Airbus adapta la planta de Tablada para fabricar los prototipos del Eurodrone en primavera

Una de las naves de la fábrica de Airbus de Tablada ya está en obras para adaptarla a las necesidades del Eurodrone, la aeronave no tripulada que operarán las fuerzas armadas de Alemania, Francia, España e Italia. El diseño se ha completado recientemente y ... también se han asignado las cargas de trabajo que desarrollarán los tres gigantes industriales que se han unido en consorcio (Airbus, Dassault y Leonardo).

En España serán protagonistas la factoría sevillana de Tablada y la de El Puerto de Santa María, que tienen previsto empezar la producción de componentes para los tres primeros prototipos la próxima primavera. Getafe, por su lado, será la base de este modelo, albergando las oficinas, los principales equipos de diseño y la certificación, incluyendo los ensayos estructurales de los modelos.

En este reparto de tareas, a Cádiz le ha correspondido la fabricación de piezas elementales realizadas con materiales compuestos de los tres conjuntos que se ensamblarán en Sevilla. Estos son el fuselaje central del dron, el empenaje -que es la estructura de la cola- y la planta de potencia. Con el diseño definido, el programa avanzará hacia la producción de prototipos, concretamente tres, y las pruebas de integración en tierra, antes de dar paso al primer vuelo, que marcará el comienzo del proceso de calificación y certificación. Se espera que eso llegue hacia 2028 si se confirman los plazos iniciales.

Las obras estructurales de la planta de Tablada las lleva a cabo la compañía Savener, que es proveedor referente de Airbus para la transformación y el mantenimiento de sus instalaciones. Esta misma constructora es la que ha instalado cubiertas fotovoltaicas en la factoría de San Pablo y ha reacondicionado el centro portuense.

El proyecto tiene una magnífica aceptación entre la plantilla que lo asume como «un salto tecnológico»

Mientras tanto, el constructor aeronáutico se mantiene cauto cuando habla del programa. Lo que sí avanzaron ayer los responsables del Centro Internacional de Entrenamiento durante los actos del quince aniversario, es que la instrucción de los pilotos se realizará en Sevilla. De momento, el proyecto militar no tiene una fecha cerrada para la entrega. Ahora se van a desarrollar los primeros prototipos que hay que probar y certificar.

El Eurodrone es una aeronave no tripulada, pilotada a distancia (RPAS), con una longitud de 16 metros y una envergadura de 26 metros, que alcanza una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora. Este modelo está llamado llamado a convertirse en uno de los principales pilares del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), que combina un caza de sexta generación con drones conectados en una nube. En enero de 2022 el Consejo de Ministros aprobó créditos por casi 2.000 millones de euros para que Airbus desarrolle el dron europeo junto a sus socios. El compromiso español es firme, no así el de Francia que ha manifestado dudas sobre el programa. Sin embargo, a pesar de estas 'turbulencias' avanza al ritmo esperado y ya se reparte carga de trabajo y se firman contratos.

Satisfacción entre la plantilla y la industria auxiliar

El proyecto ha tenido una magnífica aceptación entre la plantilla porque supone «un salto tecnológico muy importante», como explica a ABC Alfonso Mora, presidente del comité interempresas del grupo. «Estamos ante uno de los drones más avanzados, va a ser determinante y eso supone mejor formación de los trabajadores y, posiblemente, más empleo».

También está generando ya contratos entre la industria auxiliar aeronáutica. Hace sólo un año la sevillana Skylife Engineering celebraba la adjudicación de dos encargos para el desarrollo del sistema de carga de software de los equipos de aviónica. Otro beneficiado es el grupo Oesía, que tiene un centro productivo en Cádiz, y que asumirá el desarrollo, gestión y soporte del cifrador para la instrumentación de ensayos en vuelo, junto a otros encargos adjudicados previamente.

Aercal, otra sevillana, se ha adjudicado igualmente partes del fuselaje, así como la ingeniería Sener, que se encargará del desarrollo, producción en serie y apoyo logístico durante el ciclo de vida de los dos subsistemas (banda ancha y banda estrecha) que conectarán la aeronave no tripulada con las distintas estaciones de tierra.