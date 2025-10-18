Las voces de Sevilla en el Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa

Los sevillanos que han participado en el X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) de Arequipa, en Perú, han vivido ajenos a la polémica generada entre el Cervantes y la RAE iniciada por el director del primero, Luis García Montero. Tanto para ... Fernando Iwasaki como para Lola Pons, éste es un asunto doméstico que no puede, ni debe, ensombrecer la importancia del encuentro ni la unión de los hispanohablantes. Como tampoco lo ha conseguido el clima convulso del país, cuyo Congreso destituyó hace una semana a la presidenta Dina Boluarte. Al fin y al cabo, el CILE constituye un foro de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español, no a cerca del comportamiento o declaraciones de algunos de sus representantes.

En el congreso que sucede al de Cádiz de 2023, los expertos andaluces han tenido un protagonismo notable. Una delegación de la propia ciudad gaditana ha acudido invitada a la cita con un amplio programa de actividades. Entre otras, la proyección del documental 'Caballero Bonald, el largo viaje hacia la Argónida', las exposiciones de ilustración de Arturo Redondo o la de fotografías de Pablo Juliá y Joaquín Hernández 'Kiki', presentaciones de libros de autores locales y la 'Cantata Flamenca' en el Teatro arequipeño.

Un viaje de ida y vuelta que también pasa por Sevilla a través, gracias, a tres de sus filólogos. El catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla y académico de la RAE Juan Gil, que ha participado en la mesa de diálogo 'América y el primer mestizaje global. Fortalezas y debilidades. La construcción de un porvenir común'; Fernando Iwasaki, académico correspondiente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua y la catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla Lola Pons, académica correspondiente de la Academia Panameña de la Lengua.

Lola Pons, durante su ponencia

Pons, que ya participó en el CILE celebrado en Cádiz, ha sido invitada por la Secretaría General del Congreso dentro de las propuestas de la RAE. Su ponencia ha versado sobre cultura lingüística lorquiana y valoraciones dialectales en su obra, dentro de una de las líneas que se desarrolla en la cita, la del mestizaje. La conferencia suscitó gran interés entre los asistentes. En ella, la profesora mostró con ejemplos de cartas de Federico García Lorca el conocimiento del poeta de la variación interna del español, sus valoraciones del seseo, el rotacismo ('arma' por alma) o el lambdacismo ('alte' por arte, fenómeno no sólo caribeño que Lorca escuchaba en el interior de Granada), así como su interés por el gallego o el catalán. «Esto coincide con nuestra visión actual de las lenguas como conjunto de variantes, algo que hace un siglo era notablemente rompedor», destaca la investigadora, para quien ha sido «un honor hacer presente aquí la capacidad académica de las universidades sevillanas».

Un punto que comparte el escritor peruano afincado en Sevilla Fernando Iwasaki. Su disertación titulada 'Donoso escrutinio de cartografías. Del atlas como latitud y del registro civil como longitud' ha sido una de las más celebradas del CILE, con numeroso público de pie y decenas de jóvenes que se acercaron para que el autor le autografiara alguno de sus libros. «Es algo extraordinario que gente de Sevilla esté presente en estos congresos internacionales de la lengua española por lo que representa Sevilla en la historia de América y, por supuesto, en la historia de la lengua. Por la cantidad de autores, generaciones y movimientos importantes que han tenido su epicentro en Sevilla».

Iwasaki es un veterano en estas reuniones (ha participado en Rosario 2004, en Panamá 2013, en Cádiz 2023 y en esta de Arequipa) que ha tenido sólo dos sedes españolas, la citada de Cádiz y la segunda de su historia, en Valladolid en 2001. Su conocimiento le lleva a asegurar en un artículo publicado en este periódico la oportunidad que se le presenta a Sevilla con la conmemoración del centenario de la Generación del 27 y el de la Exposición Iberoamericana del 29. Otra vez el viaje de ida y vuelta.

Conclusiones del CILE de Arequipa

Y allí, por más que en este lado del Atlántico se observe más la ocurrencia que la pertinencia, el desbarre de Luis García Montero, insisten los expertos sevillanos, no ha tenido mayor trascendencia. «Para mí el centro del congreso ha sido el programa académico y la aportación de los ponentes, no he atendido a esta polémica que aquí se veía empequeñecida por la magnitud del encuentro», dice Pons.

«Han destituido a la presidenta de Perú y estamos honrando la memoria de Vargas Llosa, por lo tanto, esta polémica para los peruanos carece de importancia, estamos más en en otras cosas», continúa Iwasaki. Según el articulista de ABC, «para la mayoría de los académicos de los países hispanoamericanos es algo que más o menos provoca extrañeza, pero no lo vemos como un gran acontecimiento. Creo que es un un problema estrictamente español que no interfiere en el desarrollo de las actividades del congreso».

Un foro del que los expertos consultados destacan los homenajes a Vargas Llosa y la presentación de las obras nuevas de la RAE, «de gran solidez filológica». Lola Pons destaca especialmente «la implicación de Arequipa en este magno congreso: la universidad, los bancos, las empresas, los voluntarios... entre volcanes y piedra blanca, Arequipa ha sido un foro de conversación muy cómodo», sentencia la catedrática sevillana.