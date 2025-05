Wade: «La música es energía, hay que saber transmitir pero también identificar lo que el público necesita en cada momento»

Hace casi dos décadas, Juan Carlos Cruz, artísticamente conocido como Wade, comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la electrónica. Allá por 2007, el mayor logro de su carrera había sido pinchar en una discoteca light de Dos Hermanas, su ciudad natal. ... 16 años después, tiene las maletas listas para recorrer los escenarios de diferentes capitales y ciudades europeas, una gira que le ayudará a asimilar la noticia más impresionante que jamás le han dado en su carrera como Dj: que actuará frente a 100 mil personas el próximo 19 de septiembre en el cierre del Festival Rock in Río, en Brasil.

Aunque actualmente reside en Valencia, para los vecinos de Dos Hermanas siempre será Juan Carlos, el chico al que vieron crecer, al igual que, para Wade, Sevilla siempre será su casa. Cada vez que puede, hace una visita, y una de las últimas veces estuvo pinchando en la inauguración de la Sala Pandora, en el Polígono Calonge.

La capital hispalense está llena de arte, cultura e historia, y Wade quiso poner en valor la riqueza patrimonial de la ciudad en el videoclip de su tema 'Passion'. Si alguien piensa que flamenco y electrónica no combinan, se equivoca, y el Dj lo demuestra con esta canción que, además, marcó el debut de su marca Criterio.

-¿Cómo descubrió el mundo de la música electrónica?

-Desde pequeño me ha gustado la música electrónica. Me empezó a gustar el breakbeat, que es un estilo que surgió en UK, pero en Andalucía se hizo muy conocido. Hablo de cuando yo tenía 13 o 14 años, y fue por ahí cuando empecé a escuchar electrónica y me fui interesando un poco más en ella. Coincidió que estaba empezado internet y yo tenía en casa, así que veía vídeos en YouTube de Dj en fiestas grandes. Más adelante, con 16 años, tuve la oportunidad de tocar en una discoteca light de mi ciudad y fue ahí cuando empecé a pinchar.

-¿Cómo empieza a hacer su propia música?

-Tuve la ayuda de un amigo de Dos Hermanas que era bastante mayor que yo. Él sabía utilizar el programa que a día de hoy sigo utilizando yo. Cuando ya sabía manejar lo básico, empecé a investigar por mi cuenta, fui autodidacta. Él se llama Francisco Javier Muñoz Cabeza, y se lo agradeceré siempre, porque fue él quien me metió un poco en el mundo de la electrónica.

Wade en directo wade

-Pasó de pinchar en discotecas de Dos Hermanas a recorrerse el mundo como Dj, ¿empezó a ser conocido rápidamente?

-La verdad es que fracasé pinchando en discotecas de Sevilla porque tampoco había mucha cultura electrónica allí por aquel entonces, se llevaba más el reggaetón o el pop del momento. No triunfé mucho, entonces estudié una carrera. Me metí en ingeniería química y casi al final de la carrera decidí empezar de nuevo con mi carrera musical. Dejé de pinchar en pubs y en garitos pequeños, me lancé a hacer música electrónica, y fue cuando algunos artistas del momento empezaron a poner música mía. Ahí me di cuenta de que mi música valía. Me motivó, seguí y mi nombre empezó a conocerse. Allá por 2013, firmé con mi discográfica e hice mi primer debut fuera de España, en Italia, y los años siguientes empecé a pinchar por Europa: Grecia Francia, Inglaterra, Holanda... Incluso iba a Latinoamérica y Estados Unidos. Sin embargo, el salto fuerte lo di en 2019, cuando hice la colaboración con Dani Rovira. Empecé a vender muchas entradas en España, hacía 'sold out' en todos los eventos a los que iba, llegaba a los sitios y había gente con mi cara en las camisetas, pancartas... Una locura. Ese año lo recuerdo como un subidón, una pena que en 2020, con el Covid, se frenara todo.

-¿Hay alguna actuación que haya sido especialmente memorable para usted?

-En 2019 fui al Dreambeach, un festival de música muy conocido en España que se hace en Almería. Anuel cantaba al lado, en el escenario grande, y yo abría la carpa que tenía un aforo de 15 mil personas. Se llenó en 20 minutos, entera, con Anuel, que era súper famoso, literalmente al lado. Ahí me di cuenta de que el tirón que yo tenía era increíble. Fue un día inolvidable. También, en 2020, empezó mi fiesta Criterio, que es mi marca, y la hicimos en Fabrik, en Madrid. La hicimos en enero y también metimos como a 10 mil personas, que es era épico, porque la gente en enero no suele salir tanto. Es una de mis fechas memorables porque estuve siete horas, hice un 'All Night Long', que es un formato que hago a veces, y estuvo genial.

