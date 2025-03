García Calvo: «Este Strauss es el de las grandes óperas. No tiene nada que ver con la familia austriaca que hacía los valses»

El patio de butacas del Teatro de la Maestranza está vacío y de alguna manera estremece. En mitad de los asientos, en una mesa con luz que controla lo que pasa en escena y discretamente camuflado en las butacas, el director del teatro, Javier Menéndez ... , sigue atento el devenir de los artistas en escena.

Están en la recta final de las cinco semanas de ensayo de la ópera 'Ariadne auf Naxos', un título de Richard Strauss que por primera vez se pone en escena en este teatro sevillano el 14, 16 y 18 de diciembre. Se trata de una de las cincuenta óperas más representadas en el mundo.

El elenco lo componen diecisiete artistas, un actor y dieciséis cantantes en su gran parte españoles. El director de escena, Joan Antón Rechi, está sentado observando el movimiento de los artistas, que deben entrar y salir por cinco puertas y a una velocidad endemoniada, además de cantar. Nada es fácil en esta ópera, algo que Rechi reconoce.

«Es una obra muy complicada para los cantantes. Rítmicamente Strauss es complicado. Es un compositor que está a caballo entre el siglo XIX y el XX, e identifica melodías muy sencillas pero luego hace cosas más contemporáneas. Es música en la unión de dos siglos».

Dice también que esta ópera se ha interpretado demasiado seria, «cuando en realidad lo que querían Strauss y el autor del libreto, von Hofmannsthal, era hacer una parodia irónica-política, más cercana a una opereta de Offenbach. La mayor dificultad era cómo lo hacemos para que la gente se lo pase bien sin traicionar su espíritu».

Comenta el director de escena que el cincuenta por ciento de lo que «nos pagan a los directores de escena es para hacer psicología, pero que no me oigan ellos. Los cantantes son frágiles porque la voz es un instrumento difícil. Ellos trabajan mucho y tienen una gran técnica, pero si no estás bien, tienes problemas familiares o hay más humedad, todo afecta, y además el espectador conoce la obra y espera, por ejemplo, ese agudo. A veces les tienes que ayudar a sentirse seguros y acompañarlos».

El director de escena Joan Anton Rechi se dirige al actor alemán Michael Witte, que participa en esta ópoera guillermo mendo/teatro maestranza

Joan Anton Rechi se dirige al único actor que hay en esta ópera, el alemán Michael Witte, para darle indicaciones. «En esta ópera hay muchos españoles y hablamos en español, pero yo con la soprano armenia, Lianna Haroutounian, hablo en francés porque ella vive en París, y con otros hablo en italiano. Alemán, poco, porque es tan difícil», reconoce. Pero sí, los ensayos de ópera suelen ser una 'torre de Babel' donde en la mayoría de los casos hay un nexo común con el italiano, que hablan muchos intérpretes por motivos obvios.

Reconoce Rechi la leyenda de que los directores de escena son los 'malos' de la ópera «y en realidad nosotros redescubrimos la intencionalidad del compositor. Dicen que estamos en la tiranía del director de escena, pero no es así, esto es un trabajo de equipo, no funcionaría de otra forma. Los espectadores olvidan a veces lo que las obras supusieron en su momento. 'Carmen' fue escandalosa en su día y todas fueron contemporáneas en su tiempo. Ahora hay que llevarlas al nuestro y que nos puedan hacer pensar. En este caso lo hacemos con mucho humor, pero no soy un 'enfant terrible'».

Ugo D'Orazio toca el piano para empezar la escena en el ensayo. La ayudante del maestro García Calvo dirige. Los cantantes vienen hasta una mesa donde hay frutos rojos para el consumo general. Luego dos de ellos se ríen por algún comentario. Hay buen ambiente. «Sí, sí lo hay, y eso favorece muchísimo hacer una ópera, sobre todo una como esta, que es complicada y en alemán».

Joan Anton Rechi se dirige a dos de ellos y luego vuelve a sentarse. ¿Usted chilla en escena? «No, jamás. Al contrario, me lo paso tan bien. Además, este proceso ha sido de reírnos tanto. Me gusta este trabajo, levantarme y venir al teatro, que haya un piano y ellos canten. La vida me ha hecho un regalo. Y no, no, ninguno se me ha rebelado de momento. Están muy convencidos de lo que hacen. A veces es tan divertido que te dan ganas de subirte con ellos. El mayor regalo es ver lo bien que se lo pasan».

