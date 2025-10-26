Suscríbete a
Las obras maestras del barroco sevillano que deberían estar en la colección del Museo de Bellas Artes

Cuadros de Murillo, Alonso Cano y Valdés Leal muy vinculados a Sevilla están actualmente en el extranjero

El Ayuntamiento expondrá el 'San Pedro' de Murillo desde el 21 de noviembre hasta el final de la Cuaresma

Detalle del lienzo 'La Virgen de la faja' de Murillo, uno de los cuadros más importantes del maestro sevillano. Actualmente está en manos de un particular. ABC
Andrés González-Barba

Desde hace unos años, es bien conocida la situación que vive el 'San Pedro penitente' de Murillo, un cuadro del que aún pende un litigio abierto a cuenta de las deudas que acumuló la desaparecida empresa Abengoa —que fue quien adquirió el lienzo— ... con la Seguridad Social. A partir de esta situación, son muchas las voces, entre ellas la de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que han reclamado que ese lienzo entre a formar parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pero hay otras pinturas que son también obras maestras del barroco hispalense que deberían colgar igualmente de las paredes de la pinacoteca ubicada en el antiguo convento de la Merced. Tres claros ejemplos de lo expuesto son 'La Virgen de la faja', también de Murillo; una 'Inmaculada' de Alonso Cano y 'El sacrificio de Isaac' de Juan de Valdés Leal.

