Tras 200 años, vuelve a Sevilla la música perdida del convento de Santa Clara

En el mes de mayo de 2024, el diario ABC de Sevilla publicaba un reportaje titulado 'El archivo musical del convento de Santa Clara que Sevilla perdió', que contaba la historia de un fondo de 1.482 documentos musicales fechados entre los ... siglos XVIII y XIX que había pertenecido al convento de Santa Clara de Sevilla y que fue vendido y llevado fuera de la ciudad.

La historia era rocambolesca, pues, tras la venta de este fondo, fue el folklorista Joaquín Díaz quien lo encontró en un anticuario en Valladolid y quien lo adquirió salvándolo de la dispersión. Luego, sospechando la importancia de lo que había comprado por 125.000 pesetas, llevó el fondo al entonces director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (Iccmu), Emilio Casares, quien inmediatamente vio la importancia de los más de 1.400 documentos. Díaz se los regaló a Emilio Casares y la historia en este caso acabó bien, porque hoy día el fondo está custodiado por el Iccmu, cuyos investigadores lo han inventariado y catalogado.

En el fondo de Santa Clara hay música religiosa, pero también hay libros de tecla de finales del XVIII con música de la Sevilla de la época. Entre ellos, de Blasco de Nebra, Hilarión Eslava, Joaquín Montero y Muñoz de Montserrat.

Pero la historia no acaba ahí, porque tras la publicación que hizo ABC de Sevilla de este importante fondo, Rafael Ruibérriz, solista de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) y miembro de la Asociación de Amigos de la misma, pensó que esta música debería de volverse a oír en la ciudad donde se había forjado e interpretado.

Y por fin, dentro del ciclo Otoño Barroco que impulsa la Asociación de Amigos de la OBS, y con el patrocinio del ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, el próximo día 28 de noviembre la música del convento de Santa Clara volverá a oírse en Sevilla, en el Espacio Turina. Será un concierto dirigido por Irene Roldán (clave y órgano), con Mercedes Ruiz (violoncelo), la soprano Soraya Méncid y un coro de voces femeninas del Coro de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla (Aaobs).

Pero además, este conjunto de mujeres han tenido la gran oportunidad de ensayar en el mismo lugar donde se interpretaba esta música hace doscientos años: el coro de la iglesia del convento de Santa Clara, que aún conserva el órgano original.

«El concierto no podía ser en la iglesia, pero al menos han tenido el espíritu de la música en el lugar donde se interpretaba, y eso ha sido un privilegio», dice Rafael Ruibérriz, que está entusiasmado con el proyecto. «Recuperar una música que se forjó aquí y que casi perdemos es emocionante».

La investigación

Lluís Bertran es investigador del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y ha trabajado con los documentos del fondo de Santa Clara. «Para organizar este concierto en Sevilla hemos hecho una selección de obra, tanto para tecla como para piano, clavecín y voces, que es lo principal que hay en el fondo, que fuera representativa de la importancia patrimonial que tiene. Hemos preparado las ediciones, se han transcrito las partituras y hemos hecho una edición crítica de las mismas para el concierto», asegura.

Dice el experto que a lo largo de la investigación se han descubierto repertorio de compositores vinculados a Sevilla conocidos e importantes pero de los que se sabe poco y se conserva poca música, «y en ese sentido el fondo es un pequeño tesoro de repertorio realmente desconocido, y de compositores importantes de la Sevilla del cambio de siglo del XVIII al XIX. Compositores como Joaquín Montero, que estaba vinculado a las instituciones ilustradas y reformistas del XVIII del que se conocían algunas obras, pero en el fondo hay muchas, tanto para tecla como para voces. Era organista en la iglesia de San Pedro en Sevilla».

Otra de las obras que se van a interpretar y que el Iccmu va a publicar en breve es una sonata de Manuel Blasco de Nebra, «que fue organista de la Catedral de Sevilla y que escribió música para piano muy exquisita y original que se ha grabado en varias ocasiones, pero en este fondo hemos descubierto una sonata inédita, que es fascinante, muy dramática y expresiva, una música muy única», dice Bertrán. «Poder aportar una obra nueva de este compositor del que no se conoce tanta música es muy importante para Sevilla. Manuel Blasco de Nebra y José eran padre e hijo. De Manuel es importante porque de él no hay casi nada de música, y esta misa que se conserva, además en varias copias dentro del fondo del convento, es una de las pocas obras destacadas que tendremos ocasión de descubrir de él. Es una música curiosa, porque está entre dos mundos. Es una escritura tradicional, está escrita para tres voces de mujeres y tiene un aire inocente, muy refinado que la hace sorprendentemente moderna. Es una música que está entre el Antiguo Régimen y el siglo XIX romántico», explica.

Para la elección del programa del concierto se ha hecho un trabajo a dos manos. Primero los investigadores del Iccmu hicieron una selección de obras que consideraron más representativas del fondo, y luego los músicos eligieron las obras en función de la interpretación.

