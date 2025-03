Editorial Senderos nace en Sevilla para acercar la Filosofía al gran público

La Filosofía y la Religión pueden ser refugios en los que resguardarse en estos tiempos de pandemia. Así lo ha entendido Salvador Anaya, un nuevo editor de libros, cuya vida daría para una novela.

Durante más de treinta años ha sido empresario del sector de la joyería; todavía lo es, pero a un ritmo más pausado. «Nunca me ha gustado mi oficio» , «siempre he admirado a los médicos, los maestros o los agricultores, porque se dedican a cosas importantes, y aunque mi gremio merece tanto respeto como cualquier otro, no era gratificante saber que mi contribución a la sociedad no pasaba de proporcionarle abalorios».

Esta fue la confesión que el promotor de la nueva editorial sevillana Senderos hacía durante la presentación de la primera colección que sale al mercado, 'Biblioteca de Conceptos Fundamentales', que se celebró en el Ateneo de Sevilla .

Salvador Anaya accedió a la Universidad tras aprobar el examen para mayores de 25 años, se licenció en Filosofía y posteriormente consiguió el doctorado en esta disciplina. El proyecto editorial que con tanto ánimo e impulso ha puesto en marcha el doctor Anaya, con el asesoramiento académico de los profesores Juan Arana (de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas) y Francisco Rodríguez Valls , trata de 'traducir' para el gran público interesado pero no experto las reflexiones, a veces oscuras e inaccesibles, de filósofos y científicos.

Esta es la idea matriz con la que nace la primera colección que, según el profesor Arana, es «un A B C de la Filosofía, de la ciencia, de la religión y de las grandes cuestiones en general, que no requiera por parte del que se acerque a estos libros otra cosa que la educación que a todos nos han dado y un poco de interés».

Se trata de una colección de títulos integrados por monografías sobre un concepto clave, pero con alto significado teórico o práctico en el campo de la Filosofía, de la Ciencia y también de la Religión , con un máximo de unas 100 páginas. Se recomienda a los autores evitar formalismos académicos y no incluir citas a pie de página ni sangradas, pues la colección va dirigida al ciudadano medio acostumbrado a la literatura de ensayo y, en lo posible, al público en general.

Todo un desafío para los autores que se atreven a «explicar la verdad o las verdades que han descubierto como si se las explicaran a un amigo en una conversación de café, o a un hijo», señala Juan Arana.

Con estas premisas, de la mano del editor, los impulsores del proyecto, el grupo de investigación Naturaleza yLibertad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla , se lanzaron a la tarea de forjar una red de fichajes amplia. Con este propósito, se dedicaron a buscar a «los Mesi de la Filosofía y de la Cultura», tal como explicó el doctor Arana en la presentación de Editorial Senderos en el Ateneo, y obtuvieron una respuesta «muy alentadora».

Antropología, enfermedad y transhumanismo

Bajo esta premisa de explicar para un amplio espectro de lectores «todo aquello que se puede y se debe saber», ya se han editado los primeros volúmenes con el sello de Senderos: '¿Qué es la Antropología?', cuyo autor es Francisco Rodríguez Valls ; '¿Qué es la enfermedad?', de Esteban Fernández Hinojosa , un prestigioso médico intensivista sevillano; y '¿Qué es el Transhumanismo?', del filósofo mejicano Héctor Velázquez . Y hay otros tres originales en el horno, que se publicarán antes de Navidad: '¿Qué es la conciencia?', de Juan Arana; '¿Qué es el Materialismo?', de Domingo Vilaplana ; y '¿Qué es el alma?', escrito por Salvador Anaya.

El islam, el budismo, la metafísica , la libertad, el universo, la sabiduría, el judaísmo, el hinduismo, la medicina psicosomática, la inteligencia o la verdad son otras grandes cuestiones que se abordarán en sucesivos volúmenes, según se avanzó en la presentación de la editorial sevillana.

«Editorial Senderos es una apuesta y una ilusión que de alguna manera viene a reflejar y a satisfacer mis inquietudes personales». explicó Salvador Anaya. «Creo que estamos haciendo libros de bastante calidad y recientemente hemos firmado acuerdos con siete distribuidoras regionales que garantizan que los títulos lleguen a todo el territorio nacional», avanzó.

«No es una colección para tímidos» , concluyó Juan Arana, que atribuye a los autores que conforman este plantel un «talante serio, pero a la vez desenfadado», siendo personas «a las que no importa jugarse su prestigio y llevarse las críticas de los que digan que somos demasiado atrevidos».