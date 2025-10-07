Amazon invierte más de 1.200 millones en sus operaciones en Andalucía

El centro logístico de Amazon en Dos Hermanas (Sevilla), conocido como SVQ1, ha cumplido su quinto año de actividad. Se trata del único centro logístico robotizado de Amazon (ARS) en Andalucía. Además, la compañía ha destinado más de 1.200 millones de euros ... a sus inversiones en la región.

Amazon emplea en Andalucía a más de 2.000 personas que se distribuyen entre el centro logístico de Amazon en Dos Hermanas, cuatro estaciones logísticas (Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla) y un centro de Amazon Fresh, también en Dos Hermanas. En concreto, SVQ1 cuenta con una plantilla fija de más de 1.600 personas. Y busca incorporar, de cara a la campaña navideña, a 400 personas empleadas en régimen temporal.

Pero además de empleo directo, las actividades de Amazon en 2024 han impulsado la creación de más de 2.000 empleos indirectos y más de 600 empleos inducidos en sectores como la construcción, la logística y otros servicios profesionales.

Durante su intervención, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que esto es una historia «una historia de éxito donde hemos participado, de alguna u otra manera, muchos actores y una historia de éxito que tiene que seguir continuando». «Creo que esta compañía no solamente tiene un enorme potencial por la capacidad de incorporación, de la digitalización, de la optimización de recursos, sino por el enorme talento que atesora, un talento que es, sin duda alguna, la mayor garantía que puede tener esta compañía en progresar», ha valorado.

Ha añadido que «tiene directivos sensatos y además capaces y con un profundo conocimiento de la situación» y los ha invitado a seguir creciendo en Andalucía. «No vais a encontrar una plataforma mejor si queréis comercio hacia el norte de África, hacia Marruecos, hacia la propia conexión con América y hacia la conexión a través del Estrecho Gibraltar hacia todo el Mediterráneo oriental», ha indicado.

Para Moreno, «Amazon representa esta nueva etapa que habla de inmediatez, globalidad y comodidad. Es, con toda justicia, uno de los nombres propios del cambio actual de los esquemas de funcionamiento del mundo«. »Felicidades a Amazon, y que cumpla muchos más generando empleo de calidad, riqueza y bienestar en Andalucía, involucrando a los comerciantes y productores de aquí, y comprometiéndose con el futuro de nuestra tierra», ha expresado.