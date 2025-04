Alberto García Reyes: «La 23º Bienal de Flamenco de Sevilla es la de la reconciliación, porque es de verdad del flamenco»

Este comentario que haré todos los sábados hasta que termine la Bienal de Flamenco pretende ser un pequeño cuarto de cabales. Vamos a hablar aquí de lo que hemos visto esta semana y de en qué sitios se nos han caído los oles. En primer ... lugar, hay que decir de manera ya contundente que todavía queda mucho festival por delante que la 23.ª Bienal de Flamenco de Sevilla es la de la reconciliación, porque es de verdad del flamenco.

Hemos vivido muchas finales últimamente, demasiado experimentales, tanto que se habían convertido en festivales de quién sabe qué. Este es, sí o sí, de flamenco. Y a partir de ahí, cada cual allá con sus gustos. Hasta ahora hemos visto cosas sublimes, cosas buenas, cosas mediocres y también algunas cosas malas, ¡cómo no! Pero hemos visto mayoritariamente cosas de buenas para arriba.

Se produjo una inauguración correcta. Las inauguraciones no suelen funcionar bien porque son una amalgama de artistas cuya coordinación es compleja, pero fue un homenaje a Paco de Lucía más o menos bien organizado. Y a partir de ahí se han visto cosas muy importantes y muy modernas. A ver si conseguimos que los pseudovanguardistas entiendan esto. La modernidad en el flamenco no consiste en vestirse de lagarterana ni en hacer un baile extraño, ni en meter figuras incomprensibles ni sonidos estrambóticos.

La modernidad en el flamenco consiste en generar esperanza. Y no hay nada que genere más vocación de futuro, de deseo de vida, de mirar hacia adelante, que Aurora Vargas cantándose por seguiriya, con la boca en el tobillo y el puño en la garganta. Impresionante. El recital de Aurora Vargas en el Alcázar es de aquellos que hace al público millonario.

Luego hemos visto también un homenaje de figuras veteranas al flamenco de una Edad de Oro de los años 60-70. Al flamenco sevillano con José de la Tomasa, con Calixto Sánchez y con otros cantaores, con Marcelo Sousa, también sevillano, y con otros cantaores de Cádiz, en este caso de Cádiz como Nano de Jerez y Juan Villar. Aquello fue un homenaje al verso de Machado «Se canta lo que se pierde».

No está ninguno en su plenitud de facultades. Pero ese sabor, ese sabor nos traslada al flamenco eterno. Decía Rafael El Gallo, que clásico es lo que no se puede hacer mejor. El clasicismo es también el futuro. Porque aquello que es inmejorable, dura siempre. Las voces ya no pueden, pero las obras ahí han quedado. El público salió muy satisfecho también de ese espectáculo.

Hemos visto experimentos como el de Liñán, que tienen que ver con la modernidad coreográfica, pero dentro del flamenco hemos visto recitales como el de Segundo Falcón. Impresionante, con las guitarras de Rafael el Cabeza y Paco Jarana. Hemos visto algunas cosas un poquito más experimentales, como el homenaje de Úrsula López a los bailaores de la Edad de Oro, desde Farruco, Antonio Gades ya otros muchos de aquella época, como por ejemplo El Güito. Con ciertas estridencias, pero dentro de la flamencura.

Hemos visto a Inés Bacán salirse de su territorio junto con la Macanita para que la acompañe al piano Ricardo Miño en uno de los espectáculos más soberbios de la Bienal. Hemos visto a Rafael de Utrera formando un lío, recogiendo todos los cantes de Utrera, mezclando a Curro de Utrera con la Fernanda a Bambino, con Enrique Montoya, a Gaspar de Utrera, con el Niño de Utrera...

La realidad es que en este tiempo que llevamos de Bienal hemos podido meternos en un cuarto de cabales, decir ole de verdad y volver a tomar confianza en que, ahora sí, la Bienal puede volver a ser el mejor festival flamenco del mundo.