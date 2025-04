Casi 800 grandes empresas de Andalucía deben contar ya con un buzón de denuncias contra la corrupción

Desde el pasado martes, 13 de junio, las grandes empresas españolas, aquellas con plantillas de 250 o más trabajadores, tienen que tener en funcionamiento un buzón para que los trabajadores puedan denunciar, si lo desean de forma anónima, posibles casos de corrupción o infracciones administrativas, ... según se estipula en la Ley 2/2023, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como Ley de Protección del Informante.

En Andalucía son 773 las grandes empresas que deben tener ya este canal de denuncias, aunque a partir del 1 de diciembre será de obligado cumplimiento también para las compañías con plantillas de entre 50 y 249 empleados.

Existe la obligación de comunicar a la Administración la existencia de ese buzón de denuncias, aunque hasta esta semana no se ha creado dentro de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción un registro de «Responsables del Sistema Interno de Información» y se ha aprobado su funcionamiento, por lo que se desconoce el grado de cumplimiento.

La Ley de Protección del Informante contempla un régimen sancionador con multas para personas físicas o jurídicas que oscila entre los mil y el millón de euros, según sean leves o muy graves. No tener el canal o bien ejercer represalias contra quienes denuncien (acoso laboral, no promocionar o no beneficiarse de programas de formación) puede acarrear la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante cuatro años o su veto en concursos públicos durante tres años.

Para Manuel Carlos Alba, director del área jurídica de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), «las grandes empresas pertenecen a un colectivo que ya tienen canales similares a través de los programas 'compliance' de cumplimiento normativo. Lo que harán ahora es incluir ese buzón de denuncias en ese programa», explica Alba, quien indica que «la finalidad de la ley la compartimos todos, entre otras cosas porque obedece a la transposición de la Directiva Europea Whistelblowing, pero lo cierto es que añadirá obligaciones a las pymes», con menos recursos que las grandes empresas.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ya ha advertido que esto supondrá una mayor carga de trabajo para las compañías, además de denunciar «la dificultad de su cumplimiento porque deja abiertas interpretaciones y aún hay algunos aspectos sin resolver». Sin embargo, para Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la autoridad competente para gestionar el registro de ese 'buzón' y su régimen sancionador, la ley es una «obligación comunitaria que viene fundamentalmente s proteger al denunciante, por lo que va más allá del 'compliance' para la prevención penal».

Asegura el director de esta oficina que, de haber existido este canal, hubiera podido usarlo el trabajador de UGT que destapó la trama de las facturas falsas para desviar subvenciones de la Junta y que posteriormente fue condenado por revelación de secretos. «Muchos de los desmanes que se han producido en Andalucía en los últimos 20 años, no digo que no se hubieran producido al inicio, pero desde luego se hubieran cortado antes si hubiera existido un buzón de denuncias que garantizara el anonimato», añade.

El responsable jurídico de la CEA recuerda que existe un maremágnum de leyes que incrementará las tareas burocráticas de las pequeñas empresas, ya que también hay que cumplir a Ley 3/2007 de Igualdad Real de Hombres y Mujeres, la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y no Discriminación y la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas 'trans' y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. «Esto genera un marco legislativo que dificultará la gestión de las pequeñas empresas porque les exige tener pautas, protocolos, códigos éticos de buenas prácticas...».

Garantizar el anonimato

La Ley establece la posibilidad de que la denuncia de supuestas irregularidades o infracciones se realice de forma anónima, lo cual será más difícil para pequeñas empresas que no tienen una organización interna suficiente para gestionar planes de igualdad, protocolos de acoso, de garantías de derechos 'trans', de sistemas internos de información... toda una amalgama de cargas internas».

La empresa deberá identificar a un responsable de ese buzón o 'Sistema Interno de Información, «que -subraya Alba- tiene que tener rango de directivo de la compañía, pero que al mismo tiempo ejerza una función independiente de la dirección, lo que entraña una cierta dificultad en sí mismo. Cabe la posibilidad de que el consejo de administración de la empresa designe esa función en un órgano colegiado, pero habrá que identificar a una persona física para ser interlocutor en la gestión y tramitación de denuncias. Asimismo, existe la posibilidad de la gestión externa del buzón, pero sólo a efectos de recepción de las denuncias, porque la respuesta la tiene que dar la empresa».

Puyol explica que para eso está precisamente el registro de Sistemas Internos de Información, que pueden ser supervisados por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, y en caso de detectarse irregularidades hay un régimen sancionador. «Te pueden sancionar por no tener ese canal de denuncias o por coaccionar a una persona que pone de manifiesto una irregularidad», apunta.

La Oficina Andaluza contra la Corrupción tiene un canal externo de denuncias Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, puntualiza además que esta entidad creada en 2021, no sólo se ocupará del registro de canales de denuncias de las empresas y administraciones, sino que además tiene en funcionamiento un canal externo para denunciar irregularidades en empresas que tienen un nexo de conexión económica o jurídica con la Administración pública. Como ejemplo, Puyol pone el caso de una empresa constructora que comete una irregularidad en el marco de una mesa de contratación a la hora de adjudicarse una concesión. Desde abril de 2023 ese canal externo ha recibido 137 denuncias, una de las cuales acabó con la dimisión de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer porque no podía compatibilizarlo con el el cargo de decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. Otro caso que saltó a raíz de la denuncia ante esta oficina fue el reparto presuntamente irregular de una subvención europea recibida por la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva.

Manuel Marchena, juez de la Audiencia Nacional, ha advertido de los peligros que entraña el cumplimiento de la Ley de Protección del Informante, ya que las empresas pueden iniciar investigaciones internas tras recibir una denuncia. Marchena alerta de las investigaciones corporativas que precedan a la actuación de los jueces y tribunales, alertando del riesgo de que puedan invalidarse por invadir espacios reservados a la autoridad judicial. La CEA coincide con este juez en «la complejidad técnica de la aplicación de esta Ley, entre otras porque si la empresa detecta un caso de corrupción o una infracción tendría que denunciarse a sí mismo ante la Fiscalía». En este sentido, Alba matiza que desde la reforma del Código Penal de 2010, «si la empresa tiene un programa de detección de delitos y se descubre alguno, habría una exención de responsabilidad penal para la persona jurídica».

Neutralizar informaciones falsas

A juicio de la CEA, que antes de entrar en vigor la Ley de Protección del Informante ya tenía un canal de denuncias dentro de su Código Ético y de Buen Gobierno, es importante también que las denuncias anónimas no puedan amparar actuaciones de trabajadores con malas intenciones. «Hay que neutralizar las informaciones falsas o con contrastadas, y si hay una denuncia falsa se puede actuar en el ámbito penal y administrativo contra esa persona».

Subraya la patronal andaluza que esta Ley es de obligado cumplimiento también para las administraciones, como gobiernos autónomos, locales o universidades, «pero también para los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales que gestionen subvenciones públicas, con independencia de lo trabajadores que tengan, aunque sólo sean dos».