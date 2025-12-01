El universo cinematográfico de Luis Buñuel entra en la era digital

La carrera cinematográfica de Luis Buñuel (Calanda, 1900-Ciudad de México, 1983) siempre será recordada por haber filmado obras maestras como 'Un perro andaluz', 'Viridiana' o 'El ángel exterminador', que son películas que forman parte del patrimonio universal ... y que dan muestra de la genialidad de este director. Pero más allá de eso, el realizador aragonés atesoró en vida un importante archivo compuesto por unos 3.000 documentos entre guiones, fotografías, carteles, libros y revistas, recortes de prensa, etc. Estos fondos pertenecen a la Filmoteca Española, que los tiene custodiados en un archivo en su sede en Madrid. El 26 de septiembre de 2021 se firmó un convenio entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Fundación Centro Buñuel Calanda para la realización de actividades de catalogación, digitalización y difusión del fondo documental de dicho archivo. Esta labor se ha culminado el pasado mes de octubre con la digitalización completa de tan importante legado, pudiéndose acceder al Fondo Documental Luis Buñuel a través de la web del Centro Buñuel Calanda.

Este archivo digital es una plataforma de la Filmoteca Nacional y del Centro Buñuel Calanda que se puede consultar en la web de dicho centro. El proyecto ha sido financiado por Caja Rural de Teruel y el Gobierno de Aragón, invirtiéndose cerca de 80.000 euros. Tras la firma del convenio en 2021, primero se hizo una labor importante de catalogación del archivo que duró casi un año. Posteriormente se ha llevado a cabo la digitalización, proceso que ha ocupado los tres años restantes y que ha finalizado hace apenas un mes.

Jordi Xifra es director del Centro Buñuel Calanda desde el año 2016, trabajo que compatibiliza con su faceta como catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Este comenta a ABC que desde que asumió la dirección dicho centro, «uno de los principales intereses que yo tenía era poder digitalizar esos 3.000 documentos de la Filmoteca Española para que cualquiera que quisiera pudiera consultarlos sin tener que desplazarse hasta Madrid. La Filmoteca cuenta con distintos archivos dedicados a varios cineastas y este de Buñuel es uno de los más importantes».

Dice este experto en la figura del realizador aragonés que Buñuel era una persona que «conservaba casi todo, por eso estamos hablando de un archivo que es muy importante tanto por el contenido como por el cineasta que era. Es una suerte tener un archivo tan completo y con tanto interés.». En ese sentido, Xifra asegura que el director de 'Tristana' «no solía tirar las cosas. No era una persona de querer presumir, pero supongo que era consciente de lo que tenía».

La página web del Fondo Documental Luis Buñuel tiene un diseño muy interactivo para facilitar la navegación y las consultas de los internautas y contiene distintos apartados como correspondencia, fotografías, biblioteca, hemeroteca, recortes de prensa, guiones, carteles y documentación varia. En lo que se refiere a la correspondencia, se conserva aquella que mantuvo Buñuel a partir de su exilio en 1936. La anterior a esa fecha se quedó en España. Dice al respecto Jordi Xifra que en esa correspondencia destacan cartas que intercambió con amigos o con personas del mundo del cine. «Esas cartas no aportan mucho sobre las opiniones y sobre lo que pensaba Buñuel en general. La mayoría de esa correspondencia recoge los elogios que recibía de sus amigos cuando veían sus películas, también hay cartas sobre los derechos de sus películas, etc.».

Catherine Deneuve en una foto del rodaje de'Tristana' filmoteca española / fondo documental luis Buñuel

El director del Centro Buñuel Calanda destaca el hecho de que cuando el cineasta aragonés vivía en México contaba con «una agenda de importantes amigos, como los escritores Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar». En esa correspondencia destaca por ejemplo un telegrama que le envió Salvador Dalí en el que el artista catalán le decía que le gustaría volver a hacer cine con él tras haber colaborado juntos en 'Un perro andaluz' (1929) y 'La edad de oro' (1930). En los fondos documentales del archivo de la Filmoteca Española se conservan muchos telegramas.

El Buñuel fotógrafo

Por otra parte, comenta Jordi Xifra que una de las cosas que más va a sorprender a las personas que consulten el Fondo Documental Luis Buñuel es la faceta de este realizador como fotógrafo, «ya que se conoce muy poco en general». A este respecto, el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra subraya que el director de 'Las Hurdes, tierra sin pan' «hacía muchas fotografías como localizaciones previas para sus películas. Es un material muy interesante», asegura. De este modo, en el archivo no sólo hay fotos de rodajes de películas tan emblemáticas como 'Viridiana', 'Tristana', 'Los olvidados' o 'Nazarín', sino que también se pueden encontrar instantáneas de la Residencia de Estudiantes de Madrid, de varios lugares, paisajes e iglesias de México. Igualmente del país azteca retrató casas, patios, playas, diversos enclaves de Ciudad de México, etc.

