Las subastas de arte: un mundo al alcance de todos los bolsillos

En la casa de subastas Isbilya hay un ambiente en el que se siente que la próxima subasta está cerca. Los cuadros que saldrán a la puja están ya colocados, las joyas en las vitrinas, y la obra contemporánea, en diálogo con Vírgenes coloniales ... o santos barrocos. Todo listo para el próximo día 17 de junio, cuando la casa saque a la puja nada menos que 874 lotes, entre los que destaca la pintura antigua, joyas, obra contemporánea, escultura, mobiliario... Hacen seis subastas al año de alrededor de 1.000 lotes, de los que un 40 al 60 por ciento se vende.

«Es una locura, 7.000 lotes a año, una locura». Al menos esto es lo que asegura el propietario de la casa, José Muñoz, que en 2011 cambió su negocio de antigüedades por las subastas. «Yo era anticuario de toda la vida, unos cuarenta años, y entonces vi el momento de cambiar, y lo hicimos. Nos costó mucho trabajo, pero poco a poco fuimos avanzando. Hacía ya unos años que en Sevilla no había subastas, las del Monte no se celebraban y quería continuar lo que ellos hacían», asegura.

Pero el cambio de registro también era una meta. «El Monte era muy básico, tenía la pintura sevillana del siglo XIX y algo de barroco, y nosotros abarcamos todo, y cada día más. Pero claro, dependemos de la mercancía y ese es un grave problema, porque no hay, cuesta muchísimo trabajo encontrarla», reconoce.

Para este antiguo anticuario, el público que compra en subasta sabe lo que quiere, «y sobre todo mira los precios con detalle. Y sí, nos ofrecen cosas que no tienen salida. Nosotros vamos a las casas. Aviso que nos dan, vamos, y a veces nos venimos sin nada», dice este responsable de subastas.

«Tengo un murillo, tengo un murillo», comenta José Muñoz que le dijo un cliente, «pero luego vamos y no, no es un murillo. Hay muchísima gente que se cree que tiene obra importante y no es así». El jefe del departamento de catalogación Isbilya, Eduardo Ribas, afirma que en ocasiones hay gente que va a una cena, «y el iluminado de turno le comenta al dueño que esa es una gran obra. Y no, y ni siquiera se les ocurre tasarla, sino que la ofrecen y ya está».

La casa de subastas también se nutre de las testamentarías. «Vienen familias completas, cuatro o cinco hermanos, se ponen de acuerdo, retiran lo que quieren y el resto nos las ofrecen y las subastamos».

En este momento está entrando mucho mobiliario, «pero se vende muy mal, sólo se compra el mueble de detalle. Antes venía una señora y le compraba a la hija el dormitorio completo. Ahora ya no, se compra el mueble pequeño, pero el grande no sale. Y sí, hay muchísima pintura y joyas», dice Muñoz. Según Eduardo Ribas, el público está demandando pintura contemporánea. «Sabemos que una pieza buena de contemporáneo se vende seguro».

Sortearon la pandemia cerrando los dos meses, «pero luego hubo dos subastas muy buenas porque la gente había estado encerrada en casa, ahorró y se animó mucho a comprar», dice Muñoz, quien añade que no hay un perfil concreto del cliente de una casa de subastas, aunque los datos que tienen es que el 70 por ciento es de fuera de Sevilla. «Hay clientes que pueden gastar mucho dinero, otros poco, y aquí hay piezas desde 60 a 40.000 euros. Hay clientes, por ejemplo, que vienen habitualmente a todas las subastas a comprar pequeños detalles, de esos tenemos bastantes».

Hay nuevos clientes entre los latinoamericanos, filipinos, etc., por eso la pintura colonial está ahora muy demanda.«Tenemos un cuadro colonial en esta subasta por el que ya han preguntado. Hace un año vendimos un cuadro del XVII, era una Inmaculada que se fue a Australia, y se remató por 30.000 euros. Ahora sacamos un Juan del Castillo, con certificado de Enrique Valdivieso, que debería de venderse. Sale por un precio de 18.000 euros».

Ante la pregunta de si creen que la subasta es una adicción, estos expertos comentan que «sí, sin duda. El que prueba repite. Tenemos un cliente que de hecho ha comprado en todas las subastas que hemos realizado».

Pero para Eduardo Ribas el problema de España es que no hay cultura de subastas. «Te vas a Francia o a Inglaterra y la gente joven sabe que ahí puede empezar el coleccionismo. En España creemos que una casa de subastas es para adquisición muy elevada, y no se dan cuenta que hay piezas desde 60 y 100 euros, y les da respeto entrar en una casa de subastas. Sí, claro que hay obras de 40.000 euros, pero también hay obras fantásticas por 200 euros».

