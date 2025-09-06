Andalucía arrastra un déficit de 150.000 viviendas que eleva el precio a cifras de récord

El precio de la vivienda libre sigue escalando en Andalucía a un ritmo descontrolado. En un sólo trimestre ha crecido un 13,6% respecto al mismo periodo de 2024. Este dato, recogido por el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística ... es superior a la subida registrada en España, que ha sido del 12,7%. Hay que remontarse hasta los últimos años de la burbuja inmobiliaria para encontrar precios así, con la diferencia de que esa evolución no responde ahora a ningún tipo de burbuja.

Los motivos hay que buscarlos en la escasez de oferta que se queda demasiado corta para la cantidad de hogares nuevos que se crean cada año, muchos de ellos monoparentales o de una sola persona. Caixabank Research ha dado las claves de este encarecimiento progresivo de los activos inmobiliarios y cifra incluso el déficit de pisos, que eleva hasta los 150.020 en Andalucía y más de 765.000 en toda España en los últimos cuatro años. Esto equivale al 4% del parque residencial en ambos casos.

El servicio de estudios de la entidad bancaria publicó ayer su informe semestral del sector relativo al segundo semestre, coincidiendo con los datos del INE. Entre sus conclusiones destaca que ese déficit acumulado explica el encarecimiento del mercado. A ello se suma la compra de vivienda por parte de extranjeros que no residen en España y el auge de usos alternativos como el alquiler turístico y el de temporada.

Los analistas de Caixabank Research aclaran que para cuantificar esa carencia de residencias se han utilizado tres aproximaciones complementarias: la comparación de visados de obra nueva, las viviendas terminadas y los pisos turísticos o adquiridos por extranjeros con el número de hogares netos creados.

Estos números son los generales, pero los desequilibrios se acentúan cuando el análisis se hace por provincias. En el caso de la región andaluza, la que más problemas presenta es Málaga, donde el déficit se eleva hasta las 59.069 viviendas, lo que representa el 8,6% del parque residencial. En este caso, las propiedades de visitantes extranjeros y las destinadas a alojamiento son las que disparan la cifra, pues si se eliminan ambos factores, la falta de vivienda se reduce a 24.080.

Almería no vive una situación tan dramática, pero es la segunda en este escalafón. El estudio indica que harían falta 20.740 pisos para responder a la demanda de los nuevos hogares creados, un 7,3% de su parque residencial. Le siguen por este orden Cádiz (19.008 pisos hacen para dar respuesta a la necesidad), Granada (-18.120) y Sevilla (-17.009).

Si este análisis hubiera descendido hasta el nivel de las capitales de provincia seguramente Sevilla no ocuparía el quinto lugar, pero se trata de la situación de la provincia y esa necesidad se concentra en las grandes urbes. Las tres últimas posiciones las ocupan Huelva (-6.024), Córdoba (-5.794) y Jaén (-4.256).

Reactivar la promoción residencial

Ante este escenario, el informe subraya la urgencia de reactivar la promoción residencial para mitigar las presiones en los precios. El informe también analiza que durante el primer semestre de 2025 el mercado inmobiliario español está en plena fase expansiva. La reactivación de la demanda, iniciada en la segunda mitad de 2024, se ha consolidado en este ejercicio con 700.000 compraventas registradas en los últimos doce meses hasta junio, un 19,7% más que el primer semestre del año anterior.

Este dinamismo se explica, según los analistas de Caixabank Research, por la mejora de las condiciones de financiación, el aumento del poder adquisitivo de los hogares y un crecimiento demográfico sostenido. Por el lado de la oferta, el sector de la construcción muestra signos de recuperación, ya que en los últimos doce meses hasta mayo, se han visado unas 132.000 viviendas nuevas, lo que supone un incremento del 13% interanual.