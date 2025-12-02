Suscríbete a
ABC Premium

La aeronáutica Pilatus necesitará tres años para construir la fábrica definitiva de Carmona

La compañía formalizó en septiembre la compra de los suelos a la Junta en el Parque Logístico e inicia ahora la tramitación para levantar su gran proyecto industrial

La aeronáutica Pilatus inaugura la planta de Alcalá donde construirá su último modelo de jets

Inauguración de la planta de Pilatus en Alcalá de Guadaíra
Inauguración de la planta de Pilatus en Alcalá de Guadaíra víctor rodríguez
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El constructor de jets ligeros Pilatus cortó ayer la cinta de inauguración de su primera factoría en España. Concretamente en Alcalá de Guadaíra, muy cerca de capital andaluza y con salida directa a la SE-40, donde en su día tuvo Amazon una estación ... logística. Allí tienen ya un equipo de 70 personas, muchos de ellos ingenieros y montadores con amplia experiencia. Actualmente todos se afanan en la fabricación de componentes del PC-24, uno de los modelos más demandados, que ya tiene encargado el Ministerio de Defensa para incorporarlo a la flota del Ejército del Aire. Hace sólo un años se convirtió en cliente el Ministerio del Interior, que va a adquirir una unidad para la Policía Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app