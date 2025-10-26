Susana Martín Gijón y Ashley Poston conquistan la Feria del Libro con mujeres fuertes y amor reinventado

Los sevillanos llegaron a la Feria del Libro este domingo con un brillo distinto en los ojos: la energía extra que regala dormir una hora más por el cambio horario. Antes incluso de que diera la media mañana, abrirse paso entre las casetas era toda ... una hazaña. Pero esa multitud parecía desvanecerse al cruzar la frontera de los encuentros literarios, donde la calma y la escucha se volvían protagonistas. A las 11:45, en el espacio Fundación Unicaja, Susana Martín Gijón apareció con una sonrisa cómplice y una confesión entre risas: «No tengo voz de tanta promoción estos días». Se trataba de presentar 'La capitana', su nuevo título recién estrenado el pasado 2 de octubre.

La autora da un paso más en esa expansión de géneros que, como destacó Silvia Hidalgo —encargada de conducir la charla—, «ya casi conforma su propio género». Para esta obra, Martín Gijón se aleja de su sur habitual para viajar al convulso siglo XVI, a una Granada herida por la reciente expulsión de los moriscos. Un cambio de escenario radical, pero no de interés: el foco sigue puesto en mujeres que resisten.

«Descubrí a Sor Ana de Jesús, una mujer que ya entonces era conocida como la capitana, delegada de Santa Teresa», explicó la autora, con cierta indignación por la poca huella que ha dejado esta figura en la memoria colectiva. Ese enfado se convierte en impulso narrativo: recuperar a quien se negó a ser silenciada. Granada, en plena crisis social, aparece como contrapunto histórico a la Sevilla esplendorosa de sus otras obras. Pero Martín Gijón no se pierde en las fechas: lo que le atrae son «los conventos como refugio intelectual de las mujeres», donde surgía arte y pensamiento cuando en el exterior les estaba prohibido.

La protagonista es «la reina de las mujeres», pero no está sola: diez monjas más irrumpen en la historia con personalidades tan fuertes como reconocibles. Silvia Hidalgo bromeó: «Susana sabe tanto del siglo XVI que podría impartir una asignatura en la facultad de Historia». La autora asintió riendo: «Llevo la documentación al extremo para que mis novelas negras respiren agilidad y verdad». Hubo espacio también para la complicidad local: «Esto de poner presentaciones a horas que no son en punto…», comentó entre risas. Y el público rió con ella. Porque cuando hay historia que contar, el reloj deja de mandar.

Entre una presentación y otra, la Feria parecía latir con más fuerza: familias que arrastraban bolsas llenas de historias, lectores que saltan de la ficción histórica al romance fantástico sin parpadear, conversaciones que nacen al borde de cada caseta. De Granada en el siglo XVI a universos donde el amor se reinventa, Sevilla se convertía en la ciudad perfecta para recordar que los libros no solo se leen: también se viven.

A las 12:30, y como cierre del ciclo 'Reader Con', Ashley Poston tomó el relevo en el espacio Felise. Empezaron con una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo percibe el amor una escritora… y una lectora? Poston respondió con una carcajada: «Menuda pregunta complicada». Y luego, con la sinceridad que la caracteriza: «Para mí, cada historia empieza y termina con una historia de amor». Lo romántico —dice— está en todas partes, en cualquier género, en cualquier libro. «El amor se reinventa constantemente», declaró, y esa renovación constante atrapa tanto a personajes como a lectores.

La autora confesó que sus historias permiten llorar y reír casi a la vez: «Es como las sensaciones antes de ir a terapia». Porque en sus libros, el amor y el desamor conviven sin pedir permiso: «El amor no puede existir sin la pérdida, ni la pérdida sin el amor». No escribe sobre perfecciones: «Todos somos imperfectos, y es aburridísimo escribir sobre la perfección». Sus personajes atraviesan el desastre porque ella también lo ha hecho: «Quiero que todo lo que vivan mis personajes yo lo haya vivido antes».

Lo más difícil, admite, es documentar profesiones que nunca ha tocado: «Ahora escribo sobre un jardinero y acabo enamorándome del oficio». Investigar vidas ajenas se vuelve una forma inesperada de amor. Muchos lectores describen sus novelas como románticas para quienes han dejado de creer en el amor. Ella lo celebra: «Debemos buscar el amor en las personas que conocemos… y también en libros que no son los que solemos leer».

Su obsesión literaria se encuentra después del 'felices para siempre': «Me atrae el amor en constante cambio y crecimiento». Cuando le preguntaron qué clásicos reescribiría a su manera, lo tuvo clarísimo: «Drácula. Me encantan los vampiros». Ya lo hizo con Cenicienta, transformada en una aventura friki que incluso se convirtió en una serie de 52 capítulos: historias que —dice— han llegado a ayudar a gente real. Sobre su expansión internacional, admitió que no es algo que hubiese imaginado nunca: «No sabría qué decirle a mi yo del pasado. Mejor nada: todo es parte del proceso». En sus días bajos, confiesa volver a leer sus propias obras «para volver a creer». Y aunque todos sus libros son sus hijos, se decanta —si la obligan— por uno: «El amor ha muerto», de fantasía romántica. A cada historia la une un cariño distinto, y eso se notaba en su mirada mientras hablaba.

Y así, esta mañana de domingo que empezó con una hora extra encaró una tarde repleta de encuentros cada hora. Entre escritoras que se abren en canal para contar lo que sienten, la Feria del Libro de Sevilla vuelve a cumplir su promesa: celebrar la palabra, rescatar historias olvidadas y recordarnos que, aunque cambien los géneros y los tiempos, seguimos buscando lo mismo entre las páginas: entendernos, emocionarnos, encontrarnos.