El algoritmo que determina la gravedad de la enfermedad

Un algoritmo que es capaz de etiquetar al paciente como sano, leve, moderado, grave o muy grave. Este es el modelo desarrollado por el informático cordobés Víctor Vargas en el marco de su tesis doctoral, centrada en la clasificación ordinal de problemas en los ... que se dan patrones.

El joven investigador ha entrenado al modelo con imágenes médicas y ha logrado que pueda catalogar la gravedad del paciente afectado por el daño neuronal. El objetivo es ofrecer una nueva herramienta a los médicos para tratar de minimizar los errores y, sobre todo, aquellos que son «más costosos» como confundir a un paciente muy grave con otro sano. Pero su algoritmo es versátil y se puede aplicar a otros sectores en los que se utilicen imágenes. «Una vez que aprende las categorías, puede aplicarse a cualquier otro que sea de interés», precisa Vargas.

Su grupo de investigación ha colaborado con el Hospital Reina Sofía y aspira a cooperar con otros centros médicos.

Este investigador, que ha sido reconocido con el Premio Investigadores Jóvenes en Informática SCIE-BBVA, ahora trabaja en nuevos modelos en el marco del proyecto NEXO, en el que colaboran grupos de la Universidad de Córdoba y de la de Alcalá. Buscan desarrollar una IA más interpretable y comprensible para los expertos y que, al mismo tiempo, ayude a la resolución de problemas en el mundo real. En concreto, se centran en la disponibilidad de recursos energéticos, las condiciones meteorológicas, la probabilidad de supervivencia en la donación de órganos y en lista de espera para trasplante. En todos estos campos es importante conocer cómo se llega a determinadas decisiones, por lo que los investigadores tratan de desarrollar la conocida como IA Explicable. En cuanto a la energía, el proyecto intenta conocer la probabilidad de que se den eventos climáticos extremos como las olas de calor o las sequías y también se ocupa de predecir sus consecuencias, como pueden ser una velocidad de viento extrema que ponga en peligro las turbinas eólicas o, por el contrario, una demasiado baja que haga innecesario activarlas.

«Es una herramienta de apoyo, siempre debe haber un médico o un grupo de profesionales»

En cuanto a la salud, trabajan para estimar la probabilidad de supervivencia del órgano en el emparejamiento entre donante y receptor. En general, el equipo se ocupará hasta 2027 de los conocidos como modelos neuronales artificiales, que se inspiran en la forma en que interactúan y se organizan las neuronas de nuestro cerebro.

—¿Por qué decidió centrarse en los falsos positivos o negativos?

—Tiene varias utilidades, también se puede emplear para la detección precoz. La clave es contar con datos a partir de los que se puede llegar a detectar una enfermedad. La principal característica que lo hace interesante es que puede no solo de predecir si existe o no, también determina el estado en el que se encuentra a partir de los datos con los que lo hayas alimentado.

—¿Cómo han acogido en los hospitales a este modelo?

—En los hospitales puede haber cierta reticencia a usar estos modelos. Por lo general, es difícil analizar su comportamiento, es decir, da una predicción pero es complicado saber por qué. En estos modelos profundos hay millones de parámetros.

—¿Puede sustituir al humano?

—Es una herramienta de apoyo a la decisión. Siempre debe haber un médico, o más de uno, que tome una decisión. El modelo podría ser como un médico más que aporta su opinión. Si coinciden ambos, sería genial y, en caso contrario, debe prevalecer el profesional.

—¿En qué se va a centrar ahora?

—En mejorar las metodologías actuales y en abrir otras en nuevos campos.