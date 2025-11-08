'El último arrebato' disuelve la realidad en la ficción en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla

Suscríbete a
Marta Medina y Enrique López Lavigne reinventan el legado de Iván Zulueta con una película que es al mismo tiempo homenaje y experimento

Marta Medina y Enrique López posan en Sevilla
Marta Medina y Enrique López posan en Sevilla
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Por debajo de la superficie brillante del cine español, pocas películas laten con la intensidad espectral de 'Arrebato'. El filme de Iván Zulueta, estrenado en 1979, sigue siendo un misterio: un vampiro hecho de celuloide que se alimenta de la obsesión, la adicción y la ... propia mirada. Más de cuatro décadas después, dos cineastas —Marta Medina y Enrique López Lavigne— han decidido abrir esa herida con 'El último arrebato', una película que es a la vez documental y ficción, biografía y autorretrato, homenaje y posesión, que se presentan hoy en el Festival de Cine de Sevilla. «Incluso para la gente de aquella época 'Arrebato' era una película rara», reconoce López Lavigne. Marta Medina, en cambio, lo cuenta con humor: «Un amigo vino a ver 'El último arrebato' y me escribió después en plan «¿qué es esto?»». Entre la fascinación y el desconcierto, esa misma pregunta parece alimentar el espíritu del nuevo proyecto.

