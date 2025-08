Rumours of Fleetwood Mac: «Eran el hermoso y caótico purgatorio donde muchos de nosotros hemos vivido en algún momento»

En medio de los rumores cada vez más sólidos del regreso de la mítica banda Fleetwood Mac, este tres de agosto llega al Tío Pepe Festival de Jerez Rumours of Fleetwood Mac, el exitosísimo proyecto tributo que han disfrutado ya nada menos que ... 2,5 millones de fans de todo el mundo.

Y es que haciendo un ingenioso guiño al disco más legendario de la formación británica (y uno de los más exitosos de la historia y la intrahistoria del pop rock), 'Rumours', y contando con el respaldo personal del miembro fundador de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood (batería), este plantel de excelsos músicos y un setlist sencillamente delicioso se convierten en una combinación más que atractiva.

Este espectáculo es una oportunidad única para que los fans de los londinenses reverdezcan viejos laureles musicales que, dicho sea de paso, mantienen una absoluta vigencia, como lo demuestra el hecho de que acumulen cada mes nada menos que 40 millones de escuchas en Spotify.

Temas tan bellos y cautivadores como 'Dreams' o 'The Chain' encandilarán a las distintas generaciones que se den cita en las bodegas jerezanas, igual que ocurre en cada show del afamado tributo, por lo que la emoción está asegurada.

- ¿Qué pueden esperar los fans de Fleetwood Mac de este show tributo?

- Una celebración profundamente auténtica y emotiva del legado de esta banda única. El proyecto Rumours of Fleetwood Mac recrea el sonido icónico, la energía y la atmósfera de la banda original, ofreciendo interpretaciones impecables de sus éxitos más queridos, desde los primeros clásicos del blues hasta las exuberantes armonías de Rumours y más allá. Es más que un concierto, es un sentido homenaje interpretado por músicos apasionados por preservar la magia de Fleetwood Mac.

- El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media. ¿Cuál es la estructura del show? ¿Es un recorrido cronológico por la discografía de la banda?

- Aunque el espectáculo abarca toda la carrera de Fleetwood Mac, no se presenta en estricto orden cronológico. En su lugar, hemos creado un repertorio dinámico que fluye musical y emocionalmente, combinando temas icónicos de diferentes épocas para crear la experiencia más cautivadora para el público. Escucharás canciones de la época del blues de Peter Green junto con éxitos de la formación clásica de 'Rumours', así como temas más profundos y favoritos de los fans. Todo cuidadosamente organizado para resaltar la versatilidad y el encanto atemporal de la banda. Es una celebración de Fleetwood Mac en su conjunto, más que una lección de historia lineal.

- ¿Cuál es el origen de este proyecto tributo a una de las mayores bandas de la historia?

-Surge de la admiración por su brillantez musical y su duradera influencia. Comenzó en el Reino Unido en 1998 con un grupo de músicos experimentados, algunos de los cuales tienen vínculos personales con los miembros originales de Fleetwood Mac, que a su vez querían mantener vivo este increíble catálogo musical en el escenario. Desde entonces, se ha convertido en un espectáculo de gira mundial, avalado por el propio miembro fundador, Mick Fleetwood.

- ¿Cómo definiría en unas palabras el espíritu de la banda Fleetwood Mac?

- Si tuviéramos que clasificarlos, los llamaríamos narradores que fusionan géneros. Siempre en evolución, pero siempre inconfundiblemente ellos mismos. En su música confluyen química creativa, intensidad emocional y composición atemporal. El espíritu de Fleetwood Mac consiste en convertir las dificultades personales y las diversas influencias en música con resonancia universal. Es cruda y refinada a la vez.

- La formación experimentó una evolución muy importante en su estilo musical, ya que nació como una banda de blues y, en menos de una década, pasó a ser una de pop rock. También hizo folk rock, etc. ¿En qué género musical encuadra a Fleetwood Mac?

- Es una de esas raras bandas que desafían la clasificación tradicional de géneros. Su trayectoria los llevó del blues británico y el rock psicodélico al folk, el pop e incluso el soft rock. Su verdadera fuerza reside en cómo fusionaron influencias para crear algo fresco, emotivo y universalmente reconocible.

