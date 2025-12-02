La aeronáutica Pilatus necesitará tres años para construir la fábrica definitiva de Carmona

El constructor de jets ligeros Pilatus cortó ayer la cinta de inauguración de su primera factoría en España. Concretamente en Alcalá de Guadaíra, muy cerca de capital andaluza y con salida directa a la SE-40, donde en su día tuvo Amazon una estación ... logística. Allí tienen ya un equipo de 70 personas, muchos de ellos ingenieros y montadores con amplia experiencia. Actualmente todos se afanan en la fabricación de componentes del PC-24, uno de los modelos más demandados, que ya tiene encargado el Ministerio de Defensa para incorporarlo a la flota del Ejército del Aire. Hace sólo un años se convirtió en cliente el Ministerio del Interior, que va a adquirir una unidad para la Policía Nacional.

La intención es superar el centenar de trabajadores en los próximos meses para poner en marcha la segunda línea de montaje, que es la del modelo PC-12 Pro, el último diseño de este grupo que permite despegues y aterrizajes en pistas muy cortas. El espacio dentro de la factoría ya está reservado y pronto se empezará a instalar el utillaje en esta área en la que se construirán partes como las puertas de pasajeros y las de carga, estabilizadores horizontales y alerones, entre otras. Todas ellas llevan incorporado el cableado de manera que una vez terminadas, llegan a la planta final de ensamblaje, situada en Stans, situada en la zona central de Suiza.

Las instalaciones centrales son las que surten a la fábrica de Alcalá de todos los repuestos y materiales, incluida la pintura, aunque poco a poco se irá creando una cadena de suministros para acortar los plazos y el transporte. La compañía todavía no ha desvelado sus planes para las instalaciones de Alcalá que habilitó hace sólo un año, pero el futuro está en Carmona. En el Parque Logístico adquirió el pasado mes de septiembre, vía subasta, una parcela de 97.000 metros cuadrados por unos diez millones de euros. Se trata de dos parcelas que pertenecían a la Consejería de Fomento y al Ayuntamiento de Carmona. El suelo se puso a la venta de manera conjunta y será el lugar en el que se desplegará el gran proyecto industrial.

Pilatus tiene prevista una inversión de entre 75 y 100 millones de euros para hacerlo realidad. De ese montante ya ha salido una parte para la compra de los terrenos y otra para el alquiler y acondicionamiento de la nave que ocupan actualmente en Alcalá, donde permanecerán al menos tres años más. Las parcelas sobre las que se levantará la futura factoría de Pilatus tienen pendiente la construcción de nuevas infraestructuras eléctricas para disponer de la energía necesaria. Para ello salió a licitación una nueva subestación eléctrica que se adjudicará en los próximos meses y hay que iniciar el trámite de redacción de proyecto, solicitud de informes y permisos, un recorrido burocrático que al menos año y medio. Luego habrá que esperar otro tiempo similar para la construcción.

En ese nuevo emplazamiento es en el que se alcanzará el objetivo de contratación que es de unos 500 puestos de trabajo. Actualmente la plantilla la forman 70 y seguirá creciendo, pues la firma mantiene permanentemente abiertos los procesos de incorporación.