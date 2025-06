Una veintena de piezas de Medina Azahara unen a Galicia y Andalucía en una exposición sobre los vikingos

Una veintena de piezas procedentes del conjunto arqueológico de Medina Azahara, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, han viajado hasta Vigo para formar parte de la exposición que el Museo del Mar de Galicia dedica a los vikingos. Hasta el próximo 28 de septiembre, el espacio cultural vigués acoge una selección de monedas, piezas de vajilla, arquitectura y panoplia guerrera de la ciudad palatina califal cordobesa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2018, en el marco de la muestra 'Vikingos: una mirada desde Galicia', que también reúne objetos procedentes del Museo Gotland de Suecia, así como de nueve instituciones culturales gallegas hasta sumar un total de 75 obras.

«La exhibición de estas históricas piezas andaluzas en Vigo se produce poco tiempo después de la clausura de la primera gran exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa organizada fuera de Andalucía, en Nueva York, en la que se reunieron un total de 150 obras sobe Madinat al-Zahara», ha recordado la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, durante la inauguración de la muestra, acto en el que también han intervenido el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos; la directora del Museo del Mar, Marta Lucio Gómez, y la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

La presencia de estas piezas andaluzas en el marco de esta exposición sobre las incursiones nórdicas, «evidencia -en palabras de Del Pozo- el excelente momento que vive este conjunto arqueológico excepcional vinculado a los Omeya, cuya historia y patrimonio siguen despertando un enorme interés en la ciudadanía».

La consejera andaluza ha hecho hincapié en la importancia de al-Andalus en la época omeya para «contextualizar y dar a conocer la huella de los pueblos nórdicos en la península Ibérica», toda vez que fueron precisamente los Omeya quienes hicieron frente a las distintas incursiones realizadas por los pueblos normandos en el Valle del Guadalquivir y las costas andaluzas, entre los siglos IX y X.

Asentados en su poder, entre otras circunstancias a consecuencia de la derrota que infringieron a los normandos, los Omeya impulsaron la preeminencia de al-Andalus en este periodo altomedieval. De este modo, como símbolo de su gobernanza, mandaron construir, en el año 936 «una ciudad de nueva planta, a pocos kilómetros de Córdoba: Madinat al-Zahra, literalmente la ciudad brillante, que, afortunadamente, ha llegado hasta nosotros apenas alterada», ha explicado Del Pozo.

Del Pozo ha concluido su intervención en el acto de inauguración de la muestra gallega haciendo énfasis en «el poder vertebrador de la historia y el patrimonio cultural». Un poder que permite «tender puentes de diálogo y encuentro entre Andalucía y Galicia a través de un tiempo marcado por la presencia de este pueblo de guerreros normandos venidos del mar».

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos, ha señalado que esta muestra es un «amplio retrato histórico» que permite comprender el impacto de las incursiones nórdicas «en nuestro territorio, nuestra cultura y nuestras leyendas». Asimismo, López Campos ha destacado que esta iniciativa es «un ejemplo de entendimiento, colaboración y reciprocidad, pilares fundamentales del intercambio y el enriquecimiento cultural».

Cultura vikinga

El Museo del Mar de Galicia, ubicado en Vigo, acoge desde el 9 de junio y hasta el 28 de septiembre, la exposición 'Vikingos: una mirada desde Galicia', que ofrece un recorrido singular sobre la huella de los pueblos nórdicos en la cultura gallega. La muestra ha sido concebida como una continuación de la exposición 'Una vida vikinga', que el Museo Centro Gaiás de Santiago de Compostela acogió en el segundo semestre de 2024 y que contabilizó más de 60.000 visitas.

La muestra, promovida por la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura, reúne un corpus conformado por 75 piezas procedentes de nueve instituciones culturales gallegas, el Museo Gotland de Suecia y el conjunto arqueológico cordobés de Medina Azahara. Entre ellas hay elementos de la vida cotidiana como herramientas, joyas, puntas de lanza, utensilios de higiene personal, monedas, restos arquitectónicos, así como la recreación de gran parte de un navío vikingo, realizado en piezas de cartón por el estudio gallego Cenlitros a partir de los ejemplares conservados en el Museo de Barcos Vikinngos de Roskilde (Dinamarca). También incluye cuatro piezas audiovisuales sobre diversos elementos de la cultura y mitología vikingas, animadas con las ilustraciones de David Rubín, uno de los autores gallegos de mayor proyección internacional.

El conjunto arqueológico andaluz de Medina Azahara ha prestado para esta muestra un total de 21 piezas, todas ellas datadas en el siglo X. La selección incluye dos piezas de vajilla (una jarra y una olla, ambas de cerámica); un capitel de mármol blanco con decoración vegetal; una punta de lanza de hierro forjado; una lámpara de gollete estrecho de arcilla, así como dieciséis monedas de la ceca de Medina Azahara, con motivos vegetales y florales, en cuyo anverso aparece una combinación de leyendas religiosas y una leyenda marginal en la que se indica lugar y año de acuñación.

Por su parte, la institución sueca aporta una selección de piezas que permiten comprender el estilo de vida, las costumbres y los oficios más habituales entre los pueblos escandinavos durante la llamada era vikinga, período que se extiende desde el siglo IX al XII.

En el apartado de piezas gallegas, destaca la presencia de la piedra fundacional de las Torres del Oeste o el báculo de Gonzalo, obispo que, según recogen las leyendas, rezó desde lo alto frente a la costa e hizo hundir de forma milagrosa la práctica totalidad de una flota vikinga.

Medina Azahara en Nueva York

El Institute for the Study of the Ancient (ISAW), centro de posgrado de la Universidad de NuevaYork, acogió, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la primera exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa organizada fuera de Andalucía. A lo largo de cuatro secciones, esta muestra, coproducida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, mostró al público estadounidense la historia de la creación del Califato Omeya de Córdoba, un tema inédito para la mayoría de norteamericanos, quienes desconocen en gran medida la importancia del legado patrimonial y cultural islámico en la historia de la Europa medieval.

La muestra neoyorkina exhibió un total de 150 piezas, entre las que destacaron las 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces: el Conjunto Arqueológico Medina Azahara (36 piezas), el Museo Arqueológico de Córdoba (30 piezas), el Museo de Jaén (44 piezas del Tesoro de la Charilla) y el Museo Arqueológico de Jerez (dos piezas). A ellas se sumaron cuarentena de piezas de colecciones estadounidenses: la Numismatic Society (29 piezas), el Metropolitan Museum of Art (3 piezas), el Brooklyn Museum (6 piezas) y The Hispanic Society of America (una pieza).