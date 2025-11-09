Suscríbete a
Andalucía adjudica 85 inmuebles para impulsar la economía y la construcción de viviendas

Fomento ha resuelto dos convocatorias públicas con la venta de 36 parcelas para 171 viviendas

Emvisesa reactiva un desarrollo urbanístico en San Vicente de Paúl para un bloque de VPO con zona verde

La Junta adjudica 85 inmuebles en Andalucía para impulsar la economía y la construcción de viviendas
La Junta adjudica 85 inmuebles en Andalucía para impulsar la economía y la construcción de viviendas

S.E.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado 85 inmuebles distribuidos por toda Andalucía, en los que se incluyen 36 parcelas residenciales para la construcción de 171 viviendas; 21 ... suelos de uso industrial y otro terciario, para la creación de nuevos negocios; 17 garajes; un trastero; ocho locales comerciales y un suelo dotacional destinado a uso deportivo.

