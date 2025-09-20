Suscríbete a
ABC Premium

Ahmet Bolat (Turkish Airlines): «Cuando Turkish abre una ruta no la quita como será el caso de Sevilla»

El CEO de Turkish Airlines confía en aumentar progresivamente el flujo de viajeros entre ambos destinos con la conexión directa Sevilla-Estambul

«La alianza con Air Europa busca reforzar las rutas con Latinoamérica como socios»

El consejero delegado de la aerolínea Turkish durante la presentación de la nueva ruta Estambul-Sevilla
El consejero delegado de la aerolínea Turkish durante la presentación de la nueva ruta Estambul-Sevilla abc
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los lazos culturales y las semejanzas entre las tradiciones de Turquía y Andalucía son motivos suficientes para multiplicar el número de viajeros que visitan anualmente los dos destinos. El CEO de Turkish Airline, Ahmet Bolat (Konya, 1959), es un convencido de eso y más allá ... del boom turístico que se vive de forma global y del contexto internacional, muestra su confianza en que la nueva ruta diaria que enlaza Estambul con Sevilla va a ser un acierto. La mejor prueba es que no será un vuelo de temporada, como es la costumbre del sector cuando se inaugura una conexión, sino que se abre de forma definitiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app