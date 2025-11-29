Santiago Posteguillo: «César no era como los dictadores del siglo XXI. Nunca fue un genocida en la guerra de las Galias»

Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) inició en el año 2022 con 'Roma soy yo' una apasionante saga en seis libros sobre uno de los personajes más trascendentes de la historia, Julio César. Desde entonces lleva inmerso en un proyecto sin precedentes en ... la literatura española que ha dado otros dos frutos: 'Maldita Roma' (2023) y la más reciente 'Los tres mundos' (Ediciones B, 2025), en la que se narra la guerra de las Galias, pero también la lucha por la política fratricida de Roma y el exilio del faraón Tolomeo XII, expulsado de Egipto en compañía de su hija, la joven Cleopatra.

—Los tres mundos aborda la conquista de las Galias, un episodio clave en la vida de César. ¿Qué fue lo que más le interesaba explorar de esta campaña militar?

—Sí, es cierto que fue un episodio vital. En las anteriores novelas conté la juventud de Julio César y su ascenso político en Roma y ahora cuento su ascenso militar y uno de los momentos claves de Occidente. La Galia no sólo cogía parte de Francia, sino también territorios de Alemania, Luxemburgo, Holanda, Suiza, Bélgica y el sur de Britania. Todo lo que estaba al sur del Rin era la Galia celta. Él quería romanizar toda aquella zona. César, del 58 al 52 antes de Cristo, está haciendo una transformación que iba a cambiar el futuro del mundo. Él tenía muy presente que esa anexión era algo muy complejo que iba a cambiar la seguridad de Roma, que siempre había tenido en el norte a unos enemigos tan importantes como los galos. Era un territorio muy fragmentado y esa era la dificultad para conquistarlo.

—La novela muestra a un César cada vez más oscuro y endurecido. ¿Cómo gestionó ese equilibrio entre la admiración por el estratega y la crítica al personaje histórico?

—Es un personaje que se oscurece, pero no es una crítica directa hacia él. Todos nos endurecemos en la vida porque sufrimos crisis personales. Perdemos una parte de la ingenuidad de nuestra infancia y juventud, y eso le pasa a César. He tratado de buscar un equilibrio entre la vida pública y privada del personaje. Hay un esfuerzo por mi parte por relatar la vida privada de César, es decir, la relación que tuvo con su madre, con su mujer y su hija. En sus textos, él no escribió nada sobre su vida privada, sino sobre sus campañas públicas. Para recurrir a su vida privada hay que acudir a Suetonio, Plutarco y Nicolás de Damasco. También enemigos suyos como Cicerón narran cosas sobre la vida privada de César. Cicerón no siempre coincidió con César, pero le agradeció que su hermano, Quinto Cicerón, recibiera su ayuda en la guerra de las Galias. Quinto estaba rodeado de enemigos y César acudió a salvarlo porque era un ciudadano romano, no tuvo en cuenta que fuera un hermano de su enemigo.

—Se ha dicho que César tenía maneras de dictador, pero usted matiza esa visión. ¿Cómo cree que se ha simplificado su figura a lo largo de la historia?

—Se ha simplificado porque vivimos en una época de enormes simplificaciones. Cuando empezó Twitter, todo se redujo a 120 caracteres. La vida de personajes tan complejos no se pueden resumir en eslóganes. Yo voy a contar su vida en 6.000 páginas. No es lo mismo un dictador de la época de Roma que un dictador del siglo XXI, que mata y encarcela a sus perseguidores. César no masacra ni encarcela a sus perseguidores tras la guerra civil. Quienes matan a César son las personas a las que él había perdonado. En su actuación política hubo luces y sombras, pero sin esa leyenda negra que ha marcado a César, vemos que las luces fueron más numerosas. No se puede marcar a un personaje con parámetros del siglo XXI. Ese es un error muy frecuente. Disponer de la extensión que tengo en las novelas históricas me permite hacer unas descripciones de los personajes en su contexto para que se entienda bien cómo se movían o pensaban. César no fue un genocida en las guerra de las Galias porque no masacró a una población. Eso lo hicieron los turcos con los armenios o los nazis con los judíos. Los galos fueron muy duros con los romanos y no hacían prisioneros. Una vez conquistada la Galia, no busca masacrar e intenta que se integren en el mundo romano. Había de hecho senadores galos en el senado romano.

—La presencia de Cleopatra aún joven es muy llamativa. ¿Qué aporta incluir a la futura reina en este momento temprano de su vida y qué paralelismos había entre la política de Egipto y la de Roma?

—Tanto Roma como Egipto están en esos momentos en crisis política. En Roma César, Craso y Pompeyo luchan por el poder contra sus enemigos, la facción de los senadores que se autodenominaba los optimates, es decir, los mejores: Cicerón y Catón. Tolomeo XII está exiliado por su hija Berenice IV y en el destierro está acompañada por su hija Cleopatra, que por entonces era muy joven. Esa una parte de la vida de Cleopatra que nunca aparece en las novelas y películas, ya que se cuenta a partir de que conoce a César en el año 48 antes de Cristo.

—¿Cuál fue el mayor reto al recrear la realidad de la guerra sin caer en el exceso ni en la censura?

—No he querido recrearme en exceso en lo horrible que es la guerra, pero tampoco he narrado la guerra como si fuera un mundo épico. Me interesa el choque de estrategias entre contendientes. César llevó siempre una estrategia muy inteligente al igual que enemigos como el rey germano Ariovisto. A veces sí describo el mar de cadáveres que dejaban estos enfrentamientos. El sufrimiento no sólo era para los contendientes, sino también para la población civil. La guerra nunca es buena.

—César dominaba la guerra psicológica. ¿Qué técnicas o episodios de manipulación estratégica le sorprendieron más durante la documentación?

—Me llamó mucho la atención el hecho de que César, cuando los germanos cruzaron el Rin para atacarle al sur de la Galia, le demostró a estos que él también sabía cruzar el noreste. En vez de con barcazas, construyó en diez días un puente de madera sobre el Rin. Esa obra de ingeniería sorprendió a los germanos porque fue un efecto muy psicológico. Estos pensaban que si en diez días construyó un puente, qué no haría en un combate en campo abierto. César contó con el apoyo de Vitruvio, del que nos ha llegado su obra 'Los diez libros de arquitectura'. La estructura de madera es más fácil que la de piedra, pero no deja de ser sorprendente.

—Es el autor de novela histórica en español más leído. ¿Cómo vive la responsabilidad de escribir para un público tan amplio y exigente?

—Ciertamente la palabra responsabilidad es buena. Lo vivo como responsabilidad por un lado porque sé que lo que voy a escribir lo van a leer millones de persona. Trabajo en la documentación y en la técnica narrativa, pero también lo vivo desde el estímulo, porque lo que haces interesa a muchas personas. La clave es que la época de Roma nos interesa, pero lo importante está en cómo cuentas las cosas. Tienes que relatar sucesos interesantes en los que buscas el entretenimiento. Quiero que los lectores aprendan historia, pero narro todo desde un punto de vista audiovisual y cinematográfico. Las novelas se están traduciendo al danés, inglés, checo, polaco, árabe, ruso, ucraniano, etc. Es curioso que se traduzcan a los dos enemigos que están ahora en plena guerra.

—Finalmente, ¿qué puede adelantar —sin spoilers— de la cuarta novela de la saga?

—Para la cuarta novela nos queda toda la rebelión de Vercingétorix. César cree que tiene la Galia controlada, pero quedan esos duros años del 51 y el 50 caracterizados por los conflictos en el Senado que derivaron en la guerra civil.