El abogado sevillano Manuel Salinero deja Nertis ETL Global tras casi una década

La abogacía sevillana sigue deparando informaciones sobre movimientos y cambios de fichas. La última la protagoniza el veterano letrado Manuel Salinero, abogado en ejercicio desde 1983 tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla. Casi una década después deja Nertis ETL Global, ... la firma que fundó en 2016 y que hasta ahora dirigía, para retomar junto a su hijo la actividad de la firma familiar Salinero & Hinojosa Asesores con el único objetivo de dedicarse a su «pasión, la abogacía pura y dura».

«Quiero comunicar que dejo el que ha sido mi despacho y mi vida durante estos casi 10 últimos años, Nertis ETL Global», así lo anunciaba el propio Manuel Salinero en LinkedIn. En dicha publicación añadía que seguía «colaborando, compartiendo instalaciones y muchas cosas» con Nertis. Pero, como él mismo precisaba: «Dejo la sociedad y por supuesto todos mis cargos para dedicarme en exclusiva a lo que siempre ha sido mi vocación y mi ilusión: la abogacía pura y dura y mis clientes».

El siguiente reto es retomar la actividad desde su «sociedad de siempre» Salinero & Hinojosa Asesores, con la estrecha colaboración de su hijo Pedro Salinero Martín de la Hinojosa, quien también abandona la nómina de Nertis, la firma que creó su padre en febrero de 2016 junto a sus socios Juan Bautista, Álvaro Moreno, e Ignacio Capitán.

«Solo puedo dar las gracias a todos mis socios, compañeros, colaboradores de Nertis y mirar hacia adelante en esta nueva etapa que aprovecharé al máximo con toda la ilusión que me impulsa a estudiar, trabajar y vivir la abogacía con la pasión que me sale de dentro».

Manuel Salinero, que también fue fundador en 2004 de RZS Abogados y Economistas, del que fue CEO socio director, ha precisado a este periódico que Salinero & Hinojosa Asesores es la firma familiar existente desde ese mismo año, 2004.

Un mensaje de despedida

Por supuesto ha tenido palabras para la firma que fundó y que ahora, casi diez años después, abandona. «Nertis es un despacho que seguirá buscando la excelencia y continuará creciendo con la dirección de los magníficos profesionales que lo conforman», ha afirmado.

En el último Ranking de despachos andaluces elaborado por ABC de Sevilla correspondiente a los datos de facturación de 2024, Nertis ETL Global, con una plantilla cercana a los cuarenta profesionales, ocupó el noveno puesto, tras cerrar el año con números positivos: la facturación creció un 12,39% hasta alcanzar los 2,48 millones de euros y ha habido un refuerzo del equipo.

Al pertenecer al grupo ETL Global, las sinergias entre los bufetes que la conforman brinda la posibilidad de dar cobertura y asistencia jurídica en todas las capitales españolas y en más de 50 países. Con ello se ha reforzado el equipo, especialmente en el departamento de Mercantil y Concursal, de la mano de Integra Abogados, dirigido por Antonio González y manteniendo la colaboración con el economista Francisco Tato. Entre los logros de 2024 celebran la renovación de la oficina de Sanlúcar y el aumento de la facturación de manera orgánica en un 10%, además de la incorporación de otros despachos en Huelva y Cádiz.

El movimiento de Manuel Salinero, la salida de Nertis y la vuelta a su firma familiar, repite el mismo patrón del protagonizado hace escasas semanas y del que también informó ABC el abogado Miguel Cuéllar, quien dejaba Zurbarán, la firma que fundó junto a su hermano Adolfo y otros socios procedentes de Montero & Arambaru, RZS o Zamora de Claver. Abandonaba la primera línea de un gran despacho sevillano con enfoque de actuación en todo el territorio nacional. Miguel Cuéllar anunciaba que volvía a reactivar la histórica firma familiar Cuéllar & Asociados: «Tenía ganas de volver a la abogacía más clásica, de trinchera».