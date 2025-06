Santiago Requejo pone al espectador frente al espejo con la «comedia muy seria» 'Votemos'

Lo que comienza siendo una aburrida reunión de comunidad en la que se decide sobre la instalación del ascensor, termina con una intensa reflexión sobre si permitir que un inquilino con problemas de salud mental se instale en el bloque. Esta es la llama, real, ... que inspiró al director Santiago Requejo (Plasencia, 1985) para crear el cortometraje 'Votamos', con idéntico argumento. La pieza audiovisual -también hubo una adaptación teatral- cosechó gran éxito de público y crítica, con una nominación a los Goya. Además, fue incluido en la shortlist para los Premios Oscar (2023), en la categoría de Best Live Action Short Film. El feedback recibido por el cineasta le animó a retomar la idea para una película a la que cambió ligeramente el nombre porque en el largo sí se produce el momento del referéndum. 'Votemos', protagonizada entre otros por actores muy populares como Clara Lago ('Ocho apellidos vascos', 'Clanes'), Tito Valverde ('Hipster', '¡Vaya vacaciones!)', Gonzalo de Castro ('La Ternura', 'Políticamente Incorrectos'), Raúl Fernández de Pablo ('4 Estrellas', 'No puedo vivir sin ti') llega a las salas de cines el próximo 12 de junio.

Pero, antes, este mismo jueves, Requejo y parte de su equipo como otra de las actrices del reparto, la sevillana Charo Reina, presentaron la cinta en los Cines Nervión de la ciudad hispalense. Además de este preestreno y la posterior charla, el acto sirvió para dar a conocer a la verdadera alma del proyecto: la Fundación Hospitalarias, una institución canónica sin ánimo de lucro con más de 144 años de trayectoria en salud mental. El testimonio de uno de los más de 9.000 profesionales implicados en esta entidad germinó primero en el interés del director extremeño, después en su conciencia por lo que considera una «injusticia tremenda». Sin embargo, él mismo sintió al principio los prejuicios que tratan de derribar las hospitalarias a través de sus programas de anti estigma y de recuperación de los proyectos vitales de estas personas enfermas.

Fundación Hospitalarias

'Votemos' es una «comedia muy seria» en palabras de su director, que debutó en el largometraje con 'Abuelos' en 2019. Ésta es su tercera película. «No ha cambiado mucho mi forma de dirigir, aunque es lógico que el aprendizaje adquirido me haya proporcionado una visión más global. Con esa experiencia sabes cuándo puedes relajarte o cuándo apretar más», explica sobre su método de creación. «Lo que busco es una buena historia para contarla, puede ser en un corto o en una película. No creo en ese tipo de estrategias, sólo necesito una historia», abunda.

Requejo realizó el trabajo de campo para 'Votemos' en la propia Fundación de las Hospitalarias. Allí, al conocer el trabajo de psiquiatras y otras expertos, de escuchar y conocer, se dio cuenta de que «estaba muy equivocado» y tenía una «visión reduccionista» de los enfermos mentales. Al igual que la mayoría. En esta cinta que recuerda, «salvando todas las distancias», a 'Doce hombres sin piedad', el cineasta nos sitúa frente al espejo: ¿Permitiríamos que un enfermo mental viviese en nuestro edificio. «A priori, si la pregunta fuese retórica todos diríamos que sí, que no hay inconveniente, pero en el momento en que nos afecta de verdad, de que no es una posibilidad sino una realidad, seguramente no nos gustaría tanto», reflexiona.

La comunidad de 'Votemos' está formada por vecinos de distintas sensibilidades y edades, en una especie de radiografía de diferentes perfiles de la sociedad española. En esa junta, la mayoría está en contra de la llegada del nuevo inquilino, excepto uno, como en la película de Sidney Lumet. En este sentido, el director destaca el trabajo actoral de todo el reparto, de un altísimo «nivel profesional y humano».

La película, en cines a partir de la próxima semana, transcurre durante los 90 minutos en un único espacio, por lo que, cuenta Requejo, mantener la tensión dramática y narrativa ha resultado difícil. «Requiere una energía muy alta y una exigencia interpretativa muy fuerte. Cada momento era importante para los que hablaban como para los que no decían nada. Ha sido un desgaste muy sano».

Pese a eso, o quizá gracias a esa tormenta de emociones que se vivió durante el rodaje, el director cacereño confiesa ser «inmensamente feliz» con este proyecto. Y con la posibilidad de «calar de alguna forma» sobre un tema que todavía sigue siendo un tabú. «Una película no te va a cambiar la vida, pero puede darte otro cristal para ver las cosas».

0259 Films y Pris & Batty Films son las productoras de la película, que llegará a los cines de toda España el 12 de junio con la distribución de DeAPlaneta.

El coloquio celebrado ayer tras la proyección de 'Votemos' etuvo moderado por Belén Torres, periodista de Canal Sur, Delegada de Igualdad RTVA y Directora del programa Solidarios del Canal 2TV Andalucía. Además del director Santiago Requejo y la actriz Charo Reina, participaron Jesús Pichaco, usuario de la Fundación Hospitalarias Málaga; Pedro Calbó, Director General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía; y Eva Castells, Psiquiatra y Jefa del Área de Salud Mental de la Fundación Hospitalarias Málaga.