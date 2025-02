La Sevilla negra del XVII de Félix Machuca gana el Ateneo de novela

La vizcaína Patricia Jiménez se lleva el galardón joven con su segunda novela

Para un escritor que está en sus comienzos, los premios son importantes. No sólo porque suponen la confirmación de que un autor está en el buen camino, sino porque le dan una mayor visibilidad. Y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a la vizcaína Patricia Jiménez , que se ha sido distinguida por el jurado como ganadora del Premio Ateneo Joven , por 'No mires al pasado' , una novela policíaca, la segunda que publica una autora que comenzó a escribir durante el confinamiento, por la que discurre también una trama familiar llena de secretos. «El premio supone como una vitamina para seguir en esto. Cuando te dan una oportunidad como esta, poder compartir lo que haces con la gente, ese es el mayor regalo que puedes recibir», señala esta autora, que se hace con los 5.000 euros del premio y que verá publicada 'No mires al pasado' en otoño.