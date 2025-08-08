Suscríbete a
AGR cierra una cartera de 25 plantas de biogás con la fase final de La Calahorra

La firma sevillana lidera proyectos con una inversión global superior a los 400 millones de euros

Andalucía tramita 41 proyectos de biogás por 840 millones 2.000 empleos

Estado actual de la construcción de la planta de La Calahorra en Granada
Estado actual de la construcción de la planta de La Calahorra en Granada
Luis Montoto

AGR Biogás está culminando el primer hito para convertirse en un campeón español del biometano. Esta compañía nació en Sevilla de la mano de un grupo de profesionales que estaban especializados en la gestión de activos agrícolas. «Entramos en el mundo de la energía hace ... dos décadas para gestionar las plantas fotovoltaicas que promovían nuestros clientes en sus fincas; ahondando nuestro conocimiento en el sector, identificamos que el biogás era una solución sostenible e idónea para la gestión de residuos agroindustriales», recuerda David Piñero, CEO de AGR.

