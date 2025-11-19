Rosa Díez: «A Sánchez lo sacan de la Moncloa los Geos o el Samur»

La exlíder de UPyD, Rosa Díez, presentó este jueves en el Aula de Cultura de ABC su última obra literaria, 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero', en el que hace un repaso por la trayectoria política del que fuera presidente del Gobierno hasta 2011. ... En su intervención en el acto, que estuvo moderado por el redactor jefe del periódico, Eduardo Barba, también tuvo palabras para el actual responsable del Ejecutivo y secretario general del PSOE, el que fuera su partido entre los años 1977 y 2007. Habló de cómo imagina que será el final de Pedro Sánchez, asegurando que «lo van a sacar de la Moncloa los Geos o el Samur». Aunque incluso fue a más. «Cabe que lo saquen los dos: el Samur escoltado por los Geos».

Díez fue muy crítica con el papel de Zapatero y también de Sánchez en la presentación de su libro, un acto que contó con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería y la Fundación Cajasol. Sobre el que a día de hoy sigue siendo presidente del Gobierno, aseveró que «perderá las elecciones tarde o temprano» y que «jamás» habría llegado a la Moncloa «si Mariano Rajoy hubiera utilizado su mayoría absoluta para eliminar todo lo que había hecho Zapatero». Sobre los dos hizo una comparativa y dijo que «el tumor original es Zapatero y Sánchez es la metástasis», afirmando que «ambos se necesitan» aunque «en principio no se soportaban». Sin embargo, estableció diferencias entre los dos socialistas al indicar que «Zapatero es un narcisista y un maquiavelo» y que «Sánchez es narcisista, maquiavelo y psicópata». De hecho, «puede que también termine siendo un sociópata».

En sus palabras, la exlíder de UPyD calificó a Pedro Sánchez de «copión», ya que «nunca tuvo una idea nueva». En este sentido, consideró que ha llegado a ser presidente del Gobierno porque «Zapatero le preparó el camino», pues «sin él, el PSOE nunca se hubiera convertido en un grupo de sectarios y de radicales que odio más a la derecha que a ETA». Entre ambos, afirmó, han dado a luz un partido que «es más una empresa familiar que otra cosa». Es más, consideró que la relación entre los dos «se parece cada vez más a una UTE» y que son ellos «quienes ha legitimado a ETA». No obstante, «al final a lo mejor caen por las prostitutas que es lo menos grave, más allá de que le paguen con nuestro dinero».

Finalmente, Díez advirtió de que «Zapatero es el hombre que susurra al oído de Sánchez», aunque es este quien bajo su criterio «lo necesita más». Entre otras cosas, por las negociaciones que ha mantenido en Bélgica con el líder de los separatistas catalanes, Carlos Puigdemont. «Zapatero le ha dicho a Sánchez esto lo arreglo yo, más que Sánchez decirle que vaya. Sánchez no lo reconocerá nunca porque es un narcicista que no puede soportar que nadie sea mejor que él, pero en el fondo sabe que le necesita porque le ha abierto el camino y que, si Zapatero no le arregla cosas, él no puede».