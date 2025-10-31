Suscríbete a
El abogado sevillano Manuel Salinero deja Nertis ETL Global tras casi una década

El letrado retoma junto a su hijo la actividad de la firma familiar Salinero & Hinojosa Asesores para dedicarse a la que «ha sido siempre su pasión, la abogacía pura y dura»

Otro cambio en la abogacía sevillan: Miguel Cuéllar recupera la firma familiar

Martínez-Echevarría y Montero Aramburu Gómez-Villares & Atencia copan el ranking andaluz de bufetes 2024

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La abogacía sevillana sigue deparando informaciones sobre movimientos y cambios de fichas. La última la protagoniza el veterano letrado Manuel Salinero, abogado en ejercicio desde 1983 tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Sevilla. Casi una década después deja Nertis ETL Global, la firma que fundó en 2016 y que hasta ahora dirigía, para retomar junto a su hijo la actividad de la firma familiar Salinero & Hinojosa Asesores con el único objetivo de dedicarse a su «pasión, la abogacía pura y dura».

