De la comedia «Trigo sucio» a Siempre Así, propuestas para el fin de semana en Sevilla

El grupo Siempre Así se reúne junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para festejar 25 años de historia en Fibes, la última comedia de David Mamet se presenta en el Lope de Vega con un reparto de primer nivel y el barítono Carlos Álvarez y la soprano Berna Perles se asoman a la música folclórica con sensibilidad y talento. Mientras tanto, los más pequeños podrán disfrutar en familia en las salas de teatro y Rayden regresa a la Sala Custom, que ha colgado eso de «No hay billetes». Estos son los mejores planes de la capital durante el fin de semana.

«Trigo sucio» en el Lope de Vega

En el corazón de Hollywood, meca del cine, el jefe de un estudio se dedica a seducir a las actrices y sobornar a la prensa . El sexo y la diversión importan mucho más que sus películas, que tienen un nulo interés cultural. Pero todo se complica para unos y mejora para otros cuando una de las mujeres parece no estar dispuesta a dejarse pisotear. En tono de comedia, absolutamente desprejuiciado pero con una contundente carga de actualidad y crítica ácida al fondo con gesto amable por fuera, se sucede una historia hilarante. Otra del director estadounidense David Mamet .

La obra se ha estrenado en diferentes países de todo el mundo, pero quien tiene la responsabilidad de llevarla a buen puerto en España es Juan Carlos Rubio con la producción de Bernabé Rico. Ayer se presentó en el teatro Lope de Vega y este viernes, el sábado y el domingo completará el resto de las funciones programadas en Sevilla, marcando de esta forma una de las citas destacadas de la temporada.

El elenco de actores, por su parte, queda cubierto a la cabeza por intérpretes de larga trayectoria: Nancho Novo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo . Todos ellos profesionales que han estado presentes en el cine, el teatro y la televisión. Quienes vieron «Aquí no hay quien viva», «La que se avecina», «Yo soy Bea», «Carreteras secundarias» o la superproducción «El corazón de la tierra» reconocerán enseguida algunos de sus rostros.

Mamet, que estuvo nominado al premio Príncipe de Asturias en 2017, a dos Oscars, un Bafta y tres Globos de Oro, asegura que «una tragedia es una comedia rotada noventa grados» . Y la principal diferencia entre ambas es que «en la tragedia, el público se siente aliviado por su moraleja mientras que, en la comedia, ocurre a través de la liberación fisiológica de la risa». «Trigo sucio», que ha nadie le genere dudas, conserva todos los ingredientes para lograr lo segundo. Además, se ha armado con la misma compañía que desarrolló sus anteriores piezas teatrales: «Muñeca de porcelana» y «La culpa».

El chicagüense ha dado buena muestra de su talento en diferentes formatos y a raudales. Escribió el guion de «El cartero siempre llama dos veces», «La cortina de humo» y «Hannibal», de Ridley Scott, entre otros largometrajes. Por eso, es uno de los pocos que puede lanzarse con solvencia a los terrenos movedizos en los que está a punto de convertir el escenario. Abusos de poder y extorsión, corrupciones a un lado y a otro de la pantalla, morales laxas, brazos largos, faldas cortas . Cuando varios casos reales ponen en jaque a algunos de los mastodontes de la industria y a la forma de proceder durante determinados años, David Mamet cura las heridas con carcajadas vestidas de gracia, pues no existe mejor prisma ni vía para analizar ciertas situaciones sin escandalizarnos en exceso.

Al dramaturgo Juan Carlos Rubio le ha sido encomendada una labor difícil. Escribió su primer texto en los 90 y desde entonces no ha dejado de trabajar en las artes escénicas. Ahora su tarea consiste en hacer que el trigo sucio no manche demasiado. Que el espectador identifique fácilmente ciertos diálogos que le deberían ser lejanos. Que todos se rían. Que la tragedia no le robe espacio al humor y que los haces de golpes con remiendos que porta en su saco se descubran con libertad, en rebeldía y sin tapujos.

