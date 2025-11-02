Suscríbete a
feria del libro

Rodrigo Cortés presenta 'La piedra blanda' en la Feria del Libro de Sevilla: «No busco imponer un mensaje, es un libro abierto a cada lector»

El autor colabora con el artista Tomás Hijo con quien ha creado esta obra que integra el texto en hasta 100 grabados

Presentación de 'La piedra blanda' de Rodrigo Cortés en la Feria del Libro de Sevilla
Cristina Rubio

En la jornada de clausura de esta vigésimo tercera edición de la Feria del Libro de Sevilla, uno de los platos fuertes del día ha sido la presentación de 'La piedra blanda', obra de Rodrigo Cortés y Tomás Hijo. Una sala llena ha escuchado atenta ... la presentación de uno de sus autores, ya que como ha querido dejar claro Cortés no se trata de una historia escrita por él e ilustrada por Tomás Hijo, «ha sido un proyecto 50 y 50».

