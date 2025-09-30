Suscríbete a
Juanma Moreno publica en octubre su primer libro, 'Manual de convivencia'

Airtificial cae un 5% en Bolsa tras hacer pública la caída de ingresos en el primer semestre

La compañía, que tiene fábricas en Sevilla, El Puerto y Jerez, facturó entre enero y junio 46,1 millones de euros

Airtificial fabricará en Jerez componentes para cohete 'Miura 5', clave en la carrera aeroespacial europea

Uno de los centros de la compañía Airtificial
Uno de los centros de la compañía Airtificial abc

S. E.

Las acciones de Airtificial han caído más de un 5% en la apertura bursátil de este martes, después de que la compañía, que tiene fábricas en Sevilla, El Puerto y Jerez, publicara sus cuentas semestrales, cuando perdió tres veces más que entre enero y ... junio de 2024. En concreto, registró unas pérdidas netas atribuidas de 8,6 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone más que triplicar (+226,4%) los 'números rojos' de 2,6 millones de euros que se anotó un año antes.

