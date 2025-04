En Andalucía hay más de 30.000 empleos sin cubrir por falta de perfiles cualificados

En España hay 156.000 empleos que no se cubren en las empresas por falta de candidatos cualificados, de los cuales entre 25.000 y 30.000 estarían en Andalucía, donde el número de parados alcanza los 700.000. Este hecho ha sido destacado por Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la presentación del noveno informe Human Capital Outlook que elabora el Instituto de talento e innovación EY y Sagardoy Abogados.

El informe, que realiza un profundo análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, repasa el volumen global de vacantes en nuestro país, así como la situación del desempleo juvenil, que roza el 40% en Andalucía y en España el 28%, ha destacado el presidente de la patronal, quien ha advertido que las empresas están demandando otros perfiles profesionales y al no encontrarlos en el mercado laboral perdemos competitividad.

Por su parte, Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha admitido que existe un desfase de hasta el 21% entre lo que ofrece el mercado laboral y lo que demandan las empresas, lo que le ha llevado a trabajar mano a mano con la Consejería de Educación para incrementar la inserción laboral. En este sentido, ha recordado que su departamento trabaja desde 2019 con los principales agentes económicos y sociales en la definición de un amplio catálogo de acciones formativas orientadas a capacitar a los futuros trabajadores y a cubrir los perfiles profesionales que las empresas demandan. Además, ha subrayado que la Consejería tiene en marcha varias líneas de actuaciones para respaldar la labor de estas empresas, entre ellas una importante línea de incentivos a la contratación indefinida que movilizará 145 millones de euros destinada, principalmente, a jóvenes y colectivos vulnerables.

Asimismo, la consejera ha destacado que al incremento en el número de vacantes hay que sumar otra tendencia: la elevada tasa de paro juvenil, que se sitúa en Andalucía en el 40% mientras que en Europa está en el 14,2%, lo que -a su juicio-exige buscar soluciones dentro del Pacto Social.

De igual forma, ha mostrado Blanco su preocupación por el incremento de los costes laborales y los resultados que ha tenido la reforma laboral, ya que tenía como objetivo acabar con la temporalidad pero -ha declarado-el incremento de la contratación indefinida esconde un aumento de los contratos a tiempo parcial y de fijos discontinuos.

«Hemos recuperado el nivel de empleo prepandemia pero han caído un 5,8% el número de horas trabajadas, lo cual es un mal dato para la productividad», ha lamentado Rocío Blanco, quien ha recordado que la temporalidad no baja porque la media de contratación es de 48,5 días.

Salario Mínimo Interprofesional

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, un 54% desde 2019, la consejera no duda de su incidencia sobre la creación de empleo, cifrando en 163.000 los puestos de trabajo que se han dejado de crear. «Eso no se ha compensado con un aumento de la productividad porque los perfiles profesionales no están muy formados», matiza.

Ha denuncia Rocío Blanco el hecho de que el Gobierno central esté abusando de los decretos leyes en su dinámica reformadora, lo que conculca la autonomía de las partes, haciendo referencia el último decreto ley que pretendió aprobar el Gobierno para establecer la prevalencia del convenio sectorial sobre el nacional.

De otro lado, Fátima Báñez ha destacado que el informe de EY y Sagardoy habla de la situación del mercado de trabajo, de las novedades jurisprudenciales y normativas a nivel europeo y español, así como la gestión de las personas, que son el factor fundamental para poder crecer y competir en los próximos años. «Creemos que Andalucía, por las condiciones que tiene de estabilidad política y dinamismo empresarial, se puede convertir de aquí a 2030 en el hub de talento de Europa», ha indicado la exministra de Trabajo y hoy presidente de la Fundación CEOE. Báñez ha destacado la evolución positiva de Andalucía, tanto en su PIB, convergencia o exportaciones.

Por su parte, el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy, ha dicho que este informe, que ha contado con la colaboración de BBVA Research, destaca el impacto de la reducción de la jornada laboral, la concentración de los fijos discontinuos en las empresas de trabajo temporal (ETT) y el incremento de las voluntarias bajas en el mercado de trabajo, registrándose tasas de absentismo «preocupantes».

Rafael Domenech, economista de BBVA Research, ha manifestado que el impacto de la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario afectará, de llevarse a cabo, a ocho millones de asalariados. Los costes laborales unitarios aumentarían en 7 décimas en dos años, algo que se vería compensado por el dinamismo del empleo. En cuanto a la reforma laboral, ha confirmado que la tasa de temporalidad bajó en 2022 y en 2023 al menos el 22,4% de los trabajadores se vieron afectados por algún contrato fijo discontinuo. De otro lado, este economista ha indicado que más que la tasa de paro juvenil le preocupa la alta tasa de abandono, disputándonos el primer puesto con Rumanía.