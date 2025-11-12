Suscríbete a
La Sinfónica de Sevilla estrena en el Maestranza la música de Tobías Schwencke para la 'Carmen' de Lubitsch

Un momento de la proyección de la película 'Carmen' con la música interpretada por la Sinfónica de Sevilla maría guerra

ABC de Sevilla

El XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla ha vivido este miércoles uno de sus momentos más interesantes con el estreno absoluto, en el Teatro de la Maestranza, de la música que el compositor Tobías Schwencke ha preparado para la película ' ... Carmen' de Ernst Lubitsch en formato ARTE Cine Concert. En esta experiencia cinematográfica y musical ha participado la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ha presentado por primera vez en público esta partitura inédita bajo la dirección del maestro Nacho de Paz.

