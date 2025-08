Vanesa Martín: «Tengo muy claro hacia dónde voy y lo que quiero, sólo tengo que saber llegar»

Vanesa Martín (Málaga, 1980) es una de las cantautoras más sobresalientes del panorama internacional. El próximo día 6 de agosto actuará en el Concert Music Festival de Chiclana, una de las citas más destacadas que tiene esta artista a lo largo de su ... gira veraniega. Además, en este escenario gaditano presentará su nuevo disco, 'Casa mía' (Universal). Se trata de uno de los álbumes más personales de su carrera, ya que la cantante le ha dado un giro de ciento ochenta grados a su música, explorando sonoridades que hasta la fecha nunca había tratado. El resultado es un trabajo muy auténtico con canciones que están cautivando a sus millones de seguidores.

—¿Cómo se presentan estos próximos meses, teniendo en cuenta que tiene de momento llena la agenda de conciertos hasta el próximo 19 de diciembre?

—Estoy con la gira, aún con algo de promo, porque el disco y la gira arrancaron casi a la vez. También estoy escribiendo un montón, produciendo cosas nuevas y disfrutando mucho este momento y los conciertos.

—El próximo 6 de agosto actúa en Concert Music Festival, uno de los festivales más prestigiosos de España.

—Sí, volvemos y siempre sabiendo que va a ser una noche mágica. Me encanta tocar en este lugar, la energía que se genera. Esta 'Casa mía' tenía que hacer parada en los lugares donde más feliz he sido y donde encuentra porqués y para qués sin duda.

—También el próximo 12 de septiembre tendremos la suerte de contar con usted otra vez en Noches en la Maestranza. ¿Qué significa para usted actuar en un escenario tan emblemático como es la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería?

—Siempre soñé con ello hasta que sucedió la primera vez hace un par de años y la realidad superó el sueño. Sevilla siempre es y será Sevilla para mí. Siempre ha sido pionera en abrirme puertas y añadir peso a mi carrera, haciendo cada paso y cada logro aún más sólido. Mi historia con Sevilla es una historia de amor generoso y alegre que no quiero que acabe nunca.

—¿Cómo definiría su disco 'Casa mía' y qué cosas han cambiado con respecto a 'Placeres y pecados'? Sobre todo porque en este trabajo explora nuevos sonidos y se adentra en estilos como la bachata.

—'Casa mía' es un viaje hacia dentro y hacia todo. Es cuerpo, alma y mundo. Un espacio donde no hay prejuicios, donde tu corazón es el mejor hogar y crecer en él y para él es lo que más importa. Este disco es un renacer, un florecimiento, una nueva etapa cargada de certezas y aprendizajes. Liberé carga y estoy en mi mejor momento me atrevo a decir. En esta libertad quise meterme aún más dentro de mí y mi origen, así como adentrarme en los sonidos y estilos que me definen porque escucho hoy día, y mezclarlos con mi pasado. Sin perder mi identidad en ningún momento, me muevo entre la bachata, son cubano, cumbia, y el pop rock que lógicamente vengo haciendo con mi manera de entender la música y ha resultado un disco muy luminoso, diverso, poderoso y vital. Con atrevimientos como utilizar el autotune como instrumento, un complemento más, y querer refrescarme todo el rato, resetearme. Viajando entre la vanguardia y lo que siempre he hecho. Es un disco valiente y me está dando muchas muchas alegrías.

—Ha hecho también un homenaje a Chavela Vargas, una de sus artistas referentes, en el tema 'No supimos querer'.

—México está siempre muy presente en mi impronta y mi inspiración. Amo este país con fuerza y va a más. Cada vez que voy y vivo allí más experiencias, el amor crece más. Escucho mucha música mexicana y tengo amigos maravillosos en México, artistas y no artistas. Además, que en esta canción, que guarda cierto aire evidente mexicano, esté mi gran amigo y admirado Sabina (amigo común de Chavela) es un regalo de dioses que guardaré siempre en mi corazón y mis sentidos.

—¿Cómo ha sido dar el salto a Universal Music después de estar tantos años ligada a Warner?

—Bueno, no fue fácil la decisión, pero sí sentí que necesitaba volver a ilusionarme de nuevo con un nuevo equipo y nuevas metas, nuevas fórmulas y cambiar quizá de línea editorial. Al equipo humano de Warner España siempre lo querré y hemos vivido cosas increíbles, momentos de crecimiento y trabajo que me han llenado, pero ahora sí necesitaba volver a hacer camino en otros frentes. Hay que atreverse cuando te vibra tan fuerte una idea.

—Hace poco habló sobre lo doloroso que había sido para usted dejar de trabajar con algunos músicos de su banda porque se estaba «asfixiando». ¿Por qué llegó a esta difícil decisión?

—Porque no pasa nada por cumplir una etapa y cuando evolucionamos de manera diferente necesitas soltar, agradecer y despedirte. Ahora tengo una banda completamente renovada en energía, tocan como leones y leonas y son puro corazón, pura inquietud, pura buena onda, y estamos disfrutando tanto, tanto, tanto cada noche de concierto, cada promo, cada momento compartido, que me alegro un montón de haberme guiado por mi intuición.

—Si mira a la Vanesa Martín de hace unos años, ¿en qué cosas fundamentales ha evolucionado como persona y como artista?

—En lo personal creo que he atravesado un proceso de autoexamen intenso, ahora me conozco si cabe más y he ganado en valentía y autenticidad emocional, en serenidad. Tengo más sentido del humor en todo y para todo, me he liberado de ciertos pudores. Tengo muy claro hacia dónde voy y lo que quiero, sólo tengo que saber llegar. En lo profesional, creo que he evolucionado en sonidos, siendo más diversos, he renovado mi libertad creativa y sin perder mi identidad me atrevo a experimentar más. Nunca he sido de conformarme y siempre he procurado resetearme.

—¿Qué espera de lo que le va a reportar esta nueva etapa que ha comenzado este año?

—No lo sé, pero sí puedo asegurar que me está sabiendo bonita y muy especial. Que ha merecido la pena tener el mar revuelto porque ahora siento una claridad increíble. Nos quedan muchos conciertos, aquí en España, en Latinoamérica, en EEUU… También tengo proyectos nuevos y estoy muy agradecida por el cariño y recibimiento de la gente con esta 'Casa mía', donde la complicidad se da cita inevitable y siempre se superan las expectativas. Las sorpresas que vengan, bienvenidas sean.

—Con tantos conciertos que tiene por delante en los próximos meses de verano, ¿queda tiempo para tomarse algunas vacaciones o para disfrutar de algo de tiempo libre?

—Sí, me organizo muy bien (sonríe).