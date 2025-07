Rosario Flores: «Me siento muy realizada y disfruto mucho de todo lo que la vida me ha dado»

Rosario Flores regresa esta noche a Jerez de la Frontera, y lo hace por la puerta grande: en el Tío Pepe Festival, con 'Universo de Ley', un espectáculo que repasa los grandes éxitos de su discografía. El nombre coincide con el título de ... su último disco, en el que reinterpreta algunos de sus temas más emblemáticos junto a artistas como Sebastián Yatra, Alejandro Sanz, Estopa o Malú. Un viaje al pasado que, además de rendir homenaje al público que la ha acompañado durante 33 años, es también una forma de agradecer a la vida una carrera tan larga, próspera y llena de arte.

- Regresa a Jerez de la Frontera para cantar en Tío Pepe Festival. ¿Qué sensaciones le despierta volver a una tierra que está tan ligada a su historia familiar?

- Es la tierra de mi madre, así que vuelvo con muchas ganas. Me hace ilusión que me vean disfrutar de mi arte con el show que llevo, 'Universo de Ley', un recorrido por las canciones más exitosas de toda mi carrera. Es un espectáculo con mucha energía, y lo vamos a pasar muy bien.

- ¿Qué le gustaría que el público se llevara del concierto?

- Voy preparada para llenar los corazones de la gente. Se van a ir cargados de energía, eso te lo aseguro. Y luego se tomarán una copita a mi salud, también.

- Este proyecto recoge sus primeras canciones con nuevas voces. ¿Qué ha supuesto revivir estos temas en compañía de otros artistas?

- Ha sido un año de agradecimientos. Estoy agradecida a la vida por todo lo que me ha dado. Llevo 33 años en la música, y esta gira es de agradecimiento a mi público y a la vida por todo lo que me ha dado, por esta carrera tan bonita que llevo.

- ¿Eligió los temas interpretaría cada artista, o fue algo consensuado?

- Fue un disco bastante complicado. Primero, porque hacer segundas versiones de canciones que ya son un clásico y que todo el mundo conoce, era un reto bastante difícil. Luego, había que quedar con cada artista, grabar lo que pudiera, el tiempo y el tono de la canción que le gustara. Me he llevado dos años inmersa en este disco, y la verdad es que ha sido un álbum muy trabajoso, pero realmente estoy muy contenta, porque todos los que aparecen, forman parte de mi inspiración musical. No he querido aprovecharme de quien ahora tiene muchos seguidores, aunque fuera a ir muy bien, sino que todos los artistas que están ahí, han inspirado en mi música de alguna manera.

- En este disco, hay una mezcla de veteranos y nuevas generaciones, además de diferentes estilos. ¿Qué ha aprendido de esos artistas más jóvenes con los que ha colaborado?

- El más joven creo que es Sebastián Yatra. La verdad es que ha hecho una versión de 'Cómo quieres que te quiera' maravillosa. Me hice muy amigo de él porque lo conocí en 'La voz', fue ahí cuando surgió la idea. Además, creo que Sebastián aporta ese aire de juventud que tanto me gustaba, y que tuve la suerte de poder conocer en el momento perfecto.

- Lleva más de 30 años sobre las tablas. ¿Con qué se queda?

- Me quedo con el público, con el sentir, con el arte, con el transmitir, el subirse a un escenario y darlo todo. Yo soy un artista de directo, a mí se me tiene que ver en directo porque yo soy un artista de energía, y eso es lo que más me gusta.

- ¿Hay algún mantra al que se haya acogido durante estos 33 años para seguir adelante?

- La vida, ya sabes tú que va para arriba y va para abajo, pero yo tengo mucha fe en el amor y en la vida. Tengo muchos ángeles en el cielo que me cuidan y me protegen.

- Uno de esos ángeles es tu madre. Dentro de unos meses se abrirá en Jerez un segundo espacio dedicado a ella, a Lola Flores. ¿Cómo vive, como hija y como artista, ese constante reconocimiento a su figura?

- Mi madre se ha convertido en un icono universal, por eso el museo de Jerez va tan bien. Ahora vamos a hacer un espacio nuevo donde se van a incorporar trocitos de mí, de mi hermana, mi hermano, mi tía Carmen y mi padre. Ese también era el sueño de mi madre, creo que estaría muy contenta desde el cielo.

- Ser 'hija de' es un arma de doble filo, y a veces puede ser limitante. Usted ha logrado construir una carrera con sello propio. ¿Cuál diría que ha sido la clave para ello?

- Desde chiquitita tenía muchas ganas, energía y todo mi arte metido en el cuerpo, y lo fui sacando poquito a poco. Cuando fui un poco mayor, con 26 años, hice mi disco 'De Ley' porque quería expresar mediante la música todo lo que he sentido siempre desde pequeña: el arte. Ese era mi sueño, y la vida ha hecho mi sueño realidad, por eso estoy tan agradecida, porque me ha permitido hacer lo que me gustaba, que era cantar y bailar.

- Ha colaborado con una infinidad de artistas, ¿tiene alguno aún pendiente?

- Bueno, siempre hay pendientes. Al final van saliendo nuevas caras y siempre un artista te puede enriquecer y te puede llenar de muchas cosas, así que no me encierro a nada. Me queda mucho por vivir, así que todo lo que venga, bienvenido sea.

- ¿Y sueños por cumplir?

Siempre hay canciones nuevas, de hecho, hay algunas que ya iré sacando, porque la vida funciona así, y te lo va dando todo poco a poco. Estoy muy agradecida, me siento muy realizada y disfruto mucho de todo lo que la vida me ha dado.