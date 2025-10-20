Suscríbete a
Yolanda Morató, Zenda y la editorial Siruela reciben los premios de la Asociación Feria del Libro de Sevilla

El Consulado de Portugal ha acogido la gala, que ha servido además para homenajear a Antonio Rivero Taravillo, fallecido el mes pasado

Acto de entrega de los galardones
S. C.

La Asociación Feria del Libro de Sevilla ha celebrado este lunes en el Consulado de Portugal el acto de entrega de sus tradicionales galardones, con los que reconoce la labor de personalidades e instituciones destacadas en el ámbito del libro, la lectura y la ... cultura. La gala ha servido también para rendir homenaje al escritor y asesor de la propia cita literaria, Antonio Rivero Taravillo, fallecido hace un mes.

Descarga la app