- El hecho de que más de 2,5 millones de fans de todo el mundo hayan disfrutado ya de este concierto tributo y en 2025 siga girando por Europa y Estados Unidos convierte la música de Fleetwood Mac en una propuesta artística que trasciende del tiempo. ¿Qué piensa al respecto?

- ¡Por supuesto! La música de Fleetwood Mac ha trascendido porque habla de emociones humanas universales: amor, pérdida, esperanza, desamor y resiliencia. Sus canciones están bellamente compuestas y son emocionalmente sinceras, por lo que siguen impactando generación tras generación. El hecho de que millones de personas hayan conectado con nuestro espectáculo tributo es un testimonio de la atemporalidad de su catálogo. Su música no se queda estancada en una época, crece con la gente.

- A pesar del constante cambio de músicos, nunca perdió la calidad compositiva ni tampoco su éxito comercial (salvo entre 1971 y 1974), sobre todo en el mercado británico. Esto quiere decir que el concepto estaba por encima de los nombres, algo que se ha logrado en muy pocos grupos históricos.

- Estoy totalmente de acuerdo. Fleetwood Mac es una de las pocas bandas donde la idea de la banda —el sonido, el espíritu, la narrativa— perduró más allá de cualquier formación. Claro que algunos miembros marcaron momentos clave, pero la esencia de Fleetwood Mac siempre estuvo arraigada en la reinvención musical. Demostraron que el cambio puede ser un catalizador creativo en lugar de un revés, algo increíblemente raro en la historia de la música.

- Con casi 120 millones de copias vendidas a nivel mundial, está considerada como una de las bandas de rock que más discos han vendido y más premios ha recibido de la historia. ¿Cuál cree que es el punto diferenciador de Fleetwood Mac para enamorar a tanta gente y en países tan diferentes?

- Todo se reduce a la autenticidad emocional. Sus canciones no solo suenan bien, se sienten auténticas. Tras las hermosas armonías y la pulida producción, hay emoción pura, conflicto, amor y verdad. Ya sea que estés en el Reino Unido, Estados Unidos, España o en cualquier otro lugar del mundo, esa honestidad llega a la gente. Y musicalmente logran un equilibrio entre complejidad y accesibilidad, lo que hace que su trabajo sea sofisticado y cercano a la vez.

- 'Dreams', la canción de mayor éxito del grupo fue publicada en 1977. Casi 50 años después sigue sonando fresca como el primer día. Es una canción que ha 'envejecido' muy bien, ¿no cree?

- Sí, hay que volver a insistir en el concepto de atemporalidad. 'Dreams' es una de esas raras canciones que se siente como en casa sin importar la década en la que te encuentres. El ritmo es hipnótico, la letra es conmovedora y la interpretación vocal de Stevie Nicks es cautivadora e íntima. Es minimalista, pero a la vez emotiva. Por eso, en parte, resuena tanto hoy como en 1977. No es solo una canción, es un estado de ánimo, y los estados de ánimo nunca pasan de moda.

- El mítico periodista estadounidense Tom Wolfe decía: «Los Beatles sólo quieren cogerte de la mano ('I want to hold your hand'), los Rolling Stones pueden quemar tu ciudad, pero Fleetwood Mac son los que te infectarán de sexo y drogas». En realidad, quería representar el cielo con los Beatles, el infierno con los Rolling Stones y un extraño purgatorio con Fleetwood Mac. ¿Qué opina al respecto?

- ¡Es una metáfora impactante! Y hay algo de verdad en ella. La música de Fleetwood Mac a menudo vivía en ese espacio emocionalmente complejo, a medio camino entre el éxtasis y la angustia. Sus canciones reflejaban relaciones reales, conflictos reales, pasión auténtica. No intentaban ser santos ni rebeldes, simplemente eran humanos. Eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante y su música tan perdurable. Si los Beatles eran el cielo y los Stones el infierno, entonces sí: Fleetwood Mac era el hermoso y caótico purgatorio donde muchos de nosotros hemos vivido en algún momento.