-¿Qué es lo que más disfruta de actuar en directo?

-Me encanta que la gente valore y disfrute con lo que hago. Que se lo pasen tan bien, que después te escriban mensajes tan bonitos, al final eso es lo que más te llena. Dejando a un lado el dinero, la fama o todas las cosas que pueden sumar, la satisfacción personal que tienes cuando ves a la gente tan contenta, en parte gracias a ti, no tiene precio.

-¿Hasta qué punto se prepara los shows?

-Hay quien lleva las cosas preparadas, pero la mayoría de Dj no. Al final es un directo, te vas haciendo a la gente. La música es energía, y tú tienes que transmitir la tuya al público, y viceversa. Si ves que no la reciben bien, tienes que cambiar e intentar hacerlo por otro lado. Antes de un bolo selecciono la música que me gustaría pinchar en una carpeta, pero dependiendo de cómo vea a la gente termino improvisando de una manera u otra. Al final para ser buen Dj hay que ser capaz de identificar lo que el público necesita en cada momento y saber adaptarte a cualquier estilo.

- ¿Cómo es su proceso a la hora de crear un tema?

-Me suelo guiar por cosas que me inspiran, momentos o lo que voy viendo que mejor se adapta al propio tema. Soy Dj y más o menos sé lo que funciona en la pista y lo que no, porque lo veo en cada actuación. Empiezo por crear una buena base para que pueda llegar a funcionar, pero también se puede partir de una vocal y luego crear lo demás.

En 'Dame de eso', por ejemplo, utilicé una vocal que ya tenía y empecé a crear una base. Vi que quedaba bien y fue así como la cree. Una vez que tienes la vocal encuentras los acordes de esa vocal y empiezas a hacer los acordes, la melodía... Intentes encajar bien las piezas del puzzle. Es muy importante que seas un buen chef a la hora de cocinar esto, que tengas tus ingredientes y lo montes bien.

Con los años, vas cogiendo experiencia, y la experiencia te sirve para saber qué cosas pueden o no funcionar. Cabe destacar que, además, yo le hago la promoción a una canción antes de sacarla. Primero la pruebo en directo y si hay aceptación por el público, sé que habrá aceptación en las redes sociales.

El Dj Wade en una fiesta wade

-Este verano recorrerá Europa. ¿Cómo lleva eso de compaginar el ser una persona tranquila a la que le gusta tener su rutina con viajar a menudo de un país a otro?

-A pesar de ser tranquilo, estoy así siempre, de un lado para otro. Ahora es verdad que tengo mucha fecha, pero son todas más europeas. De todas formas, yo soy una persona muy sana, voy al gimnasio todos los días, me alimento bien, no fumo, tomo el mínimo alcohol posible, no tomo drogas, vivo en mi casa con mi pareja que también lleva una vida sana, estoy siempre trabajando... Siempre intento trabajar en mí, en mi mente, aparte del físico. La mente es muy importante controlarla de cara a mi trabajo, el tener que viajar tanto y toda la presión mental, es mucha responsabilidad. Tienes que hacerlo bien, la gente paga por ti, hay un promotor que se gasta dinero en ti, tienes que vender los tickets que tienes que vender para que salga... No son fácil llevar todo eso.

- ¿Qué es lo que más echa de menos cuando está fuera de casa?

- Dormir en mi cama, comer bien y la tranquilidad. Eso sí, cuando estoy en casa echo de menos viajar, y cuando estoy viajando, quiero tranquilidad porque no estoy en casa. Por eso, siempre intento encontrar el balance.

- Después del verano tan entretenido que le espera, en septiembre cerrará el Rock in Río de Brasil, con un aforo de 100.000 personas, sobre un escenario al que también se van a subir artistas como Charlie Puth o Ed Sheeran. ¿Qué supone para usted?

-Actuar después de artistas como estos, que son cantantes globales súper famosos, es otra liga, y poder cerrar el festival delante de tantísima gente, me parece una locura. Yo para lo máximo que he actuado son para 50.000 personas, es que es el doble. Ni siquiera sé si tengo la capacidad para mirar a tanta gente. Estoy muy contento y agradecido de que me den esta oportunidad.

-¿Hay algún sueño que aún tenga pendiente por cumplir?

-La verdad es que he alcanzado ya bastantes metas en mi vida, pero siempre hay que ser un poco exigente y seguir avanzando más. Me gustaría actuar en Tomorrowland, me gustaría que mi marca, Criterio, se expandiera mucho más y fuera más más conocida, me gustaría en un futuro formar una familia y que mis padres vivieran aquí en Valencia conmigo, porque viven en Dos Hermanas.