La mayoría de las pujas importantes no se realizan en sala, sino por teléfono. «Pujas altas en sala, hay muy pocas. Ese tipo de comprador guarda mucho su intimidad. La discreción es la base de este negocio», aseguran.

A la izquierda el cuadro de Marc Quinn que parte con un precio de salida de 40.000 euros, junto al de Rita Cabellut con un precio de 27.000 juan flores

La pieza más cara que han vendido en subasta fue un velázquez en 2015 con un precio de remate de 750.000 euros, más el 18 por ciento de la comisión. Era un retrato y pertenecía a un particular y lo compró otro particular, pero no era de Sevilla.

José Muñoz dice tenerle fe a la pintura religiosa. «Al sevillano sigue gustándole el cuadro religioso. Luego está la pintura sevillana del XIX, que ha bajado mucho en cuanto a la demanda. Pero yo insisto en la pintura barroca. Veo un cuadro bonito del siglo XVII sevillano y me tiro de cabeza, y lo quiero sacar como sea. De Murillo, por ejemplo, hemos vendido todos. Y obras maravillosas de la Roldana que nos compró el Ministerio». A la Junta de Andalucía le han ofrecido varias veces obra, pero nunca ha comprado. «Sí le vendimos a la Generalitat de Cataluña un retablo gótico que procedía de allí». El Ministerio les compró en la última subasta un cuadro de Tomás Yepes y un jiménez jaraba, un pintor de Málaga. «Era un cenachero precioso», recuerda.

Según Ribas, las peticiones de público van más hacia los pintores del siglo XX como Ressendi y Joaquín Sáenz, por ejemplo. «En escultura los Niños Jesús del XVII y XVIII se venden muchísimo y además no son caros. En pintura hemos vendido un gordillo muy bien. La gente nos pide mucho obra de Carmen Laffón, pero entra muy poquito. También vendemos muchos Salinas».

De Romero Ressendi se vende todo. «Ahora tenemos un cuadro en esta subasta que según su propietario fue el último que pintó Ressendi». Se trata de un lienzo titulado 'Arlequín verde' que parte con un precio de salida de 14.000 euros. Hay pintores que son 'fijos'. «Bacarisas se vende muy bien, y también García Ramos, Jiménez Aranda, Sánchez Perrier, García Rodríguez, etc. Esa pintura sevillana siempre se vende», admiten.

Cuando termina la subasta hay una postsubasta y se puede ofrecer un precio por una pieza no subastada, pero no siempre aceptan los propietarios. «Lo mejor en una subasta es comprar por el precio de salida. Si nos hacen una oferta coherente se tramita al propietario, pero a veces dicen que no», comentan.

Sorpresas en sala

A lo largo de estos años han recibido lotes de todo tipo. Recuerda Muñoz una colección enorme de maquetas de barcos que se vendió completa. «Era muy interesante y además había estado expuesta en Bremen. Se trataba de una colección de barcos de juguete de 1890 a 1950. Eran trescientos barcos y se vendieron todos».

Y a veces ocurre que una pieza sorprende, sobre todo en pintura. «Hemos catalogado un cuadro demasiado rápido y al final ha salido lo que tenía que salir, el precio de mercado. Sacamos un cuadro en 1.500 euros y se vendió en 150.000. La primera tasación fue muy rápida».

Otra cosa son las joyas, donde normalmente hay lotes, o incluso un particular trae una sola pieza. «Vienen a comprar, si están muy bien de precio, los joyeros y gente que están pendiente de estos temas, que son los que los compran, más que el particular. El joyero controla los precios y si hay una buena pieza, la compra».

Y también ocurren situaciones raras. «Nos ofrecieron siete cuadros pequeños que eran vistas del Puerto. Pensamos que eran de Gibraltar. Salieron a 500 euros cada cuadro y vino una señora y se puso en primera fila y dijo: 'Quiero que la subasta sea en inglés', y el subastador lo decía en los dos idiomas. Llegamos al lote de los cuadros a 500 euros, y había cuatro teléfonos con compradores, y cuando vimos el interés no sabíamos lo que era. Y es que era Filipinas. Los compró todos la señora y el que menos se remató fue a 7.500 euros, y compró los siete».

Aseguran que el coleccionismo se está acabando, ya que ya no se venden monedas, sellos ni opalinas. «Ahora la gente lo que busca es decoración, no buscan piezas concretas como ocurría antes», aseguran. Y que a las casas de subastas deberían acudir estudiantes de arte y Bellas Artes, «porque aquí se pueden ver piezas muy interesantes y para ellos debería ser de interés».

Y sobre sus antiguos colegas de profesión, dice José Muñoz que hoy día los anticuarios se abastecen de las casas de subastas. «El anticuario tiene poca posibilidad de ir a una casa a comprar. Y el perfil del cliente..., hay de todo, y sí tenemos clientes famosos, pero no me pregunte nombres, eso nunca lo vamos a decir», concluye