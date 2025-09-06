Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía arrastra un déficit de 150.000 viviendas que eleva el precio a cifras de récord

Málaga y Almería son las provincias con más carencias, según Caixabank Research

Andalucía, en el podio de las regiones con más firmas gacelas y de alto rendimiento

Varias promociones de Entrenúcleos, uno de los mayores desarrollos inmobiliarios de Andalucía
Varias promociones de Entrenúcleos, uno de los mayores desarrollos inmobiliarios de Andalucía Raúl Doblado
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El precio de la vivienda libre sigue escalando en Andalucía a un ritmo descontrolado. En un sólo trimestre ha crecido un 13,6% respecto al mismo periodo de 2024. Este dato, recogido por el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística ... es superior a la subida registrada en España, que ha sido del 12,7%. Hay que remontarse hasta los últimos años de la burbuja inmobiliaria para encontrar precios así, con la diferencia de que esa evolución no responde ahora a ningún tipo de burbuja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app