Los recortes de prensa, especialmente aquellos que tienen que ver con sus películas, son otra parte fundamental de este archivo de la Filmoteca Española. Afirma Xifra sobre este apartado que Buñuel «era un gran mentiroso como lo son otros muchos grandes artistas. Decía que no le interesaba el público y que hacía las películas para sus amigos, pero en los recortes de prensa subrayaba los artículos y las críticas que se hacían sobre sus películas». Añade el director del Centro Buñuel Calanda que «hay un dossier de prensa sobre su película 'Robinson Crusoe' que tiene 123 páginas. Era un hombre muy preocupado por lo que pensaban el público y los críticos sobre sus películas. Tenía igualmente una lista de premios, aunque decía que los premios no le interesaban. Él intentó ser siempre provocativo y eso se sustentaba a base de mentir. Eso era muy propio de los surrealistas de los años 20 y 30».

Uno de los grandes valores del Fondo Documental Luis Buñuel son los guiones. La Filmoteca Española cuenta con todos los que escribió el director aragonés salvo tres, «que no se han encontrado», dice Xifra. Hay borradores, además de guiones completos de sus películas y guiones de rodaje. También se incluyen textos de proyectos que nunca llegó a culminar, como 'El monje', 'El gran calavera' o 'Ilegible, hijo de flauta'. «Él se movía muy poco del guion. Los guiones tenían pocas anotaciones porque llevaba la película en la cabeza, lo trasladaba al guion y hacía pocas variaciones. Para él estaba el 'decoupage' —planificación detallada de los planos de una película a partir del guion— y siempre destacó el guion técnico antes del rodaje. Luego montaba en dos días porque ya estaba montado en el papel». Por eso, este catedrático sostiene que Buñuel «era un director muy económico para los productores porque no había que tirar mucha cinta. Terminaba de rodar antes de lo previsto y eso se valoraba mucho en México. En la película estaba el 99 por ciento del guion y en el rodaje se modificaban muy pocas cosas».

Igualmente en este archivo que se acaba de digitalizar el usuario podrá acceder a los títulos que Buñuel tenía en su biblioteca. De los libros y revistas se ha escaneado tanto su portada como alguna página del interior, en el caso de tuvieran dedicatoria. Buñuel era un gran lector y no sólo tenía numerosas publicaciones de arte, sino que también contaba con destacadas obras literarias como las 'Ficciones' de Jorge Luis Borges, diversos libros de Carlos Fuentes dedicados por el escritor mexicano o una edición de 'El coronel no tiene quien le escriba' firmada por García Márquez.

Buñuel con Geraldine Chaplin y Carlos Saura filmoteca española / fondo documental luis Buñuel Gran amistad con Carlos Saura, un director al que siempre respetó Aparte de la buena relación que Buñuel tenía con el guionista y director extremeño exiliado en México Luis Alcoriza, el realizador que mantuvo una gran amistad con el autor de 'Viridiana' no fue otro que su paisano Carlos Saura. Comenta en ese sentido Jordi Xifra que «Buñuel decía que si fallecía en un rodaje, era Carlos Saura el que tenía que terminar su película. Se conocieron en 1962, cuando Buñuel ya pasaba de los sesenta años. Con Saura era sin lugar a dudas con quien mejor sintonizaba. Además, su cine le gustaba bastante a pesar de que era muy poco amigo de elogiar a otros directores». En el Fondo Documental Luis Buñuel se pueden encontrar de hecho algunas cartas que le mandó Saura y varias fotografías en las que aparecen juntos los dos directores, confirmando la camaradería que existía entre ambos. Hay una instantánea en la que además de los realizadores está también la actriz Geraldine Chaplin, que era la pareja de Carlos Saura en aquella época. Igualmente en esas fotos aparece Buñuel con otros jóvenes directores españoles del momento, como Juan Antonio Bardem.

El Centro Buñuel Calanda se creó en 2000 para celebrar el centenario del nacimiento del cineasta y acaba de cumplir sus primeros veinticinco años de vida. En este museo el visitante entra en contacto con el universo cinematográfico del realizador aragonés. «Quienes vienen hasta aquí no se va a encontrar los objetos personales del director, pero sí se pueden revisar su filmografía, además de interactuar con algunas de sus obsesiones y de sus fetiches. También verán cuáles eran sus principales temáticas, todo ello a través de un sistema interactivo. Hasta hace poco que se creo el Museo Fellini, no había otro museo en el mundo dedicado a un director de cine. Además, lo más importante es que se encuentra en Calanda, el pueblo natal de Buñuel».

Comenta Xifra que «para mí Buñuel es el director más importante de la historia del cine. Me gustan mucho Almodóvar y otros directores españoles, pero la importancia de Buñuel en la historia del cine universal es muy grande. Era un director de cine impresionante. En el año 1972 se le hizo un homenaje en Hollywood al que asistieron otros grandes directores como Alfred Hitchcock o John Ford, entre otros. Era un inmenso director de cine explicando historias. Se habla sólo del surrealismo, pero tiene otras muchas dimensiones».

Para Jordi Xifra —que acaba de participar como miembro del jurado de la sección Embrujo del Festival de Cine Europeo de Sevilla—, «la película imprescindible de Luis Buñuel es 'El ángel exterminador' porque reúne todo lo mejor de su cine junto a 'Viridiana'. Esta última refleja muy bien lo español y lo hispano, pero como creador 'El ángel exterminador' es la mejor», concluye.