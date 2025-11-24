Suscríbete a
Tras 200 años, vuelve a Sevilla la música perdida del convento de Santa Clara

Espacio Turina acoge este próximo viernes 28 de noviembre un concierto con la música perdida del convento

«Todo surgió después de leer un reportaje de ABC de Sevilla», confiesa Rafael Ruibérriz de la Orquesta Barroca

El archivo musical del convento de Santa Clara que Sevilla perdió

Las intérpretes del concierto del próximo día 28 ensayando en el coro del convento de Santa Clara, donde se interpretaba esta música hace doscientos años juan flores
Marta Carrasco

Sevilla

En el mes de mayo de 2024, el diario ABC de Sevilla publicaba un reportaje titulado 'El archivo musical del convento de Santa Clara que Sevilla perdió', que contaba la historia de un fondo de 1.482 documentos musicales fechados entre los ... siglos XVIII y XIX que había pertenecido al convento de Santa Clara de Sevilla y que fue vendido y llevado fuera de la ciudad.

