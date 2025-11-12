La Sinfónica de Sevilla estrena en el Maestranza la música de Tobías Schwencke para la 'Carmen' de Lubitsch

El XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla ha vivido este miércoles uno de sus momentos más interesantes con el estreno absoluto, en el Teatro de la Maestranza, de la música que el compositor Tobías Schwencke ha preparado para la película ' ... Carmen' de Ernst Lubitsch en formato ARTE Cine Concert. En esta experiencia cinematográfica y musical ha participado la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ha presentado por primera vez en público esta partitura inédita bajo la dirección del maestro Nacho de Paz.

Esta nueva obra, auspiciada por la cadena europea ARTE, ha sido especialmente creada para acompañar la película de Lubitsch y ha sido grabada para su futura emisión por dicho canal. En esta ocasión, La ROSS ha contado con la dirección de Nacho de Paz, especialista en repertorio contemporáneo y en sincronización audiovisual con orquesta.

El proyecto constituye una coproducción de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Teatro de la Maestranza, en colaboración con el Festival de Cine de Sevilla, y se integra en el ciclo Feeling Ross, una línea de programación que refuerza el compromiso de la Sinfónica con la innovación, el diálogo entre las artes y la difusión de nuevas experiencias sonoras.

El público que ha asistido a esta proyección cinematográfica con música en directo ha podido disfrutar de una experiencia cinematográfica de alta fidelidad donde la interpretación orquestal en vivo se ha sincronizado con la imagen para ofrecer una percepción única del relato. Ni el mejor sistema de sonido doméstico ni la más avanzada sala de cine pueden reproducir la intensidad y el realismo de una interpretación sinfónica en directo, que transforma la proyección en un acontecimiento artístico colectivo, en el que la orquesta se convierte en coprotagonista de la historia.

Previamente al concierto, se ha celebrado en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza una charla que ha contado con la participación del director Nacho de Paz y el compositor Tobías Schwencke, quienes han compartido con el público las claves artísticas y musicales de esta nueva creación.