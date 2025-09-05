Airbus reduce la velocidad de entregas este año con 425 aviones hasta agosto

Ensamblaje de un avión de Airbus en uno de los centros de la compañía

El constructor Airbus ha entregado en los ocho primeros meses del año un total de 434 aviones comerciales a 76 clientes. Eso supone un 3% menos que durante el mismo periodo del año pasado, según informa la compañía en un comunicado. El balance presentado hasta el momento lo aleja del objetivo anual para este año de 820 envíos.

En concreto, el fabricante europeo necesitaría una media de 100 entregas al mes para lo que resta del año, cuando el máximo de 2025 se dio en marzo con 71 envíos y la actividad se ha reducido durante el verano en la mayoría de los centros productivos. En el octavo mes de 2025, el fabricante europeo registró 61 envíos a 39 clientes, 14 más que el año anterior, pero representa una cifra inferior a las 67 de julio de este año.

Sobre los pedidos, ha cerrado acuerdos para 600 aviones comerciales desde el 1 de enero y 99 en el octavo mes del año, siendo un 38% más y el doble que las cifras del año pasado, respectivamente.

Mientras lidia con la escasez de motores para sus aviones y otras tensiones con los propios proveedores, el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, a pesar de reconocer que «las entregas se han retrasado por los problemas en los suministros», comunicó en julio que la compañía mantiene su objetivo anual.

Eso obligará, irremediablemente, a acelerar la producción, aunque no dijo cómo se llevará a cabo. Además, incidió en que el entorno operativo es «complejo», pero que sus previsiones para el resto del año, que siguen excluyendo el impacto de los aranceles, «no han cambiado».

En 2024, Airbus entregó 766 aviones a lo largo del año, alcanzando el límite de su objetivo que se vio obligado a reducir desde los 800 iniciales. El récord del fabricante se sigue situando en las 863 unidades en 2019, año previo a la pandemia de Covid-19.