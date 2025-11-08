'El último arrebato' disuelve la realidad en la ficción en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla

Por debajo de la superficie brillante del cine español, pocas películas laten con la intensidad espectral de 'Arrebato'. El filme de Iván Zulueta, estrenado en 1979, sigue siendo un misterio: un vampiro hecho de celuloide que se alimenta de la obsesión, la adicción y la ... propia mirada. Más de cuatro décadas después, dos cineastas —Marta Medina y Enrique López Lavigne— han decidido abrir esa herida con 'El último arrebato', una película que es a la vez documental y ficción, biografía y autorretrato, homenaje y posesión, que se presentan hoy en el Festival de Cine de Sevilla. «Incluso para la gente de aquella época 'Arrebato' era una película rara», reconoce López Lavigne. Marta Medina, en cambio, lo cuenta con humor: «Un amigo vino a ver 'El último arrebato' y me escribió después en plan «¿qué es esto?»». Entre la fascinación y el desconcierto, esa misma pregunta parece alimentar el espíritu del nuevo proyecto.

En 'El último arrebato', Medina y López Lavigne borran deliberadamente la línea entre lo real y lo inventado. Se interpretan a sí mismos, aparecen dentro del proceso de rodaje, y convierten la investigación sobre Zulueta en una historia dentro de otra historia. «Nos gusta mucho el documental porque es un género que está constantemente reinventándose», explica él. «Ya no te crees tanto lo ficcionado; hay recreaciones que parecen reales y momentos reales que parecen guionizados».

Durante la pandemia, ambos se sumergieron en horas y horas de visionados: documentales, híbridos, experimentos de otros creadores que jugaban con los límites del género. Ese juego, confiesa López Lavigne, pronto se les fue de las manos. «Hay escenas que son verdad, aunque parezcan rodadas. Por ejemplo, cuando Chávarri dice: no quiero hacer más películas de 'Arrebato', eso fue real. Nosotros usamos esa energía y le metimos en el juego. Y el juego empezó a complicarse».

Complicarse, en su caso, es sinónimo de vivir la película. «Los personajes están basados en nuestras propias neurosis», admite Medina. «Hubo momentos en los que dejamos de hablarnos porque no veíamos la misma película». Enrique asiente: «Tres meses sin hablarnos, literalmente. Pero al final decidimos terminarla. Fue un accidente maravilloso, fruto de la libertad». Que los directores se muestren en cámara fue una decisión tardía y, según ellos, polémica. «No queríamos aparecer», asegura López Lavigne. «Yo soy productor, siempre estoy detrás. Y Marta, que además es periodista y crítica de cine, tenía mucho pudor. Pero la película misma nos empujó». Medina recuerda el vértigo de verse en pantalla: «Tengo pánico, terror escénico. Pero 'Arrebato' es la historia de un director amateur que filma su vida y desaparece. Zulueta entrega su película y desaparece del mundo. Queríamos seguir esa estela. Mostrar el proceso creativo, lo que pasa alrededor de la cámara y cómo todo eso influye en lo que queda delante».

Al final, esa exposición se convirtió en una necesidad narrativa. «'Arrebato' también habla del proceso creativo», continúa ella. «Y nosotros queríamos hablar de cómo se hacen las películas, de lo que se queda de ti dentro de ellas». Enrique añade: «Sumando todos los momentos, a lo mejor no salimos más de seis o siete minutos, pero es la película la que lo decide. Era su voz, no la nuestra».

Un accidente afortunado

El origen de El último arrebato es tan azaroso como la propia película. López Lavigne cuenta que todo empezó por una casualidad: «Me enteré de que la persona que tenía los derechos de 'Arrebato' me había dado mi primera oportunidad y vivía en una residencia al lado de mi casa. Le prometí visitarle y nunca fui, por culpa del COVID. Cuando me enteré, me sentí en deuda. Y justo entonces aparecieron los objetos personales de la familia Zulueta, cajas y cajas rescatadas que acabaron en Filmoteca Española». Ese impulso terminó convirtiéndose en una película que, según Medina, es también una reflexión sobre el misterio. «Nos interesaba esa rareza. El cine actual tiende a la claridad, a las lecturas unívocas. Pero lo fascinante de Zulueta es precisamente lo contrario: esa zona de arenas movedizas donde nunca sabes qué estás viendo».

'El último arrebato' comienza como 'Arrebato' termina. Es un bucle, una cinta devorándose a sí misma. «El final de 'Arrebato' me parece de los más poderosos del cine español. Y nos gustaba jugar a desfragmentar la historia, a crear un eco entre las imágenes de 1979 y las nuestras», reconoce Medina. Para ellos, la sombra de 'Arrebato' se coló inevitablemente en el nuevo rodaje. «Se volvió algo vampírico», admite Medina. «Como si Arrebato empezara a vampirizar nuestra propia película. La energía del original contaminó todo». Enrique asiente, medio en broma: «Es que Arrebato tiene ese poder. Es un agujero de gusano que conecta tiempos, imágenes y obsesiones».

El poder de la responsabilidad

Tocar el legado de Zulueta no era un gesto inocente. «Es una figura intocable», reconoce Medina. «Y eso hace que acercarse sea complicado. Estás entrando en un terreno sensible». López Lavigne lo vivió como una carga emocional: «Las personas que conocieron a Iván, como Virginia Montenegro o el productor Nicolás Astiarraga, nos miraban con distancia. No sabían qué íbamos a hacer con sus recuerdos. Era una gran responsabilidad». Pero la respuesta de quienes le conocieron ha sido cálida. «Vino Nicolás a Valladolid, con más de ochenta años, conduciendo él mismo, solo para ver qué habíamos hecho», cuenta Enrique. «Cuando acabó la proyección, le pregunté qué le había parecido. Y sonrió. Ese momento valió todo».

Ambos directores reconocen que la película, en cierto modo, habla del presente. «Vivimos en una época de autoficción constante», reflexiona Medina. «En las redes sociales mostramos lo que parece real, pero está filtrado por la ficción. Nos construimos para una mirada externa. Y ese es también el juego del documental: ¿qué es verdad y qué no lo es?». «Nos interesa más incorporarnos a la narrativa que mantener la distancia. Quizá eso sea el signo de los tiempos», añade López Lavigne. Al final, El último arrebato es un espejo en movimiento: una película que se mira en otra para descubrirse a sí misma. Cuando se les pregunta qué pensaría Zulueta de todo esto, ambos dudan. «No lo conocimos», admite Medina. «No lo sabemos». Enrique lo resume con una mezcla de respeto y fatalismo: «'El último arrebato' es una película sobre el azar, sobre los que se quedan dentro del cine y no logran salir. Nosotros solo hemos intentado seguir la corriente. Lo demás… ya no depende de nosotros».