Una vida musical riquísima

Para los investigadores del Iccmu, el fondo demuestra que el convento de Santa Clara de Sevilla tuvo una vida musical riquísima a un nivel muy alto. A lo largo de la catalogación del fondo se detectaron dos tipos de partituras: por un lado, mucha música para tecla, tanto que es uno de los fondos principales para tecla hispánica del XVIII como del XIX, hecho éste que pone de manifiesto que las monjas tocaban el clave en el XVIII y el piano en el XIX a muy alto nivel por las partituras encontradas. Y por otro lado, el material litúrgico, en el que hay partituras para voces femeninas de Nebra padre e hijo compuestas para ese convento, algo que señalan es muy interesante e inusual.

Lluís Bertran no deja de entrever la satisfacción que ha supuesto trabajar con este fondo. «Es una enorme recompensa que el trabajo que empieza como un proyecto de investigación en la Universidad, que para nosotros puede ser apasionante pero áspero y crítico para el público en general, consiga luego hacer todo ese viaje hasta el concierto, y que esa música vuelva a ser interpretada es algo increíble. Y sí, siempre se descubre algo nuevo cuando la música vuelve a ser interpretada, porque se produce una magia que incluso leyendo las partituras no se percibe. Es algo imprevisible».

El fondo, según Bertrán, es importante «porque hay muchas obras que sólo se conservan en este fondo, que es especialmente representativo de un mundo de compositores de las instituciones religiosas de Sevilla. Muchas obras parecen ser escritas especialmente para el convento, por lo que no las encontraríamos en otros espacios. De hecho, algunas están dedicadas a monjas que debían cantar o tocar el órgano, el clave o el pianoforte, es decir, que están escritas para ellas», afirma este experto.

La colección musical de Santa Clara es desconocida en Sevilla al pasar el fondo a un particular. «Esperemos que así se pueda conocer, porque un fondo así podría haberse perdido o, como mínimo, podría haberse dispersado y hubiera sido dificilísimo reconstruirlo, sobre todo un fondo de esta categoría, dado que son más de 1.400 fuentes. Además, es de justicia que vuelva a sonar y que lo haga en Sevilla que es la ciudad que lo tenía», comenta Bertrán.

Además de la importancia musical, hay otro aspecto que destacan los investigadores, el papel de las mujeres. «Es un fondo compuesto para que lo interpretaran mujeres, que es algo que en el contexto del siglo XVIII es muy atípico, porque las mujeres no tocaban en las iglesias. Muchos conventos femeninos contrataban músicos hombres que tocaban en sus iglesias, así que el hecho de que hubiera un conjunto de mujeres músicas e intérpretes, ya es en sí muy interesante. Y luego, en relación a la música de tecla que se interpreta en el concierto, tanto el allegro y fuga como el rondó de Montero, forman parte de un cuaderno de una mujer sevillana de casa noble que tenía una hermana en el convento, y ese manuscrito que es un cuaderno con muchas obras para tecla, llegó de alguna manera al convento, imaginamos por la hermana. Y es muy interesante porque era un cuaderno propiedad de una mujer que sin duda era intérprete de piano o de clave y tenía esa colección personal. Este fondo cuanto más se estudia es una caja de sorpresas», dice este experto.

La interpretación

El próximo día 28 de noviembre en el Espacio Turina Irene Roldán (Sevilla, 1997) se sentará delante del clave para dirigir las voces femeninas de la Aaobs, junto a la soprano Soraya Méncid y la violoncelista Mercedes Ruiz. Tras realizar sus estudios de clave en Sevilla y Salamanca, Roldán se traslada a los Países Bajos para estudiar en La Haya y Amsterdam. Después de estudiar el máster en la Schola Cantorum de Basilea, reside en esta localidad suiza donde trabaja y realiza conciertos. Ha participado en varias ocasiones en el Femás, así como en diversos festivales internacionales.

Irene Roldán dice que al enfrentarse a la partitura «me he encontrado con un descubrimiento, porque no hay mucha música de esta época en Sevilla, ni de tecla ni vocal. Así que hay que ir un poco a ciegas sobre cómo interpretarla, pero al mismo tiempo también te da mucha libertad a la hora de tomar decisiones. Es ir descubriéndola, porque no hay mucha información, por eso hay que poner de ti misma. Es un misterio, pero hemos encontrado soluciones».

Confiesa asimismo que para una intérprete es «un honor y supone una gran emoción tocar algo inédito, y sobre todo siendo de Sevilla. Somos conscientes de que es una música que no se ha tocado en Sevilla en doscientos años o quizás más. Y, sobre todo, nos han dejado ensayar en el coro de la iglesia del convento, con el órgano donde se interpretaba, y eso es emocionante. Incluso he podido tocar el órgano donde se habían tocado estas partituras originalmente. y ha sido una sensación indescriptible», concluye.