Manuel Llanes abandona la dirección del Teatro Central

Manuel Llanes, el que ha sido durante más de 30 años, director del teatro Central de Sevilla abandona su cargo. El anuncio lo ha hecho a lo largo del acto que ha tenido lugar en el coliseo de la Cartuja donde se ha presentado la programacion del teatro para 2025-2026 última realizada por Manuel Llanes.

«El ha decidido cuándo irse y de qué forma y dónde anunciarlo. Hay que ser agradecidos con quien ha hecho tanto por la Cultura en Andalucía y quien ha puesto este teatro en el mapa de las artes escénicas de Europa, consiguiendo fidelizar a este teatro a varias generaciones. El Teatro Central tiene, gracias al empeño y la dedicación de su director durante más de tres décadas y de todo su equipo, el más importante patrimonio que puede tener un espacio escénico: un público fiel y atento a sus propuestas«, decía la consejera Patricia del Pozo.

Por su parte el director del teatro manifestó que, «he tenido que tomar la más difícil decisión de mi trayecto vital. Me gustaría ser eterno, o ser un amateur en el sentido de aquel que ama. Me retiro, tomo distancia pero seguiré estando atento. En octubre no estaré ya en mi despacho, y agradezco a la consejera de Cultura que me hayan dejado hacerlo a mi manera«, anunció Manuel Llanes.

Agradeció también la complicidad de todos los trabajadores del Central, «a los que se pide a veces mucho, sé que habéis acabado esta temporada reventados, pero seguís ahí», y también a los medios de prensa, «tengo la suerte de no haber contado con periodistas sino con activistas culturales que siempre han dado soporte al teatro Central».

Dijo que su afán había sido situar a Andalucía en lugar prioritario de las artes escénicas, «en España ya no se habla sólo de Madrid y Barcelona, se habla de Madrid, Sevilla y Barcelona, ya hemos superado esos centralismos y encontrado un equilibrio entre ciudades«.

Y como final, un mensaje de intenciones: «el Central debe seguir siendo un espacio atento ante las artes vivas, teniendo complicidad con otras ciudades no sólo de España sino de toda Europa, debe seguir siendo un lugar hospitalario para todos. Yo seguiré siendo un espectador del Central«, y se despidió, como era habitual en él, con citas de Vila-Matas y un poema de Jane Hirshfield.

Manuel Llanes es el último superviviente de la modernidad que vivió la ciudad de Sevilla durante la Expo 92. Profesor de literatura de la Universidad de Granada, su tierra natal, donde fundó el Festival de Teatro que con más de diez ediciones programaba compañías como XI ediciones, con participación de grupos como La Fura dels Baus, Els Comediants, Jan Fabre..., entre otros.

Llanes llegó a Sevilla de la mano de Chus Cantero quien entonces era director general de la Consejería de Cultura a finales de los años 80. Asistió después a la primera piedra del teatro Central y aunque venía sin saber si se quedaba, han transcurrido desde entonces 30 años.

El 20 de noviembre de 1990 se puso la primera piedra del teatro Central, entonces conocido como 'Central-Hipano' y se hizo con una performance de Albert Vidal titulada 'Canto telúrico', quien 'bendecía' los cimientos del teatro desde un helicóptero.

En 1995, tras dos años de parón tras la Expo, el teatro Central volvió a abrir sus puertas con la obra 'En la soledad de los campos de algodón', de Bernard-Marie Koltès y la dirección del oscarizado Patrick Chéreau, ese francés que terminó comprándose una casa en San Juan de la Palma y que en el barrio se le conocía como 'Cheri'

El Central se convirtió durante años en el espacio donde se producían los estrenos nacionales de personalidades como Anne Teresa de Keersmaeker, Win Vandekeybus, Akram Khan, Jan Fabre, Sidi Larbi Cherkaoui, Pablo Mesiez, teatro Kamikaze, om Waits con 'The Black Rider', Peeping Tom..., pero también ha albergado a lo más rabiosamente vanguardista del flamenco con nombres como Israel Galván, a quien dedicó una semana completa este último año, Rocío Molina o la Chachi.

