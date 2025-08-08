AGR cierra una cartera de 25 plantas de biogás con la fase final de La Calahorra

AGR Biogás está culminando el primer hito para convertirse en un campeón español del biometano. Esta compañía nació en Sevilla de la mano de un grupo de profesionales que estaban especializados en la gestión de activos agrícolas. «Entramos en el mundo de la energía hace ... dos décadas para gestionar las plantas fotovoltaicas que promovían nuestros clientes en sus fincas; ahondando nuestro conocimiento en el sector, identificamos que el biogás era una solución sostenible e idónea para la gestión de residuos agroindustriales», recuerda David Piñero, CEO de AGR.

Bajo esta premisa, desarrollaron la primera planta de biogás para uso industrial de España en la localidad malagueña de Campillos (que gestiona purines en una zona de alta concentración de granjas de porcino). «Fue una experiencia muy compleja, pero un gran aprendizaje». El socio industrial con el que se aliaron los fundadores de AGR entró en concurso de acreedores, lo que les exigió «realizar un enorme esfuerzo con muy pocos recursos para operar el activo de manera óptima».

Tras lograr hacer viable ese activo, se lanzaron al desarrollo de una nueva generación de plantas basadas en la experiencia de los países del norte de Europa. Así han diseñado una cartera de 25 plantas cuya construcción exige una inversión global superior a los 400 millones de euros. El respaldo final para activar estas iniciativas llegó en 2021, cuando el fondo especializado Swen Capital Partners, junto a la firma tecnológica Rika Biotech, entró en el capital para acompañar estas iniciativas. «Además de recursos nos han aportado un gran conocimiento del sector, lo que ha supuesto un impulso importante», incide Piñero, que destaca que los fundadores continúan siendo mayoritarios. «Somos la primera empresa española que ha realizado un 'project finance' para desarrollar una planta de biometano», destaca su máximo responsable.

En 2025 se han puesto en marcha cuatro inversiones, y llegarán otras seis en 2026. El primer hito es La Calahorra (Granada), donde ya está culminando la primera planta de biometano con inyección directa a la red en Andalucía. Las obras se iniciaron en primavera del pasado año y tienen prevista su finalización para otoño de 2025 (antes de su puesta en marcha en enero de 2026, estará unos meses en fase de prueba). «Procesará 104.000 toneladas de materia prima al año, restos orgánicos procedentes de las granjas de la zona, con 44 familias de granjeros que se podrán beneficiar del proyecto». Otras iniciativas se enclavan en Salteras y Fuentes de Andalucía.

El coste del gas

La gran ventaja para la economía local estriba en que el mayor coste de producir este gas es la materia prima: los desechos que se adquieren de agricultores y ganaderos. «El 100% del valor de esta energía se queda en el país, se reducen emisiones y se gana en independencia con respecto a terceros países». A diferencia de otros países europeos, en este momento los proyectos en España no incluyen subvenciones. Este sobrecoste lo cubren los consumidores, grandes compañías industriales que logran descarbonizar sus operaciones con este combustible renovable a través de acuerdos de compra a largo plazo.

La planta va a generar anualmente 58 GWh de biogás, lo que equivale al consumo energético anual de más de 11.000 hogares. Piñero recuerda que la red de gas transporta más energía que la red eléctrica y está en una fase incipiente de descarbonización, por lo que «el biometano es clave para reducir emisiones en sectores con altos consumos de gas». Y en este sentido, aunque el hidrógeno verde tiene un gran potencial, aún está en una fase incipiente. «El biometano, en cambio, ya es una realidad madura y tecnológicamente viable y es el primer paso hacia la transición energética», concluye.

El sector de los gases renovables está viviendo una etapa de auge. AGR forma parte del clúster andaluz del biometano, junto a empresas como Ence, Inerco, Magtel, Moeve, Naturgy o Redexis. Esta asociación promueve en conjunto más de cien plantas en Andalucía con una inversión global de 2.500 millones.