El agro andaluz, una «potencia exportadora» que necesita agua para seguir creciendo

Bajo el marco del Foro ABC «Andalucía bajo la mirada de Europa: diálogos sobre el futuro del sector agroalimentario», celebrado con ocasión del 30 aniversario de Cooperativas Agro-alimentarias, representantes políticos y del sector han debatido sobre el futuro de la agricultura y ... ganadería, tanto a nivel andaluz como europeo.

La redactora jefe de la sección de Economía, Elena Martos, ha sido la encargada de moderar una mesa redonda en la que han participado Carmen Crespo, eurodiputada del Partido Popular; Ricardo Delgado, presidente de Covap; José Latorre, senador del Grupo Parlamentario Socialista, y Rafael Sánchez de Puerta, director general de Dcoop.

«La tendencia en la Unión Europea ha cambiado, para nuestro alivio», ha comentado Carmen Crespo, detallando que «se acabó la 'era verde' del comisario europeo Frans Timmermans. No obstante, ha asegurado que «queda mucho por trabajar» respecto a la nueva PAC, a las cuestiones hídricas y a los acuerdos comerciales.

De igual modo se ha pronunciado el presidente de Covap que ha matizado la afirmación de que la UE «se ha olvidado del campo». «Más bien ha dejado de priorizarlo, dando entrada a políticas excesivamente medioambientales y una burocracia enorme». «Estamos de acuerdo con la sostenibilidad ambiental, pero con producción y renta agraria aseguradas. Verdes sí, pero garantizando la producción de alimentos», ha aseverado.

Por su parte, Rafael Sánchez de Puerta ha asegurado que «la UE ha seguido el camino que ya marcó en 1992» y ha remarcado que «en ocasiones se echa la culpa a la Unión Europea de aspectos, como el hídrico, en el que hemos fallado en España y Andalucía». «Todos sabemos que la agricultura de secano se está muriendo. Pero Portugal tiene el mismo clima que nosotros y sin, embargo, no está teniendo problemas porque sí está gestionando el agua», ha reprochado.

Además, ha detallado que la PAC «cada vez representa menos en las rentas de los agricultores». «Yo no quiero ayudas, quiero agua para ser más productivo», ha insistido el director general de Dcoop.

El senador socialista, José Latorre, ha compartido esa idea de que «se ve a Europa como la diana fácil», pero que se sigue teniendo al agro como sector clave. «Nuestra lucha ahora con la nueva PAC es presupuestaria, vamos a defender que no se recorte ese 20%», ha dicho.

La gestión del agua

El otro gran tema tratado en la mesa redonda ha sido la cuestión hídrica. Carmen Crespo ha defendido que hay que modernizar las confederaciones, al igual que los planes hidrológicos, y que hay que «desparejar la carga ideológica» del agua a nivel europeo.

«No puede ser que la ganadería de Los Pedroches, por ejemplo, se vea sin agua en determinados momentos, haciendo que los ganaderos tiren la toalla», ha lamentado Ricardo Delgado Vizcaíno, apoyando esa necesaria «gestión del agua».

«El agua más cara es la que no se tiene, hay mucha gente dispuesta a invertir en agua, pero no hay posibilidad de hacerlo», ha asegurado Rafael Sánchez de Puerta, que ha pedido que se actúe «ya» contra el cambio climático. «La agricultura de secano supone el 70% de la producción andaluza», deberíamos preocuparnos a todos su futuro, ha aseverado.

De otro lado, José Latorre ha reiterado que España «tiene un saldo positivo en materia de exportaciones», ofreciendo un modelo de calidad, algo de lo que tiene que «presumir y reforzar».

El análisis del presente y el futuro del agro ha acabado, eso sí, con un mensaje de optimismo por parte de los participantes de la mesa redonda. «Comemos todos los días, y alguien tiene que producir esos alimentos sanos, seguros y de calidad», ha reiterado Vizcaíno, al tiempo que Sánchez de Puerta ha recordado que las cooperativas «tienen mucho que decir», y que se ha hecho un trabajo «magnífico» en abrir nuevos mercados y en hacer crecer la agroindustria. «Andalucía es una potencia agroalimentaria que alimenta a toda Europa», y bajo ese concepto tenemos que seguir avanzando», ha concluido Carmen Crespo.