El armonicista que llena de música el barrio del Porvenir cada tarde de confinamiento

Los balcones, y sus inquilinos, siguen llevándose gran parte del protagonismo durante estas estas semanas de confinamiento. Para enfrentar esta difícil situación han surgido todo tipo de iniciativas que tienen un denominador común: el altruismo. Cada uno trata de poner su talento al servicio y disfrute de todos para amenizar los días, y la cultura y en concreto la música se han convertido en uno de los vehículos más recurrentes. Este es el caso de José Javier Miró, a quien algunos ya han bautizado como «El Armonicista del Porvenir» .

Cada día, cuando el reloj marca las ocho de la tarde , incluso unos minutos antes, unos aplausos contagiosos empiezan a sonar en la ciudad. Es ese el momento que ha elegido este vecino del número 11 de la calle Porvenir para ofrecer un pequeño concierto de armónica. Un instrumento que le acompañó durante su juventud, pero que, cosa del destino, lo abandonó con el paso del tiempo. Hace tan solo un par de años, sin embargo, volvió a interesarse por él y retomó una afición que no había olvidado del todo.

Nació en Jerez de la Frontera hace 60 años, trabaja como ingeniero en Abengoa y tiene una mujer sevillana y tres hijos. En una de las estancias de su casa, desde hace unos meses, lucía un cartel en tono irónico con el que trataba de evitar las interrupciones: «Grabando, no molestar». Entonces no sabía que su práctica, que no tenía otro objetivo que el propio goce y la satisfacción de avanzar, iba terminar siendo del agrado del vecindario, que le agradece cada intervención con un estruendo de palmas.

Hace no demasiado se inició en la plataforma Youtube para compartir sus versiones de temas de diferentes géneros musicales con un canal propio . Quienes viven cerca han podido escuchar el «Hallelujah» de Leonard Cohen y el «Imagine» de John Lennon, la canción que interpreta en el vídeo. Sin embargo, pocos clásicos se le resisten, desde la «Salve rociera» a «The mission theme», de Ennio Morricone. Mañana, José Javier Miró volverá con su armónica para anunciarnos a todos que de nuevo son las ocho.

