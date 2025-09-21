Suscríbete a
ABC Premium

cultura

Sorolla regresa al Alcázar con una exposición que retratará el alma del monumento

La muestra 'Sorolla en el Alcázar' reunirá quince pinturas que el maestro valenciano hizo a raíz de la visita que realizó a este palacio en 1908

Reprograman la exposición 'Sorolla en el Alcázar' del 15 de diciembre al 1 de marzo para que cuente con más afluencia de público

'Jardines de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla', pintura de Sorolla fechada en 1908
'Jardines de Carlos V en el Real Alcázar de Sevilla', pintura de Sorolla fechada en 1908 abc
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera vez que Joaquín Sorolla (1863-1923) visitó Sevilla fue en 1902. Era Semana Santa y el pintor quedó impactado al ver a la Macarena por las calles de la ciudad. Sin embargo, todo cambió para el artista cuando regresó a la ... capital hispalense en 1908 para hacer un retrato a la Reina Victoria Eugenia Battenberg vestida con un manto de armiño. Como en esa segunda estancia gozó de más tiempo libre, tuvo ocasión de ir al Real Alcázar. Después de que el artista descubriera las luces y los colores que escondía el antiguo palacio, nada fue igual. De hecho, en sus lienzos plasmó el alma de aquellos viejos edificios, jardines y fuentes con una gran sensibilidad. Casi 120 años después de aquello, el maestro valenciano volverá a este emblemático lugar gracias a la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla', que se celebrará en el Palacio Gótico entre el próximo 15 de diciembre y el 1 de marzo, y que reunirá un total de quince óleos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app