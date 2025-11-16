Suscríbete a
Urtasun veta la figura de Ignacio Sánchez Mejías del centenario de la Generación del 27 por ser torero

El acto de presentación de la Comisión Nacional para esta conmemoración obvió el papel fundamental del diestro en la formación de la edad de plata de la literatura española

Las 'noches locas' de la Generación del 27 en Sevilla

El Ateneo de Sevilla acogerá en diciembre un encuentro que reunirá por primera vez a todas las fundaciones de los poetas del 27

En primer término: Pedro Salinas, Ignacio Sánchez Mejías y Jorge Guillén; detrás Antonio Marichalar, José Bergamín, Corpus Barga, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca y Dámaso Alonso
Rocío Vázquez y Andrés González-Barba

Ernest Urtasun «no quiere verla». No 'la sangre de Ignacio sobre la arena' que escribió Federico García Lorca en la considerada como una de las mejores elegías de la literatura, sino la propia figura del torero, escritor y mecenas sevillano Ignacio Sánchez Mejías ... , personaje clave de la cultura española en el primer tercio del siglo XX. El ministro ha vetado al diestro en la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, obviando su mediación en la formación del propio grupo, formado por poetas como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda o Rafael Alberti. La campaña contra la tauromaquia del dirigente de Sumar va in crescendo pese a algunos intentos fallidos, como la abstención del PSOE en la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pretendía derogar la ley que blindó en 2013 la Fiesta como bien cultural. La cancelación de Sánchez Mejías por el mero hecho de su dedicación a los toros ignora su intervención en el acto fundacional de la Generación, con la reunión de los jóvenes literatos en el Ateneo de Sevilla en el homenaje por el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora.