«Trigo sucio». Teatro Lope de Vega. Hoy, mañana y pasado. Entradas: desde 4 euros. Más información en www.teatrolopedevega.org

Cita con la zarzuela y la canción andaluza

El barítono Carlos Álvarez y la soprano Berna Perles presentan un recital lírico a piano donde repasarán composiciones de Turina, Miquel Ortega y Ruperto Chapí, entre otros. Textos de García Lorca, copla y zarzuela en dos voces malagueñas de gran altura.

Carlos Álvarez y Berna Perles. Maestranza. Hoy a las 20 horas. Entradas: desde 26 euros. Más información en www.teatrodelamaestranza.com

El barítono malagueño ABC

El rapero Rayden arrasa en taquilla

Hace tiempo que agotó las entradas de la sala. El rapero de Alcalá de Henares trae su particular forma de recitar y de cantar a través de la gira «Quiero que nos volvamos a ver» . Casi una treintena de canciones en algo más de dos horas que prometen música y baile a pie de pista.

Rayden. Sala Custom. Sábado a las 22 horas. Entradas agotadas. Más información en www.salacustom.com

El show de los experimentos

Los youtubers Mayden y Natalia tienen un canal de éxito en el que realizan experimentos caseros para todos los públicos. En formato de espectáculo, traen su divertida mezcla de ciencia, curiosidad, actualidad y entretenimiento. Cuentan con millones de seguidores en todo el mundo.

«Experimentos caseros». Box Cartuja. Domingo a las 12 horas. Entradas: 16,5 euros, en taquilla; 10,9 euros (34% de descueno) en oferplan.sevilla.es

Magia y humor para todos los públicos

Bajo el título «Idiomagos. Porque la magia nunca había sido tan idiota» , tres intérpretes protagonizarán un espectáculo cargado de comedia, mentalismo, improvisación y música en el que el público también será partícipe. Está orientado para niños.

«Idiomagos». La Fundición. Sábado y domingo. Entradas: 10 euros, en taquilla; 6,9 euros (31% de descuento) en oferplan.sevilla.es

Siempre Así vuelve con un concierto sinfónico

Este mismo espectáculo consiguió el «sold out» en su estreno en el Teatro de la Maestranza tres meses antes de su presentación. Algo parecido sucedió en el Teatro Real de Madrid y con esta intención llegan al auditorio Fibes. Es una fecha señalada para la venta de entradas, para los planes en pareja, 14 de febrero, San Valentín . Una noche seguramente mucho más amena con Siempre Así sobre las tablas acompañados de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para festejar sus veinticinco años de trayectoria.

Un recorrido de copla y canción, de pop, de sevillanas, coros y rumbas que nos llevan a corros de amigos. A ferias y Rocíos. A lugares, en definitiva, a los que todos nos gusta volver, aunque solo sea durante unas horas efímeras. Lo que dura la celebración sobre el escenario.

John Axelrod , alumno del compositor legendario Leonard Bernstein, ha sido el encargado de realizar los arreglos orquestales . Más de un año de trabajo con la misión compleja de llevar a la escena la música popular andaluza de la mejor forma. Para que brille. Para que no pierda su raíz y gane al encontrarse con el sonido estentóreo de los demás instrumentos.

El líder de la formación sevillana, Rafa Almarcha , quien ha escrito la mayor parte de la letras, y David Montoya , también arreglista y director de gran parte de sus discos, le han apoyado para revisar un repertorio de sobra conocido y ofrecerlo de con un rostro novedoso. Estamos, por tanto, ante una de las apuestas más firmes de Siempre Así en su carrera. El momento no merecía otra cosa.

Una obertura hilvana algunas de sus canciones. Esta da paso a «Juntos», la única que se ha creado para la ocasión , y desde ahí se sucede un río que ha ido aumentando su caudal a lo largo de más de dos décadas: «A mi manera», «Si los hombres han llegado hasta la luna», «Para volver a volver», «Y lloverá»... Unas son propias. Otras, ajenas. Unas son traducciones. Otras llevaban el acento apropiado desde su gestación. Pero todas, sin excepción y al grito de los metales y los vientos, suenan a ellos mismos. Fibes al completo les espera en un viernes que reúne por San Valentín a familias y enamorados.

Siempre Así Sinfónico. Fibes. Hoy a las 21 horas. Entradas: desde 54 euros. Más información en www.fibes.es

