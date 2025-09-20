Ahmet Bolat (Turkish Airlines): «Cuando Turkish abre una ruta no la quita como será el caso de Sevilla»

Los lazos culturales y las semejanzas entre las tradiciones de Turquía y Andalucía son motivos suficientes para multiplicar el número de viajeros que visitan anualmente los dos destinos. El CEO de Turkish Airline, Ahmet Bolat (Konya, 1959), es un convencido de eso y más allá ... del boom turístico que se vive de forma global y del contexto internacional, muestra su confianza en que la nueva ruta diaria que enlaza Estambul con Sevilla va a ser un acierto. La mejor prueba es que no será un vuelo de temporada, como es la costumbre del sector cuando se inaugura una conexión, sino que se abre de forma definitiva.

- El vuelo directo Estambul-Sevilla era un antiguo anhelo en el aeropuerto de San Pablo, pero ¿por qué la primera aerolínea de Turquía elige precisamente este momento cuando otra compañía ya cubre la ruta desde el año pasado? ¿Hay mercado suficiente para las dos?

-El pasado 2024 fue un año récord para el aeropuerto de Sevilla, con más de nueve millones de pasajeros. Si estas cifras se suman a los más de 24 millones de pasajeros que acogió el aeropuerto de Málaga el año pasado, se despejan todas las dudas de que Andalucía es un destino muy robusto, que año tras año crece y se consolida. Ya hay un servicio para desplazarse a Estambul, pero Turkish Airlines ofrece una experiencia distinta, es de excelencia desde el primer momento del viaje hasta la llegada al destino, dando a nuestros pasajeros grandes ventajas en productos y servicios. Este es el caso de nuestro programa 'Stopover' en Estambul, donde ofrecemos en escalas de más de 20 horas la posibilidad de descubrir la ciudad con alojamiento gratuito y servicios especiales. Además, contamos con la red global más grande, siendo la aerolínea que más países conecta en el mundo, operando hasta 355 destinos. Ofrecemos servicios a bordo que nos han permitido ganar diversos premios en materia de gastronomía y ocio, como el mejor servicio de catering de clase business del mundo. Por resumirle, como Turkish Airlines, una de las aerolíneas más destacadas del mundo, garantizamos la mejor experiencia de vuelo de la A a la Z a nuestros pasajeros, como lo hemos hecho durante muchos años.

- ¿Esta ruta nace como una oferta de temporada o permanecerá durante todo el año?

- Cuando Turkish crea una nueva ruta no la quita porque es el resultado de un buen estudio de mercado, de años de análisis. En el caso del sur de España ya teníamos la experiencia de Málaga, donde llevamos doce años y ha sido satisfactoria. Estas decisiones no obedecen a acuerdos gubernamentales, Turkish no reciben ningún subsidio estatal, es privada y toma sus decisiones en base a un modelo de trabajo. Nuestro objetivo es profundizar la relación con los destinos en los que operamos y ampliar progresivamente las operaciones de vuelo. Y queremos esto aquí también, por supuesto.

- ¿Qué objetivos tiene para este destino en cuanto a ocupación, tipo de pasajero que elegirá esta compañía para volar,...?

- Como decía, el aeropuerto de Sevilla se encuentra en un momento de crecimiento muy positivo, y esto se debe a un gran trabajo por parte de las diferentes partes implicadas. Desde instituciones hasta responsables de turismo. Además, Andalucía es la tercera región más visitada por los pasajeros turcos que vienen tanto a visitar la ciudad y al país, como a realizar negocios. En este sentido, esperamos que la tasa de ocupación sea satisfactoria. Teniendo como centro de operaciones uno de los aeropuertos más transitados del mundo, que es el aeropuerto de Estambul, un centro global con conexiones a todas partes, creemos sinceramente que este interés será recíproco.

- Dado el crecimiento de los aeropuertos españoles y en particular los andaluces, ¿cree que es necesaria una nueva ampliación de los mismos? Se ha anunciado ya una inversión potente para Málaga ¿Sevilla la necesitaría también?

- Podemos señalar que las cifras, como he comentado anteriormente, son muy positivas. Todas aquellas iniciativas que sirvan para estrechar lazos entre España y Turquía, facilitando que los pasajeros tengan mayores oportunidades de conexión, son bienvenidas.

- Recientemente ha adquirido una participación significativa en Air Europa ¿cómo va a gestionar esta entrada en el accionariado?

- La futura alianza con Air Europa obedece a un interés estratégico para nosotros. La red de Turkish Airlines en América aún es limitada, mientras que la de Air Europa está ampliamente consolidada, lo que representa una oportunidad estratégica clara para ambas compañías. Desde la perspectiva de Turkish Airlines, esta alianza permitirá a los pasajeros sudamericanos acceder más eficientemente a su red global, destacando la calidad de sus conexiones internacionales. El plan de negocio presentado por Turkish Airlines ofrece una base sólida para avanzar, lo cual fue determinante para que nuestra propuesta prosperara frente a otras. El objetivo común es iniciar la colaboración cuanto antes, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes. Pero si me pregunta si nos hacemos con toda la compañía, la respuesta es no, no estamos interesados en ser los dueños de Air Europa. Esta operación se enmarca en el interés de Turkish Airlines por reforzar sus rutas con el continente americano, dada la creciente demanda de conexiones entre América Latina y Turquía.

- A principios de año su compañía anunció que seguirá creciendo en España, ¿ya tienes nuevas rutas definidas?

- España es uno de los pilares fundamentales en nuestro desarrollo de operaciones. Un país que, por su situación geográfica, su legado histórico y cultural, y los fuertes lazos que mantiene con Turquía, lo convierten en un mercado estratégico y muy importante. Sevilla es nuestro sexto destino en España y el segundo en Andalucía junto con Málaga. Nuestra apertura de destinos y nuevas frecuencias siempre ha tenido un desarrollo progresivo, como es el caso de España, con Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En Turkish Airlines estamos comprometidos a contribuir al progreso y la excelencia que nos caracteriza, y son factores que preceden a cualquier nuevo proyecto. Como saben, como aerolínea que vuela a más países y destinos internacionales, se ha convertido en una de nuestras misiones principales ampliar nuestra red de vuelos sin interrupciones y hacer que el mundo sea más accesible para nuestros huéspedes. Por lo tanto, seguiremos trabajando meticulosamente en marcos ideales que alineen nuestra planificación.

- La escasez de aviones es un mal que afecta a todo el sector. ¿Cómo llevan su objetivo de alcanzar los 813 aviones en 2033? ¿Podrán conseguirlo?

- Como Turkish Airlines, seguimos comprometidos con el desarrollo de soluciones financieras innovadoras, sostenibles e inclusivas a nivel mundial para impulsar nuestro crecimiento estratégico, al tiempo que reforzamos nuestro liderazgo en la industria de la aviación mundial y actuamos adecuadamente para cumplir con esto.