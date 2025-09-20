Suscríbete a
Ahmet Bolat (Turkish Airlines): «La alianza con Air Europa busca reforzar las rutas con Latinoamérica como socios»

El CEO de Turkish Airlines aclara que la intención no es convertirse en los dueños de Air Europa, sino establecer una relación duradera

«Cuando Turkish abre una ruta no la quita como será el caso de Sevilla»

El CEO de Turkish Airline en la inauguración de la nueva ruta Estambul-Sevilla abc
Elena Martos

Los lazos culturales y las semejanzas entre las tradiciones de Turquía y Andalucía son motivos suficientes para multiplicar el número de viajeros que visitan anualmente los dos destinos. El CEO de Turkish Airline, Ahmet Bolat (Konya, 1959), es un convencido de eso y así lo ... manifestó durante la inauguración de la nueva ruta entre Estambul y Sevilla con la que refuerza su oferta en España para la temporada de invierno. El máximo responsable de la compañía dice que «será un acierto» y la mejor prueba es que no será un vuelo de temporada, como es la costumbre del sector cuando se inaugura una conexión, sino que se abre de forma definitiva.

