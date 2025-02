Los impagos de las ayudas públicas fuerzan la cancelación del Mes de Danza en 2020

No habrá Mes de Danza en el año 2020. El festival, que debería celebrarse el próximo mes de noviembre, no tendrá lugar. El motivo, según ha revelado en un comunicado la directora del certamen, María González, es el impago de las subvenciones por parte de las instituciones públicas, en este caso, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, que son dos de los mayores patrocinadores del festival junto con el Inaem del Ministerio de Cultura.

En un comunicado hecho público, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, «garantiza» que la danza estará presente en el calendario de actividades culturales del Ayuntamiento, y subraya el «apoyo firme y su compromiso con el Mes de Danza para garantizar su regreso». En la nota se afirma que el festival tenía garantizada la aportación presupuestaria para este 2020 y que ésta, «se mantendrá en el momento en el que la dirección artística de este festival plantee su regreso que esperamos que sea en 2021» . Muñoz indica que en el presupuesto de 2019, pese a la situación de prórroga, se logró consignar una partida de 75.000 euros al Mes de Danza, al igual que en los años anteriores, gracias a una modificación presupuestaria realizada a finales de 2019, «ese pago está garantizado y se ejecutará de forma inmediata» . Asimismo, ha añadido, «el presupuesto de 2020 consigna una partida del mismo importe como subvención nominativa para este festival, con lo que la aportación municipal ha estado siempre garantizada».

Por último, el delegado de Cultura manifiesta que, «la ciudad necesita del Mes de Danza por su calidad y su constante voluntad de crecer, por lo que desde el Ayuntamiento trabajaremos para que vuelva en 2021 como merece», ha subrayado.

El festival, que reúne desde hace veintiséis años a compañías de mediano y pequeño formato, es uno de los más importantes del calendario de otoño de la ciudad de Sevilla. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio Max de la Crítica , y por el certamen, hasta la fecha, han pasado cerca de quinientas compañías, significándose como uno de los escaparates más importantes a nivel nacional e internacional de la danza independiente.

María González ha calificado la situación insostenible, debido a que ni la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento han satisfecho las subvenciones solicitadas del 2018 en el caso de la Junta, lo que ha bloqueado la concesión de la ayuda del 2019; y del pasado año en el caso del Ayuntamiento, por lo que la responsable del festival ha renunciado a la subvención nominativa prevista para este año. La deuda actual del certamen se eleva a unos 120.000 euros, sufragados a base de créditos bancarios y préstamos personales, «esta situación supone una catástrofe en mayúscula», dice González.

María González ha declarado que, «no estoy rindiéndome , pero sí quiero que las administraciones hagan una reflexión sobre esta situación a hacer el Mes de Danza en el 2021».

González señala que, «con más de un cuarto de siglo de existencia, este proyecto, de iniciativa privada, ha superado muchas crisis. Pero el grado de incertidumbre y de riesgo que se ha instalado entre 2018 y 2019 ha llegado a tal paroxismo que Trans-Forma, entidad organizadora de este festival, no puede enfrentarse a una nueva edición ». Y añade, con respecto al tema subvenciones que, «los problemas surgen cuando las instituciones no contemplan en las medidas de ayudas los plazos necesarios de organización, de ejecución y de pagos y, menos aún, las singularidades del proyecto. A esto se suman las diferentes interpretaciones que cada administración hace de la misma Ley General de Subvenciones dificultando, cuando no paralizando, una gestión eficiente del proyecto».

La directora explica que, «la edición 2019 de Mes de Danza se realizó teniendo pendiente recibir un 25 por ciento de la ayuda 2018 concedida por la Consejería y el 100 por 100 de la anunciada en 2019, de la que, además, aún a día de hoy no se ha publicado resolución definitiva,por lo que se desconoce el importe final concedido. Asimismo, por problemas y trabas burocráticas, tampoco se ha percibido ningún adelanto por parte del ICAS , cuya cuantía se cobrará íntegramente una vez se haya finalizado el proceso de justificación a lo largo de 2020».

Ante esta situación, María González dice que el certamen, que organiza Trans-forma, una entidad sin ánimo de lucro, «debe sanear su situación y queremos además que sirva a las administraciones públicas sobre los criterios de concesión de las subvenciones y ayudas públicas», y añade que es preciso que la Administración tenga en cuenta las particularidades y singularidades de cada proyecto, «y que aplique la Ley General de Subvenciones en función de unos parámetros que permitan el desarrollo y crecimiento del mismo. De lo contrario, se corre el riesgo de acabar con las estructuras que los sostienen».

María González no pone en duda el apoyo político de las instituciones que respaldan el proyecto Mes de Danza, «pero deben adoptar las medidas necesarias para que pueda enfrentarse a una segunda etapa con unas bases sostenibles acordes a las necesidades de la gestión de un festival internacional de danza contemporánea» y se pone a disposición de las administraciones para conseguirlo llamando la atención sobre lo que denomina, «precarización de la cultura».

Finalmente la directora del Mes de Danza es rotunda cuando afirma que, « Mes de Danza va a descansar, nosotros no . Estaremos en 2020 cuidando de este barbecho y volveremos en 2021. Estoy segura de ello».

