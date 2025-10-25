'La Semana Santa de Paco Robles': «Este libro me ha dolido muchísimo»

En la Feria del Libro de Sevilla, FELISE, hay espacio para todos los géneros y público de cualquier edad. Las casetas son, como en la semana de farolillos, las casas de los sevillanos, especialmente de los libreros y autores, que atienden y cuidan con ... entrega a sus lectores en estos diez días de una fiesta que se viste de letras. Hay lugar para la poesía, los tótems de Julia Uceda sirven de faro, de centro en los Jardines de Murillo, pero también a cuestiones más prosaicas como el posicionamiento político y social -algunos stand muestran su apoyo a la sanidad pública-. En esta feria dirigida por Antonio Agredano se reflejan múltiples realidades, ¿qué es la literatura si no un recurso para entender el mundo? Cabe la farándula, con un atractivo actor ídolo de jovencitas y no tanto que firma su primera novela, y la búsqueda reflexiva, la filosofía de vida de un veterano e insigne escritor que miró de cara a la muerte.

La editorial Almuzara acaba de publicar 'La Semana Santa de Paco Robles', un libro inédito en el que el autor construye un retrato íntimo de esa Semana Santa como experiencia vital, cultural y espiritual. «Me ha dolido muchísimo. Está escrito por dentro (se señala el estómago y el corazón), no con la cabeza. Siempre digo que tengo 62 años pero 63 Semanas Santa», ha contado Robles a su editora y amiga, además de prologuista del título, Rosa García Perea, durante la presentación que ha tenido lugar este sábado en la carpa de la Fundación Unicaja. «Confieso que pensé que no podía editar este libro porque estoy muy implicada y escuece mucho», ha intervenido su entrevistadora.

Para García Perea, la pluma de 'Tontos de capirote' (1997) «ha destilado» toda su esencia y experiencia para componer un volumen que guía al lector por un «itinerario de símbolos, silencios y devociones compartidas». «El libro es muy emotivo. A parte de esa emotividad, provoca la reflexión, hace que vuelvas a leer. Me ha movido mucho y me ha costado editarlo porque me movía cosas de mí hacia Dios y me tenía que abstraer mucho para hacer mi trabajo».

'La Semana Santa de Paco Robles' se divide en tres grandes partes. La primera, la niñez, «reflejando, como decía Garmendia, eso de '¡qué bien de malamente me lo estoy pasando», han comentado casi al unísono los dos. La segunda se titula '30 monedas', cuya serie empieza por Gabriel y termina por Jesús. Pero editora y escritor se han parado en la figura de Judas. «Todos somos Judas», ha dicho Rosa García Perea. «Infinitamente», ha respondido él. «Nosotros iremos al cielo cuando Judas sea salvado por Jesús. Era su íntimo amigo, comían del mismo plato», ha continuado, dejando al público en modo de ensimismada reflexión. El tercera apartado está dedicado a Isabel Herce, viuda de Antonio Burgos, ya que su título está inspirado en una de sus geniales frases: '40 días y 40 noches' (pero 'qué 40 días y 40 noches').

Durante la charla, Paco Robles ha contado dos experiencias fugaces que, sin embargo, han marcado su existencia y pasean, deliberadamente o no, en cada una de estas páginas. El momento en el que se enamoró de su mujer, Lola, a la que ha dedicado el día 38, el Viernes de Dolores: «Tú me has salvado de la muerte, que estuvo a esto de llevarme consigo. Tú me has devuelto a la vida. Y en ello estoy. Por eso te digo que te quiero. Cada día más. Y cada noche. Hasta que Dios y su madre quieran. Amén».

La otra fue cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte tras sufrir un ictus de gravísimas consecuencias. «Le vi la cara a Jesús perfectamente. Le dije que me llevara con él pero me dijo que estuviera tranquilo, que aún tenía que hacer muchas cosas. A los tres o cuatro días volví a pedírselo otra vez y Jesús me miró con un puntito malaje y me dijo: '¿yo qué te he dicho? Aún te queda'. Estoy seguro que cuando me tenga que ir con él será a un sitio infinitamente mejor que el que estamos. Iba vestido de blanco con un mantolín rojo, la túnica de Jesús de la Amargura, padre del silencio blanco», ha relatado.

Por eso cree Robles, que ha leído un fragmento de cada parte del libro durante la presentación, que a veces no escribe él mismo. Tal es el caso de un soneto que también ha recitado. «Está escrito por mí pero no lo he escrito yo. Es mío pero inspirado por él», ha dicho. Una oración.

También han hablado de cómo a pesar de que el autor contó lo que nunca antes nadie se había atrevido sobre la Semana Mayor sevillana en 'Tontos de capirote', aún le que quedaba mucho por exprimir. «Había algo de timidez en mí de sacarlo todo», ha expresado Robles. «Te quedaba mucho por decir, parece como a raíz de estar malito se ha quedado el mejor Paco y eso es lo que se ha volcado en este libro», le ha respondido su «hermana» Rosa.

.