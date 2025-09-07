El detenido del crimen de Valdezorras apuñaló a su pareja y no constan denuncias previas Eran pareja no conviviente y aunque ella visitaba con frecuencia la casa del arrestado, no residían juntos

José, el vecino del número 3 de la calle José María Sánchez Estévez del barrio sevillano de Valdezorras detenido este domingo como presunto autor del apuñalamiento mortal de su pareja en dicha vivienda, no contaba con antecedentes por violencia de género ni había sido denunciado previamente por la víctima del crimen, según ha confirmado la Policía Nacional.

Según la información recabada por ABC, esta pareja de personas de 46 años ella y 47 años él mantenían una relación pero no eran convivientes, con lo que tampoco tendrían descendientes. Según la Policía Nacional, ella acudía con frecuencia a la vivienda de la calle José María Sánchez Estévez pero no residía como tal en ella.

De ahí que según los vecinos, José, como se llama el detenido, era conocido como un vecino de Valdezorras «de toda la vida», dedicado a la actividad con camiones y una persona «conflictiva» que había dado problemas de convivencia, incluso por el consumo de drogas; mientras de ella, llamada Mercedes Raposo García, cuentan que sólo era conocida «de vista», como una persona reservada que saludaba en la calle a los vecinos pero sin profundizar más en el contacto.

Lo cierto es que la noche previa a los hechos los vecinos de este pequeña calle de Valdezorras con pocas viviendas no habían escuchado nada anómalo y muchos de ellos supieron de lo acontecido precisamente al percatarse del despliegue policial, con lo que cabría la posibilidad de que fuese el propio autor del crimen quien avisase del mismo sobre las 13,30 horas, momento en el que la Policía Nacional tuvo conocimiento del asunto.

La Policía Nacional ha acordonado la calle casi por completo, desplegando varios coches patrulla y efectivos de la Policía Científica y del Grupo de homicidios, que han pasado varias horas en el interior de la vivienda mientras en el exterior, apenas una quincena de vecinos junto con profesionales de los medios de comunicación contemplaban expectantes las tareas de los agentes.

Sobre las 18,00 horas, tras el trabajo de los agentes y de la comisión judicial, un vehículo de servicios fúnebres trasladaba ya el cadáver de la mujer, mientras 15 minutos después, la Policía Nacional levantaba el precinto de la calle, que comenzaba a recuperar la normalidad, porque algunos vecinos han preferido mantenerse dentro de sus hogares ante esta situación.

La joven vecina que habita frente a la vivienda donde ha acontecido el crimen dejaba un mensaje claro: «Los feminicidios están aumentando», una situación que ella misma vive «asustada».