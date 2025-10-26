Suscríbete a
ABC Premium

Susana Martín Gijón y Ashley Poston conquistan la Feria del Libro con mujeres fuertes y amor reinventado

La Feria del Libro de Sevilla vivió un domingo de grandes afluencia

María Dillon presenta en la Feria del Libro 'Cuello de Botella', obra ganadora del I Premio de Novela Joven Leer Suma

'Horizonte artificial', el debut de Maxi Iglesias como escritor que ha presentado en la Feria del Libro de Sevilla

Ashley Poston durante su encuentro en la Feria del Libro de Sevilla
Ashley Poston durante su encuentro en la Feria del Libro de Sevilla Víctor Rodríguez
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los sevillanos llegaron a la Feria del Libro este domingo con un brillo distinto en los ojos: la energía extra que regala dormir una hora más por el cambio horario. Antes incluso de que diera la media mañana, abrirse paso entre las casetas era toda ... una hazaña. Pero esa multitud parecía desvanecerse al cruzar la frontera de los encuentros literarios, donde la calma y la escucha se volvían protagonistas. A las 11:45, en el espacio Fundación Unicaja, Susana Martín Gijón apareció con una sonrisa cómplice y una confesión entre risas: «No tengo voz de tanta promoción estos días». Se trataba de presentar 'La capitana', su nuevo título recién estrenado el pasado 2 de octubre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app