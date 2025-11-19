Suscríbete a
Rosa Díez: «A Sánchez lo sacan de la Moncloa los Geos o el Samur»

La que fuera militante de peso en el PSOE durante tres décadas asegura en el Aula de Cultura de ABC que el partido es ahora «una empresa familiar»

Rosa Díez: «El futuro de Zapatero es penal»

Rosa Díez junto a Eduardo Barba, redactor jefe de ABC de Sevilla, en el Aula de Cultura
La exlíder de UPyD, Rosa Díez, presentó este jueves en el Aula de Cultura de ABC su última obra literaria, 'La sombra. Memoria histórica de Zapatero', en el que hace un repaso por la trayectoria política del que fuera presidente del Gobierno hasta 2011. ... En su intervención en el acto, que estuvo moderado por el redactor jefe del periódico, Eduardo Barba, también tuvo palabras para el actual responsable del Ejecutivo y secretario general del PSOE, el que fuera su partido entre los años 1977 y 2007. Habló de cómo imagina que será el final de Pedro Sánchez, asegurando que «lo van a sacar de la Moncloa los Geos o el Samur». Aunque incluso fue a más. «Cabe que lo saquen los dos: el Samur escoltado por los Geos».

