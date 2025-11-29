Suscríbete a
Santiago Posteguillo: «César no era como los dictadores del siglo XXI. Nunca fue un genocida en la guerra de las Galias»

El escritor valenciano publica 'Los tres mundos' (Ediciones B), la tercera novela de la saga dedicada a este gran militar

Santiago Posteguillo: «Hispalis y toda Hispania le deben mucho a Julio César»

Santiago Posteguillo vuelve a retratar magistralmente a Julio César en 'Los tres mundos'
Andrés González-Barba

Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) inició en el año 2022 con 'Roma soy yo' una apasionante saga en seis libros sobre uno de los personajes más trascendentes de la historia, Julio César. Desde entonces lleva inmerso en un proyecto sin precedentes en ... la literatura española que ha dado otros dos frutos: 'Maldita Roma' (2023) y la más reciente 'Los tres mundos' (Ediciones B, 2025), en la que se narra la guerra de las Galias, pero también la lucha por la política fratricida de Roma y el exilio del faraón Tolomeo XII, expulsado de Egipto en compañía de su hija, la joven Cleopatra.