Entre los cantantes uno de ellos tiene una anécdota. Se trata del argentino Gustavo López Manzitti, que interpreta el rol de 'Bacchus' y quien durante más de dos años fue reemplazante de Les Luthiers, es decir, era el encargado de sustituir a cualquiera de los integrantes del grupo en caso de que fuera necesario. El tenor abandonó a este famoso grupo para hacer una exitosa carrera en el mundo de la lírica.

Y otra anécdota de esta producción es que el cantante que hacía el rol del 'maestro de baile', Jorge Rodríguez Norton, se rompió una pierna en un accidente casero. «Parece una ironía, pero ha sido así y lo sustituye Vicenç Esteve Madrid», comenta el director del Maestranza, Javier Menéndez. La familia Esteve parece ser un buen 'salvavidas' del Maestranza, pues Manel Esteve Madrid también sustituyó a última hora a un cantante en la anterior producción de 'Turandot'. «Este tipo de cosas en el mundo de la lírica son normales», comenta.

Todos a una

La dirección de escena y la musical deben de ir a la vez. «Esos divorcios son terribles -dice Rechi-. Guillermo (García Calvo), quiere hacer su lectura y yo la mía, pero estamos coordinados. Pero ojo, también hay mucho mito, aunque sí, al principio de mi carrera he visto algunos piques, incluso sillas volar.Hay mucha presión y mucho temperamento. Tu carrera depende de lo último que haces, y estamos sujetos a la crítica. Es mucha la presión».

Joan Anton Rechi se lamenta de que se confunda hoy día cultura con entretenimiento. «Es un fallo de la sociedad actual. La cultura puede ser entretenida a veces, pero también debe hacerte pensar y ser dura. El entretenimiento no tiene que cubrirlo todo, y con estas plataformas de hoy día mucha gente quiere ir al teatro a pasar un buen rato y que no 'me hagan pensar', cuando antes la ópera tenía un efecto de catarsis».

Los directores de escena y musical dirigiéndose al elenco de esta ópera durante uno de los ensayos, en el escenario del Maestranza Guillermo mendo/teatro maestranza

El maestro García Calvo llega corriendo al teatro. Su residencia habitual desde 1997 está en Viena, donde es director en la Staatsoper y también de la Deutsche Oper de Berlín. Es la primera vez que dirige en el Maestranza. «Siempre es bonito tener algo que descubrir», dice este director musical de 46 años.

Comenta que esta ópera es dificilísima musicalmente», (mientras habla se oye en el camerino de al lado a una soprano hacer escalas). «Es una ópera que no tiene parangón en la historia de la música. Habla de nosotros mismos, de los artistas, de los creadores, del compositor y es como ver detrás de la escena qué sucede con los divos. Es la metaópera».

Se siente satisfecho de su trabajo con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, «que toca esta ópera por primera vez. Es una música muy exigente, y yo voy explicando a la orquesta lo que ocurre, porque no es como en otras óperas que hay trazos más largos, aquí todo es muy rápido y para la orquesta es difícil».

Dice este maestro que no se sabe la ópera de memoria. «Tiene tantas 'irregularidades' y es tan teatral que hay que estar pendiente de la partitura porque a veces un cantante cambia las palabras y se tiene que estar muy atento. Hay que estar con los cantantes, y cuando se pierden, que a veces ocurre, hay que rescatarlos».

Sobre el hecho de que el público identifique el apellido Strauss con los famosos valses de Viena, García Calvo asegura que «la familia Strauss de los valses eran vieneses y no tienen nada que ver con Richard Strauss, que era de Baviera. Este último, por cierto, admiraba mucho a los Strauss vieneses, pero no son ni familia. 'El caballero de la rosa' de Richard Strauss sí tiene algunos valses como homenaje a la familia Strauss. Richard es el Strauss de 'Salomé', 'Don Juan', 'Elektra'... Es el de las grandes óperas. Y debo resaltar también el gran libreto de von Hofmannsthal, uno de los grandes en este género», añade.

Cuenta igualmente que sabe que esta es la ópera favorita de Joan Anton Rechi y asegura que conoce «a muchos directores de escena que también es su favorita. Quizás porque es esta metaópera y habla de nosotros mismos».

Como director de orquesta carece de manías antes de salir a escena. «Soy muy simple, mi manía es no tener manías y tampoco tengo ningún ritual. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que era mejor integrar la dirección en la vida normal». Asimismo afirma que vive muy bien en Viena, pero echa de menos España, «sobre todo la luz, por eso aquí en Sevilla estoy encantado», concluye García Calvo.