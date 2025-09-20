Ahmet Bolat (Turkish Airlines): «La alianza con Air Europa busca reforzar las rutas con Latinoamérica como socios»

Los lazos culturales y las semejanzas entre las tradiciones de Turquía y Andalucía son motivos suficientes para multiplicar el número de viajeros que visitan anualmente los dos destinos. El CEO de Turkish Airline, Ahmet Bolat (Konya, 1959), es un convencido de eso y así lo ... manifestó durante la inauguración de la nueva ruta entre Estambul y Sevilla con la que refuerza su oferta en España para la temporada de invierno. El máximo responsable de la compañía dice que «será un acierto» y la mejor prueba es que no será un vuelo de temporada, como es la costumbre del sector cuando se inaugura una conexión, sino que se abre de forma definitiva.

- Dado el crecimiento de los aeropuertos españoles y en particular los andaluces, ¿cree que es necesaria una nueva ampliación de los mismos? Se ha anunciado ya una inversión potente para Málaga ¿Sevilla la necesitaría también?

- Podemos señalar que las cifras, como he comentado anteriormente, son muy positivas. Todas aquellas iniciativas que sirvan para estrechar lazos entre España y Turquía, facilitando que los pasajeros tengan mayores oportunidades de conexión, son bienvenidas.

- Recientemente ha adquirido una participación significativa en Air Europa ¿cómo va a gestionar esta entrada en el accionariado?

- La futura alianza con Air Europa obedece a un interés estratégico para nosotros. La red de Turkish Airlines en América aún es limitada, mientras que la de Air Europa está ampliamente consolidada, lo que representa una oportunidad estratégica clara para ambas compañías. Desde la perspectiva de Turkish Airlines, esta alianza permitirá a los pasajeros sudamericanos acceder más eficientemente a su red global, destacando la calidad de sus conexiones internacionales. El plan de negocio presentado por Turkish Airlines ofrece una base sólida para avanzar, lo cual fue determinante para que nuestra propuesta prosperara frente a otras. El objetivo común es iniciar la colaboración cuanto antes, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes. Pero si me pregunta si nos hacemos con toda la compañía, la respuesta es no, no estamos interesados en ser los dueños de Air Europa. Esta operación se enmarca en el interés de Turkish Airlines por reforzar sus rutas con el continente americano, dada la creciente demanda de conexiones entre América Latina y Turquía.

- A principios de año su compañía anunció que seguirá creciendo en España, ¿ya tienes nuevas rutas definidas?

- España es uno de los pilares fundamentales en nuestro desarrollo de operaciones. Un país que, por su situación geográfica, su legado histórico y cultural, y los fuertes lazos que mantiene con Turquía, lo convierten en un mercado estratégico y muy importante. Sevilla es nuestro sexto destino en España y el segundo en Andalucía junto con Málaga. Nuestra apertura de destinos y nuevas frecuencias siempre ha tenido un desarrollo progresivo, como es el caso de España, con Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En Turkish Airlines estamos comprometidos a contribuir al progreso y la excelencia que nos caracteriza, y son factores que preceden a cualquier nuevo proyecto. Como saben, como aerolínea que vuela a más países y destinos internacionales, se ha convertido en una de nuestras misiones principales ampliar nuestra red de vuelos sin interrupciones y hacer que el mundo sea más accesible para nuestros huéspedes. Por lo tanto, seguiremos trabajando meticulosamente en marcos ideales que alineen nuestra planificación.

- La escasez de aviones es un mal que afecta a todo el sector. ¿Cómo llevan su objetivo de alcanzar los 813 aviones en 2033? ¿Podrán conseguirlo?

- Como Turkish Airlines, seguimos comprometidos con el desarrollo de soluciones financieras innovadoras, sostenibles e inclusivas a nivel mundial para impulsar nuestro crecimiento estratégico, al tiempo que reforzamos nuestro liderazgo en la industria de la aviación mundial y actuamos adecuadamente para cumplir con esto.