la internacionalización de las firmas

Las gestoras buscan oportunidades en empresas y 'startups' andaluzas y apuestan por equipos regionales

Participantes en el encuentro de M&A y financiación alternativa de Deloitte y ABC
Participantes en el encuentro de M&A y financiación alternativa de Deloitte y ABC
Noelia Ruiz

El tejido empresarial andaluz tiene como reto crecer en tamaño y, para ello, es esencial el aterrizaje de capital en la propiedad de las firmas, así como el incremento del número de cotizadas. La Junta de Andalucía ha preparado una batería ... de incentivos para lograr este propósito y, por su parte, las gestoras de capital están apostando por establecerse en la región, según destacaron los participantes en el encuentro sobre M&A y financiación alternativa organizado por Deloitte y ABC.

