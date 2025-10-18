Suscríbete a
Las voces de Sevilla en el Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa

Fernando Iwasaki, Lola Pons y Juan Gil han participado en el encuentro peruano ajenos a la polémica entre el director del Cervantes y el de la Real Academia Española

El CILE en el que se jodió el Perú

La prueba del 29

Fernando Iwasaki y Lola Pons han participado en el Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa ABC
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Los sevillanos que han participado en el X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) de Arequipa, en Perú, han vivido ajenos a la polémica generada entre el Cervantes y la RAE iniciada por el director del primero, Luis García Montero. Tanto para ... Fernando Iwasaki como para Lola Pons, éste es un asunto doméstico que no puede, ni debe, ensombrecer la importancia del encuentro ni la unión de los hispanohablantes. Como tampoco lo ha conseguido el clima convulso del país, cuyo Congreso destituyó hace una semana a la presidenta Dina Boluarte. Al fin y al cabo, el CILE constituye un foro de reflexión sobre la situación, problemas y retos del español, no a cerca del comportamiento o declaraciones de algunos de sus representantes.

