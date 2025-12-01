Suscríbete a
El universo cinematográfico de Luis Buñuel entra en la era digital

El Fondo Documental Luis Buñuel de la Filmoteca Española ha sido digitalizado y está en la web del Centro Buñuel Calanda

Fotografía del rodaje de 'Viridiana', con Fernando Rey y Silvia Pinal
Andrés González-Barba

La carrera cinematográfica de Luis Buñuel (Calanda, 1900-Ciudad de México, 1983) siempre será recordada por haber filmado obras maestras como 'Un perro andaluz', 'Viridiana' o 'El ángel exterminador', que son películas que forman parte del patrimonio universal ... y que dan muestra de la genialidad de este director. Pero más allá de eso, el realizador aragonés atesoró en vida un importante archivo compuesto por unos 3.000 documentos entre guiones, fotografías, carteles, libros y revistas, recortes de prensa, etc. Estos fondos pertenecen a la Filmoteca Española, que los tiene custodiados en un archivo en su sede en Madrid. El 26 de septiembre de 2021 se firmó un convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Fundación Centro Buñuel Calanda para la realización de actividades de catalogación, digitalización y difusión del fondo documental de dicho archivo. Esta labor se ha culminado el pasado mes de octubre con la digitalización completa de tan importante legado, pudiéndose acceder al Fondo Documental Luis Buñuel a través de la web del Centro Buñuel Calanda.

